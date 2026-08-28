Украински турист се удави в морето в Поморие

Профилактика на възлова станция „Трън" може да предизвика смущения на електрозахранването в части от общините Трън и Брезник на 31 август

Профилактика на съоръжение във възлова станция „Трън", собственост на ЕРМ Запад, налагат промяна в схемата на електрозахранване на потре ...