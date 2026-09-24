Как се стигна до трагедията с три жертви на пътя Казанлък–Стара Загора?

Тежък пътен инцидент стана вчера около 11:00 часа на пътя Казанлък–Стара Загора. По данни на полицията 40-годишен мъж е навлязъл в насрещното платно при изпреварване и е ударил челно автомобил, управляван от жена, в който е пътувала и нейната майка. При катастрофата са загинали трима души, припомня novini.bg.
По неофициална информация минути преди инцидента в автомобила на причинителя е възникнал конфликт между него и баща му, информира БНТ. По-възрастният мъж е бил свален от колата, след което синът му е продължил сам.
Комисар Павел Вълев от ОД МВР-Стара Загора съобщи, че бащата е бил разпитан от полицията още след инцидента. Разследването трябва да установи и дали 40-годишният водач е имал здравословни или психиатрични проблеми. Полицията ще изиска информация от психиатрични заведения в област Стара Загора.
Според свидетели водачът не е направил опит да намали скоростта или да избегне сблъсъка. Не е установен спирачен път.
По отношение на пътния участък полицията посочи, че той е изключително натоварен — преминават над 3000 автомобила на час. От началото на годината там са регистрирани 11 леки произшествия, без предишни катастрофи с фатален край. Участъкът се контролира чрез камери за средна скорост, мобилни камери и полицейски екипи.
Относно контрола върху водачи с психични заболявания или зависимости, комисар Вълев обясни, че при водачите с категория B информацията от психиатрични заведения или лични лекари достига до МВР сравнително рядко. При професионалните категории, като C, се изисква съответна медицинска и психиатрична оценка за годност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фикус
08:37 24.09.2026
2 трясъ
08:39 24.09.2026
3 влък
08:40 24.09.2026
4 Лесно
08:40 24.09.2026
5 Табаков
08:43 24.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лили Шпекова 🥒
🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍
Коментиран от #8
08:44 24.09.2026
8 Абе
До коментар #7 от "Лили Шпекова 🥒":Ко туй курнишонче пак бе госпожа.
08:46 24.09.2026
9 Абе
Коментиран от #16
08:48 24.09.2026
10 Шапкарите
08:57 24.09.2026
11 Троян
09:00 24.09.2026
12 007 лиценз ту кил
09:01 24.09.2026
13 Когато
Коментиран от #15
09:03 24.09.2026
14 Лудия шапкар
09:15 24.09.2026
15 Д-р Гугуткова
До коментар #13 от "Когато":А ти изпи ли хапчетата, че минава девет?
09:16 24.09.2026
16 Официален потник
До коментар #9 от "Абе":И усмирителни вратовръзки са измислили, ама вие на село само по изборите сте виждали костюм и по телевизора.
Коментиран от #17
09:19 24.09.2026
17 Абе
До коментар #16 от "Официален потник":Аалооууу Джингиби, къде отиваш ти едва ли не може би. На мене деда ми на село одеше с папионка.
09:30 24.09.2026
18 Чума
09:36 24.09.2026