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Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция до Румен Радев

Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция до Румен Радев

24 Септември, 2026 10:54 1 710 29

  • борислав сарафов-
  • сигнал-
  • румен радев-
  • политическа корупция

Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата.

Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция до Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев.

Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи, съобщават от БНР.

Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата.

В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв. "Лозенец" в София.

Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние.

Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сарафа Боков

    42 5 Отговор
    Страшен наглец...

    10:56 24.09.2026

  • 2 Мда

    35 5 Отговор
    Крадецът вика: Дръжте крадеца!

    10:58 24.09.2026

  • 3 Анонимен

    11 18 Отговор
    Човекът е вътре и вижда ясно точно как е работата

    10:59 24.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЕЙЙЙЙ ТОЯ МУШМУРОК

    23 6 Отговор
    Излезе,зе.от зайчарника. По заповед на ШИШКОТО. Имало корупция. А при теб нямаше корупция. ИМАШЕ И ТИ Я ПРИКРИВАШЕ И ИЗПИРАШЕ ШИША И ТУУУЛУПА ЕДНОКНИЖНИК ДО БЛЯСЪК. ДАНО РАДЕВ ДА ВИ ОСВЕТЛИ И ВАС НО ВЪВ ЧЕРНО. И У ДВОРО НА ЗАТВОРО ЧАС И ПОСЛЕ НА НАРЧЕТО НА БАЙ СТАВРИ. И СЪВЕТ. РАДЕВ ТЕЗИ ПРЕДИ ТЕБ БЯХА ТАМ ДА ПРАВЯТ ДАЛАВЕРИ И КРАДАТ. ТИ СИ ТАМ ДА ГИ НАКАЖЕШ. ОБЕЩА. А СЪВЕТА Е ЧЕ АКО НЕ ГО НАПРАВИШ НАРОДА ЩЕ СИ ГО ИЗКАРА НА ТЕБ.

    Коментиран от #7

    11:02 24.09.2026

  • 6 Има ни пак

    26 4 Отговор
    А каква корупция е редовните ти посещения в Осемте джуджета?

    11:02 24.09.2026

  • 7 Анонимен

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "ЕЙЙЙЙ ТОЯ МУШМУРОК":

    А за писане на лъжи по сайтовете не е ликорупция доминиращи писаници на невиждани лъжи е с цел поддържане заблудите у малоумнициге

    11:04 24.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Конспиратор

    8 0 Отговор
    -------Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние.-------
    Молбата към организатора на "" политическата корупция и търговия с влияние."" би изглеждала наивна, ако не е своеобразен разобличителен сигнал към гражданското общество.

    11:09 24.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "цседс":

    За разпространение на лъжи по сайтовете на едниисъщи и то от години другари тук не е ли корупция

    11:17 24.09.2026

  • 12 Обикн.българка

    14 4 Отговор
    Наглостта при някои субекти,няма таван.Стана навик на някои индивиди,оср.ни до ушите да казват,че миризмата идва откъм другарчето.

    11:20 24.09.2026

  • 13 Григор

    12 2 Отговор
    Факт е,че прокуратурата от край време не си върши работата. Тя трябва да е независима, а не е такава. Там се действува по заповед отвън и най-яркия пример е замитането на случая с шкафчето на Борисов. Там всичко си беше истинско, но от Софийската прокуратура потулиха случая с нелепи обяснения. Кому е необходима такава прокуратура? Трябва ни истинска, независима и действуваща прокуратура, а не мутратура!

    Коментиран от #17

    11:21 24.09.2026

  • 14 Свирчо

    15 2 Отговор
    Човекът, който с тежки политически протекции седеше незаконно начело на прокуратурата с години, говори за политическа корупция?!? Господи, прибери си вересиите...

    11:22 24.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "Задействаха го":

    Ако не е Борисов с какво ще ви лъжат вас се питам аз

    11:26 24.09.2026

  • 17 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Григор":

    Ето го и този тук един от разпространителиге на лъжите си дежурен е и лъже та чак пепел се вдига 13 защо не работиш а пишеш тук безпочвените си дежурни лъжи вече остарели при това

    11:28 24.09.2026

  • 18 Един

    2 0 Отговор
    Разни хора за затвора ... се изявяват като честници ...!

    Коментиран от #23

    11:38 24.09.2026

  • 19 Заместник главен и.ф.

    1 0 Отговор
    Още ли е с имунитет този?

    11:38 24.09.2026

  • 20 Удри

    1 1 Отговор
    Олигархията се опитва да овладее прокуратурата.

    Коментиран от #26

    11:39 24.09.2026

  • 21 Газ

    2 2 Отговор
    Пълна подкрепа за Сарафов.

    11:40 24.09.2026

  • 22 Ердо Ган

    5 2 Отговор
    Радев е овъртян в олигархични зависимости.

    11:41 24.09.2026

  • 23 Двама

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Един":

    Някои по-прости и елементарни хора от милиционерското училище, когато ги назначат като бушони някъде на висок пост, дълго време не могат да осъзнаят, че не са полюлеи, нито коледни елхи, а си остават бушони. И то изгърмели.

    11:42 24.09.2026

  • 24 ха ха

    5 0 Отговор
    Този толкова сигнали за корупция е проспал, че е по-добре да не се показва вече.

    11:42 24.09.2026

  • 25 Без Кастинг !

    2 0 Отговор
    Тая Работа Няма Да Стане !

    Въпроса е !

    В Условията На Кастинга !

    11:43 24.09.2026

  • 26 Тя Си Е ! Овладяна !

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Удри":

    След Като Работи Само По Неофициални Поръчки !

    11:46 24.09.2026

  • 27 Мдаа

    2 0 Отговор
    Сарафов трябва да бъде изслушан единствено и само като обвиняем.

    11:46 24.09.2026

  • 28 Ааа

    3 0 Отговор
    Щом този и покровителите му са още на свобода, 100% има политическа корупция...

    11:54 24.09.2026

  • 29 Подал сигнал за политическа

    1 0 Отговор
    Корупция до Радев,бащата на сегашната политическа корупция.Намери сладки държавни длъжности на цялото котило на БКП.Наьнапи Мая Манолова за шеф на Комисията на потребителите,мъжът и Ангелов за шеф на Кинтекс,а дъщеря и в регионалното министерство.Завладяна държава,този път от БКП - комунисти.

    12:00 24.09.2026

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