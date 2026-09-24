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Кметът на Шипка за загиналите на пътя две жени в Старозагорско: Бяха майка и дъщеря, прекрасни хора, но един джигит ги остави на място
  Тема: Войната на пътя

Кметът на Шипка за загиналите на пътя две жени в Старозагорско: Бяха майка и дъщеря, прекрасни хора, но един джигит ги остави на място

24 Септември, 2026 08:56 1 034 6

  • шипка-
  • кмет-
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  • 3 жертви-
  • казанлък-стара загора

В общината ще бъде обявен тридневен траур

Кметът на Шипка за загиналите на пътя две жени в Старозагорско: Бяха майка и дъщеря, прекрасни хора, но един джигит ги остави на място - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на град Шипка Василка Панайотова обяви, че в общината ще бъде обявен тридневен траур по повод тежката катастрофа на пътя между село Тулово и Мъглиж, при която загинаха трима души.

В ефира на bTV Панайотова разясни, че двете загинали в пътния инцидент жени са били майка и дъщеря. Дъщерята се е качила в автомобила си и тръгнала към Стара Загора, за да прибере своята майка от болничното заведение, в което е била приета за лечение.

„На обратния път за Шипка срещат джигит, който ги оставя на място. Всички в града сме шокирани, защото това бяха прекрасни хора“, разказа Панайотова

От своя страна Павел Вълев от „Пътна полиция“ обясни, че челният удар е бил предизвикан от водача на другата кола, и допълни, че произшествието е било в резултат на „битов скандал“ между бащата и сина. За какво точно обаче е бил спорът, Вълев заяви, че не разполага с информация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иде чалга поколението!

    14 0 Отговор
    40 годишните, прости като галоши!

    Коментиран от #6

    09:00 24.09.2026

  • 2 Възраждане

    4 0 Отговор
    Че това е нормално за България. Докато не избият нормалните българи и да се почнат съдиите и депутатите, няма да ае оправим

    09:14 24.09.2026

  • 3 Исторически парк

    6 0 Отговор
    Важното е, че и джигитът е умрял, иначе щеше да си седи с мярка подписка 5-10 години

    09:14 24.09.2026

  • 4 бушприт

    1 0 Отговор
    Кметицата на град Шипка- Василка Панайотова...

    09:25 24.09.2026

  • 5 химик

    0 1 Отговор
    Има доста мъжки хормони в кръвта си тази жена.

    09:26 24.09.2026

  • 6 Троян

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Иде чалга поколението!":

    Колко хубаво е само с ножче да заколиш мама две дечица веселушки светнаха кат крушки. станислава тодоровски. Главния простак.

    09:37 24.09.2026

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