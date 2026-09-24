Кметът на Шипка за загиналите на пътя две жени в Старозагорско: Бяха майка и дъщеря, прекрасни хора, но един джигит ги остави на място

Кметът на град Шипка Василка Панайотова обяви, че в общината ще бъде обявен тридневен траур по повод тежката катастрофа на пътя между село Тулово и Мъглиж, при която загинаха трима души.

В ефира на bTV Панайотова разясни, че двете загинали в пътния инцидент жени са били майка и дъщеря. Дъщерята се е качила в автомобила си и тръгнала към Стара Загора, за да прибере своята майка от болничното заведение, в което е била приета за лечение.

„На обратния път за Шипка срещат джигит, който ги оставя на място. Всички в града сме шокирани, защото това бяха прекрасни хора“, разказа Панайотова

От своя страна Павел Вълев от „Пътна полиция“ обясни, че челният удар е бил предизвикан от водача на другата кола, и допълни, че произшествието е било в резултат на „битов скандал“ между бащата и сина. За какво точно обаче е бил спорът, Вълев заяви, че не разполага с информация.