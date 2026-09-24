Как се стигна до трагедията с три жертви на пътя Казанлък–Стара Загора?

Тежък пътен инцидент стана вчера около 11:00 часа на пътя Казанлък–Стара Загора. По данни на полицията 40-годишен мъж е навлязъл в насрещното платно при изпреварване и е ударил челно автомобил, управляван от жена, в който е пътувала и нейната майка. При катастрофата са загинали трима души, припомня novini.bg.

По неофициална информация минути преди инцидента в автомобила на причинителя е възникнал конфликт между него и баща му, информира БНТ. По-възрастният мъж е бил свален от колата, след което синът му е продължил сам.

Комисар Павел Вълев от ОД МВР-Стара Загора съобщи, че бащата е бил разпитан от полицията още след инцидента. Разследването трябва да установи и дали 40-годишният водач е имал здравословни или психиатрични проблеми. Полицията ще изиска информация от психиатрични заведения в област Стара Загора.

Според свидетели водачът не е направил опит да намали скоростта или да избегне сблъсъка. Не е установен спирачен път.

По отношение на пътния участък полицията посочи, че той е изключително натоварен — преминават над 3000 автомобила на час. От началото на годината там са регистрирани 11 леки произшествия, без предишни катастрофи с фатален край. Участъкът се контролира чрез камери за средна скорост, мобилни камери и полицейски екипи.

Относно контрола върху водачи с психични заболявания или зависимости, комисар Вълев обясни, че при водачите с категория B информацията от психиатрични заведения или лични лекари достига до МВР сравнително рядко. При професионалните категории, като C, се изисква съответна медицинска и психиатрична оценка за годност.