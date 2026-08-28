61-годишен украински турист се удави в морето в Поморие, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 27 август на плажа между пост № 8 и заведение.
Тялото му е откарано за аутопсия.
По случая се води разследване.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
10:41 28.08.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
10:42 28.08.2026
3 Пуфи
10:42 28.08.2026
4 Олекотил е
10:45 28.08.2026
5 Това е едно малко, но добро начало
10:45 28.08.2026
6 Баба Алино
10:45 28.08.2026
7 По-добре да
10:46 28.08.2026
8 Дън Бай
10:51 28.08.2026
9 хехе
10:52 28.08.2026
10 Христо Грозев каза че е умрял от Новичок
10:55 28.08.2026
11 Симо
10:58 28.08.2026
12 az СВО Победа 81
Какво прави тук?
Защо не е на фронта???
Пак ли Путин е виновен? 🤣
10:59 28.08.2026
13 Айляк
Веднага да се отправи покана към Олесинка СФирчук да си отдъхне на Поморие.
Ми така, де.
Зеле как награждава про ску бана Надка и подобни бг субекти.
Требва си върнем жеста.
11:01 28.08.2026
14 Украински турист
11:08 28.08.2026
15 Чебурашка
11:12 28.08.2026
16 Пиар
11:24 28.08.2026
17 Турист
11:25 28.08.2026
18 Автомобилът къде е ?
11:27 28.08.2026