Полски спасители извадиха баща и дете от морето край Созопол

Драматична вълна от инциденти беляза Южното Черноморие през последните дни. Полски спасители извадиха от водата дете и баща му край Созопол, предотвратявайки поредна трагедия. Акцията се разигра на плаж „Хармани“ в извънработно време.

Екипите на Baltic Rescue и KNG Lifeguard Service реагираха след 19:30 часа на сигнал за двама чужди туристи, завлечени от мъртво вълнение. Благодарение на светкавичната им реакция, 51-годишният мъж и 7-годишното му момче бяха извадени на брега невредими.

Трагедията с удавеното дете от Свищов

За съжаление, морето край Созопол показа и своето най-опасно лице. Ден по-рано мащабна издирвателна операция завърши с черна хроника. Вчера откриха удавено 7-годишно дете от Свищов, изчезнало в бурните води на същия плаж.

Според информация на БНТ, 52-годишният баща влязъл в морето с две от трите си деца след края на спасителната смяна. Докато помагал на едното, силното подводно течение отнесло другото момче.

Тялото на детето бе намерено от водолази в южната част на плажната ивица.

Какво трябва да знаем за опасния мелтем

В края на август по Черноморието се наблюдава вятърът „мелтем“, който предизвиква коварни дънни ями и силни мъртви течения. Властите и спасителните служби умоляват туристите:

Да спазват стриктно флаговата сигнализация.

Да не влизат във водата след 18:00 часа.

Да наблюдават децата си непрекъснато.