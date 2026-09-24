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„Жена ми с количката обикаля около колите“: Авария след авария пред блок в столичния квартал „Мусагеница“

„Жена ми с количката обикаля около колите“: Авария след авария пред блок в столичния квартал „Мусагеница“

24 Септември, 2026 08:47 1 014 13

  • мусагеница-
  • авария-
  • топлофикация-
  • мерки

От „Топлофикация“ уточниха, че в рамките на следващата седмица ремонтът трябва да е приключил

„Жена ми с количката обикаля около колите“: Авария след авария пред блок в столичния квартал „Мусагеница“ - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Авария в столичния квартал „Мусагеница“ блокира тротоара вече близо два месеца и принуждава пешеходците да слизат на пътното платно.

Това разказва бТВ.

Жителите се притесняват за безопасността си и какво ще се случи, когато започнат дъждовете. През април ви разказахме за същия проблем, който малко след това беше отстранен.

Сега отново има изкоп.

„През зелената площ минаваме. Газим в кал, когато завали. Жена ми с количката обикаля около колите“, каза един от живущите в блок 98.

„След април, когато дойдохте първо, го оправиха. След това беше оправено. След това пак го разкопаха. По мои прогнози пак ще го копаят“, допълни друг от съседите.

От "Топлофикация София" отговориха за bTV, че аварията при бл. 98, вх. Ж в ж.к. „Мусагеница“ е нова и не е свързана с аварията от месец април. Тя е регистрирана на 26 юни 2026 г. и е отстранена от аварийния екип.

При извършването на строително-монтажните дейности е засегнат водосток на сградата.

След отстраняването на аварията изкопът е обезопасен, а към фирмата подизпълнител е възложено възстановяването на водостока. При последваща проверка е установено, че възстановяването му не е изпълнено коректно, поради което е предявена рекламация и е изискано отстраняването на констатираните нередности. Именно необходимостта от тази корекция е причината изкопът към момента да не бъде запълнен.

След коректното възстановяване на водостока, изкопът ще бъде запълнен и ще бъде възстановена вертикалната планировка на терена. Фирмата подизпълнител е поела ангажимент необходимите дейности да бъдат приключени в рамките на следващата седмица, допълват от дружеството.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 раз

    8 0 Отговор
    Пак българска работа!

    08:56 24.09.2026

  • 2 Да кажа и аз

    8 2 Отговор
    Хехе,само 2 месеца?Ние в кв.Левски от години не сме стъпвали на тротоар.

    08:57 24.09.2026

  • 3 БРАВО

    10 1 Отговор
    По селата е така, няма тротоари и канализация, свиквайте в село София.

    08:59 24.09.2026

  • 4 Не глобяват

    6 0 Отговор
    Институциите, които следва да осъществят контрол така са зазимили, че вероятно карат ледников период. Има такива професионални шофьори, които не спират докато не почустват гумата добре опряна в бордюр. Това означава, че част от колата се намира върху пешеходна област. И това на шофьорски изпит означава, че сте блъснали човек, майка с дете, дете, възрастен. Какво да говорим за масовите нарушения по време на движение.

    Коментиран от #6, #7

    09:00 24.09.2026

  • 5 Възраждане

    4 1 Отговор
    Вие сериозно ли? Че в София е като в Кербала още при Фандъкова, а при племенника на Петър Младенов и петроханец, Терзиев се досъсипа. Тротоари няма и без този ремонт

    09:12 24.09.2026

  • 6 НАП лийкс, Порно лийкс

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Не глобяват":

    Като глобят "институциите", ти какво печелиш?

    09:13 24.09.2026

  • 7 Смехоран

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не глобяват":

    Как хубаво обрисуваш тъжните гледки в клетата София.Кмета го возят,така че що трябва да му дреме?Народа се лъже да избира все грешните хора.Говорам,пишем по форумите да внимаваме за кой гласуваме,и какво от това?

    09:15 24.09.2026

  • 8 Закривай

    5 0 Отговор
    мафията и бездънната каца Топло-мафи-кация.

    09:15 24.09.2026

  • 9 Зъл пес

    3 0 Отговор
    Ли Куан Ю,това е името на великият мин.прядседател на Сингапур,който е за възхищение защото превръща Сингапур от блато,в най-добрата икономика.Такъв човек ни трябва и на нас,но надали ще ни огрее.

    09:19 24.09.2026

  • 10 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Ами да си бяхте стояли на село бе "мили" Столичани в повече.Там няма аварии.Кой ви би тъпана да идвате в Столицата.Населихте Манастирските ливади и къде ли не и сега ревете.Нямало тротоар,нямало канализация,нямали улици.Върнете се на село.Там има всичко включително и домате.

    Коментиран от #13

    09:30 24.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 някой да е видял

    1 0 Отговор
    Някой да е видял след ремонт Топлофикация да си е заличила следите от ремонта?

    09:54 24.09.2026

  • 13 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Ха ха ха. Истински Софиянци съм виждал във Троянският балкан. Оня ден монтирах оградата на един. Човека се скъса да псува София ха ха ха.

    09:57 24.09.2026

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