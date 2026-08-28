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Украински турист се удави в морето в Поморие

Украински турист се удави в морето в Поморие

28 Август, 2026 10:40 714 18

  • удавен-
  • поморие

Инцидентът е станал на 27 август на плажа между пост № 8 и заведение

Украински турист се удави в морето в Поморие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

61-годишен украински турист се удави в морето в Поморие, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 27 август на плажа между пост № 8 и заведение.

Тялото му е откарано за аутопсия.

По случая се води разследване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    26 1 Отговор
    Този защо не е на фронта?

    10:41 28.08.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    17 1 Отговор
    Жалко,по-добре да беше загинал сражавайки се за нашата свабада!⛪😪⛪

    10:42 28.08.2026

  • 3 Пуфи

    18 1 Отговор
    Алкохола не прощава никому

    10:42 28.08.2026

  • 4 Олекотил е

    13 1 Отговор
    Социалната ни система

    10:45 28.08.2026

  • 5 Това е едно малко, но добро начало

    17 1 Отговор
    Минус един бандеровец на наша издръжка.

    10:45 28.08.2026

  • 6 Баба Алино

    19 1 Отговор
    Един добър ден за българската демокрация.

    10:45 28.08.2026

  • 7 По-добре да

    11 1 Отговор
    умре в кафявата вода отколкото на фронта...

    10:46 28.08.2026

  • 8 Дън Бай

    13 0 Отговор
    "Украински турист"?! Ха-ха-ха

    10:51 28.08.2026

  • 9 хехе

    17 0 Отговор
    Турист на наша издръжка.

    10:52 28.08.2026

  • 10 Христо Грозев каза че е умрял от Новичок

    9 0 Отговор
    Путин го уби!

    10:55 28.08.2026

  • 11 Симо

    11 0 Отговор
    Турист от тези дето вече четири години ваканцуват при нас ли е? Имаше един виц. Един отишъл в Германия и гледа по улиците само мургави или нощно тъмни. Пита домакина си, къде са германците? Ами германците са на работа, отговаря домакина. Че и при нас, като изляза по централната улица, само руски език чувам наоколо. Явно те са свободните да се разхождат, да седят по кафенетата, да ходят на плаж,...... е ще има и инциденти.

    10:58 28.08.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    9 0 Отговор
    "Турист"???

    Какво прави тук?
    Защо не е на фронта???

    Пак ли Путин е виновен? 🤣

    10:59 28.08.2026

  • 13 Айляк

    8 0 Отговор
    Не знам, ама тва нашто море изглежда не харесва много украинци, за бандери пък да не говорим.
    Веднага да се отправи покана към Олесинка СФирчук да си отдъхне на Поморие.
    Ми така, де.
    Зеле как награждава про ску бана Надка и подобни бг субекти.
    Требва си върнем жеста.

    11:01 28.08.2026

  • 14 Украински турист

    5 0 Отговор
    Коя туристическа агенция е ползвал? Туристическа група ли са били? Имало ли е намаление на туристическия пакет за ранно резервиране и за край на сезона? Какво покрива туристическата застраховка? Останалите от украинската туристическа група на Балкантурист изтрезнели ли са?

    11:08 28.08.2026

  • 15 Чебурашка

    4 0 Отговор
    А този защо не е във ВСУ. Иначе все един фашист по малко, или в морето или в окопите пред Славянск.

    11:12 28.08.2026

  • 16 Пиар

    3 0 Отговор
    Това е лоша новина за туристическия имидж на България сред украинците. Сега всички украински туристи ще напуснат България и вече ще ни заобикалят отдалече. Необходими са големи парични средства за туристическа реклама в Украйна.

    11:24 28.08.2026

  • 17 Турист

    2 0 Отговор
    или бежанец???

    11:25 28.08.2026

  • 18 Автомобилът къде е ?

    1 0 Отговор
    Блазе му, и аз бих се удавила в Поморие ,и бих предпочела кремация ,за да разпръснат праха ми в морето след като почина .Проблемът е ,че в тази скапана държава , дори автомобил не мога да си купя, с който да стигна да морето.

    11:27 28.08.2026

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