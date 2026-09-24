Кметът на Шипка за загиналите на пътя две жени в Старозагорско: Бяха майка и дъщеря, прекрасни хора, но един джигит ги остави на място

Кметът на град Шипка Василка Панайотова обяви, че в общината ще бъде обявен тридневен траур по повод тежката катастрофа на пътя между село Тулово и Мъглиж, при която загинаха трима души.
В ефира на bTV Панайотова разясни, че двете загинали в пътния инцидент жени са били майка и дъщеря. Дъщерята се е качила в автомобила си и тръгнала към Стара Загора, за да прибере своята майка от болничното заведение, в което е била приета за лечение.
„На обратния път за Шипка срещат джигит, който ги оставя на място. Всички в града сме шокирани, защото това бяха прекрасни хора“, разказа Панайотова
От своя страна Павел Вълев от „Пътна полиция“ обясни, че челният удар е бил предизвикан от водача на другата кола, и допълни, че произшествието е било в резултат на „битов скандал“ между бащата и сина. За какво точно обаче е бил спорът, Вълев заяви, че не разполага с информация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иде чалга поколението!
Коментиран от #6
09:00 24.09.2026
2 Възраждане
09:14 24.09.2026
3 Исторически парк
09:14 24.09.2026
4 бушприт
09:25 24.09.2026
5 химик
09:26 24.09.2026
6 Троян
До коментар #1 от "Иде чалга поколението!":Колко хубаво е само с ножче да заколиш мама две дечица веселушки светнаха кат крушки. станислава тодоровски. Главния простак.
09:37 24.09.2026