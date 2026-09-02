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Мъж се удави в морето край Поморие

Мъж се удави в морето край Поморие

2 Септември, 2026 18:08 667 2

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Случаят от Поморие увеличава броя на жертвите на силните течения по южното крайбрежие

Мъж се удави в морето край Поморие - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

67-годишен мъж от село Черковна е поредната жертва на морето, след като се удави на Централния плаж в Поморие във вторник сутринта, съобщават от bTV Новините. Това е петият фатален инцидент по южното ни крайбрежие само в рамките на няколко дни.

Сигналът за трагедията е подаден в Районно управление - Поморие около 10:00 часа на 1 септември. Тялото на загиналия е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ - Бургас, за да се установят точните причини за настъпилата смърт.

Случаят от Поморие увеличава броя на жертвите на силните течения по южното крайбрежие. Само за два дни през изминалия уикенд живота си загубиха още четирима души.

Най-тежкият инцидент се разигра на 29 август около 12:30 часа в неохраняема зона край Ахтопол, разположена между северния плаж и къмпинг „Делфин“. Четирима летовници влизат във водата, но силното течение ги повлича навътре в морето. Двама от тях успяват да се спасят невредими, но 26-годишна гражданка на Молдова и 24-годишен румънец се удавят. Техните тела също са откарани за съдебномедицинска експертиза в УМБАЛ - Бургас.

Черната хроника от 29 август е допълнена от още един смъртен случай. Около 18:30 часа същия ден от водите на плаж „Велека“ в Синеморец е изваден 69-годишен украински гражданин, чийто живот не е могъл да бъде спасен.

Ден по-късно, на 30 август около 15:15 часа, е регистриран пореден трагичен инцидент. Този път морето взима жертва край Царево, където 49-годишен жител на град Бургас се удавя в неохраняема зона край скалите в близост до плаж „Василико“.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 морския

    1 0 Отговор
    обикновено се давят тези , които си мислят , че могат да плуват . аз не мога и все още съм в топ форма !

    18:30 02.09.2026

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