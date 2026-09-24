„Жена ми с количката обикаля около колите“: Авария след авария пред блок в столичния квартал „Мусагеница“

Авария в столичния квартал „Мусагеница“ блокира тротоара вече близо два месеца и принуждава пешеходците да слизат на пътното платно.

Това разказва бТВ.

Жителите се притесняват за безопасността си и какво ще се случи, когато започнат дъждовете. През април ви разказахме за същия проблем, който малко след това беше отстранен.

Сега отново има изкоп.

„През зелената площ минаваме. Газим в кал, когато завали. Жена ми с количката обикаля около колите“, каза един от живущите в блок 98.

„След април, когато дойдохте първо, го оправиха. След това беше оправено. След това пак го разкопаха. По мои прогнози пак ще го копаят“, допълни друг от съседите.

От "Топлофикация София" отговориха за bTV, че аварията при бл. 98, вх. Ж в ж.к. „Мусагеница“ е нова и не е свързана с аварията от месец април. Тя е регистрирана на 26 юни 2026 г. и е отстранена от аварийния екип.

При извършването на строително-монтажните дейности е засегнат водосток на сградата.

След отстраняването на аварията изкопът е обезопасен, а към фирмата подизпълнител е възложено възстановяването на водостока. При последваща проверка е установено, че възстановяването му не е изпълнено коректно, поради което е предявена рекламация и е изискано отстраняването на констатираните нередности. Именно необходимостта от тази корекция е причината изкопът към момента да не бъде запълнен.

След коректното възстановяване на водостока, изкопът ще бъде запълнен и ще бъде възстановена вертикалната планировка на терена. Фирмата подизпълнител е поела ангажимент необходимите дейности да бъдат приключени в рамките на следващата седмица, допълват от дружеството.