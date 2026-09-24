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Как се стигна до трагедията с три жертви на пътя Казанлък–Стара Загора?
  Тема: Войната на пътя

Как се стигна до трагедията с три жертви на пътя Казанлък–Стара Загора?

24 Септември, 2026 08:34 1 343 18

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  • път-
  • наркоман

По отношение на пътния участък полицията посочи, че той е изключително натоварен — преминават над 3000 автомобила на час

Как се стигна до трагедията с три жертви на пътя Казанлък–Стара Загора? - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежък пътен инцидент стана вчера около 11:00 часа на пътя Казанлък–Стара Загора. По данни на полицията 40-годишен мъж е навлязъл в насрещното платно при изпреварване и е ударил челно автомобил, управляван от жена, в който е пътувала и нейната майка. При катастрофата са загинали трима души, припомня novini.bg.

По неофициална информация минути преди инцидента в автомобила на причинителя е възникнал конфликт между него и баща му, информира БНТ. По-възрастният мъж е бил свален от колата, след което синът му е продължил сам.

Комисар Павел Вълев от ОД МВР-Стара Загора съобщи, че бащата е бил разпитан от полицията още след инцидента. Разследването трябва да установи и дали 40-годишният водач е имал здравословни или психиатрични проблеми. Полицията ще изиска информация от психиатрични заведения в област Стара Загора.

Според свидетели водачът не е направил опит да намали скоростта или да избегне сблъсъка. Не е установен спирачен път.

По отношение на пътния участък полицията посочи, че той е изключително натоварен — преминават над 3000 автомобила на час. От началото на годината там са регистрирани 11 леки произшествия, без предишни катастрофи с фатален край. Участъкът се контролира чрез камери за средна скорост, мобилни камери и полицейски екипи.

Относно контрола върху водачи с психични заболявания или зависимости, комисар Вълев обясни, че при водачите с категория B информацията от психиатрични заведения или лични лекари достига до МВР сравнително рядко. При професионалните категории, като C, се изисква съответна медицинска и психиатрична оценка за годност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фикус

    0 4 Отговор
    Казан и лък–Стара Загъзора

    08:37 24.09.2026

  • 2 трясъ

    0 1 Отговор
    Стараинагъзеназораилигора?

    08:39 24.09.2026

  • 3 влък

    0 1 Отговор
    Стара е за гора.

    08:40 24.09.2026

  • 4 Лесно

    6 0 Отговор
    Пълно е с некадърни шофьори, които се мислят за Фитипалди!

    08:40 24.09.2026

  • 5 Табаков

    0 1 Отговор
    Откъде да знам пък и казва ли ти някой?!

    08:43 24.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лили Шпекова 🥒

    5 1 Отговор
    Ром шофьор-парламентарна демокрация!
    🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #8

    08:44 24.09.2026

  • 8 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лили Шпекова 🥒":

    Ко туй курнишонче пак бе госпожа.

    08:46 24.09.2026

  • 9 Абе

    5 0 Отговор
    Те ората затова са измислили усмирителните ризи.

    Коментиран от #16

    08:48 24.09.2026

  • 10 Шапкарите

    6 2 Отговор
    с огромните заплати и привилегии са царе на обясненията за ПТП, от които никой не се интересува. На пътя и по улиците ги няма никакви. Появяват се само при наличие на микрофони и тв камери. Явно взимат пример от министърчето си.

    08:57 24.09.2026

  • 11 Троян

    8 0 Отговор
    Навъртял съм над двеста хиляди километра в Германия не съм тираджия. Тука като седна във колата, първо се прекръствам три пъти и за всеки случай. Не се знае кой на какъв акъл е и на какви вещества.

    09:00 24.09.2026

  • 12 007 лиценз ту кил

    4 1 Отговор
    Вината в случая е на бащата, тръгнал да води сина си в лудницата в Раднево без да го обезопаси.

    09:01 24.09.2026

  • 13 Когато

    4 1 Отговор
    лудите се приемат за нормални винаги се стига до там.

    Коментиран от #15

    09:03 24.09.2026

  • 14 Лудия шапкар

    3 0 Отговор
    Като имат камери, що не пуснат видеото?

    09:15 24.09.2026

  • 15 Д-р Гугуткова

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Когато":

    А ти изпи ли хапчетата, че минава девет?

    09:16 24.09.2026

  • 16 Официален потник

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    И усмирителни вратовръзки са измислили, ама вие на село само по изборите сте виждали костюм и по телевизора.

    Коментиран от #17

    09:19 24.09.2026

  • 17 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Официален потник":

    Аалооууу Джингиби, къде отиваш ти едва ли не може би. На мене деда ми на село одеше с папионка.

    09:30 24.09.2026

  • 18 Чума

    1 1 Отговор
    И тази сутрин коментиращите сте пак повърхностни! Не сте в час и няма да бъдете - импосибъл! Ако бяхте, едни от първите ви въпроси щяха да бъдат - защо този типаж е свободен, не е прибран и защо за него не се полагат грижи!? И най първо - защо възрастният му баща е оставен сам да го транспортира до заведението в Раднево!? Къде са институците - кмет, полиция, прокурор, съд, здравни, социални! При такъв случай и не само - специлизиран транспорт, медицинско лице, охрана! За какво са всчки тези, щом един клет баща ще се блъска сам, ще го изхвърлят от колата и влачат по пътя!? А и изписаната болна 85 годишна!? Цял живот осигуровки, един шут и дъщеря и да и бере грижата! Ако дойде някоя група мигранти да знаете какви грижи се полагат!!! Звъят на 112, помогнахте ли на хората, бягащи от война, спасителна акция от граничарите и напиращи да се включат хуманитарни трафиканти, линейки хвъчат, хеликопери, болни били, щяли да раждат всеки момент, водите изтекли /мокри от росата всъщност/ - директно в областната болица, ще ражда, ама след 4-5 месеца! През това време бабата от село има да чака спешната!

    09:36 24.09.2026

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