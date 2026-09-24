Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция до Румен Радев

Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев.
Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи, съобщават от БНР.
Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата.
В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв. "Лозенец" в София.
Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние.
Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сарафа Боков
10:56 24.09.2026
2 Мда
10:58 24.09.2026
3 Анонимен
10:59 24.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЕЙЙЙЙ ТОЯ МУШМУРОК
Коментиран от #7
11:02 24.09.2026
6 Има ни пак
11:02 24.09.2026
7 Анонимен
До коментар #5 от "ЕЙЙЙЙ ТОЯ МУШМУРОК":А за писане на лъжи по сайтовете не е ликорупция доминиращи писаници на невиждани лъжи е с цел поддържане заблудите у малоумнициге
11:04 24.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Конспиратор
Молбата към организатора на "" политическата корупция и търговия с влияние."" би изглеждала наивна, ако не е своеобразен разобличителен сигнал към гражданското общество.
11:09 24.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
До коментар #10 от "цседс":За разпространение на лъжи по сайтовете на едниисъщи и то от години другари тук не е ли корупция
11:17 24.09.2026
12 Обикн.българка
11:20 24.09.2026
13 Григор
Коментиран от #17
11:21 24.09.2026
14 Свирчо
11:22 24.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анонимен
До коментар #15 от "Задействаха го":Ако не е Борисов с какво ще ви лъжат вас се питам аз
11:26 24.09.2026
17 Анонимен
До коментар #13 от "Григор":Ето го и този тук един от разпространителиге на лъжите си дежурен е и лъже та чак пепел се вдига 13 защо не работиш а пишеш тук безпочвените си дежурни лъжи вече остарели при това
11:28 24.09.2026
18 Един
Коментиран от #23
11:38 24.09.2026
19 Заместник главен и.ф.
11:38 24.09.2026
20 Удри
Коментиран от #26
11:39 24.09.2026
21 Газ
11:40 24.09.2026
22 Ердо Ган
11:41 24.09.2026
23 Двама
До коментар #18 от "Един":Някои по-прости и елементарни хора от милиционерското училище, когато ги назначат като бушони някъде на висок пост, дълго време не могат да осъзнаят, че не са полюлеи, нито коледни елхи, а си остават бушони. И то изгърмели.
11:42 24.09.2026
24 ха ха
11:42 24.09.2026
25 Без Кастинг !
Въпроса е !
В Условията На Кастинга !
11:43 24.09.2026
26 Тя Си Е ! Овладяна !
До коментар #20 от "Удри":След Като Работи Само По Неофициални Поръчки !
11:46 24.09.2026
27 Мдаа
11:46 24.09.2026
28 Ааа
11:54 24.09.2026
29 Подал сигнал за политическа
12:00 24.09.2026