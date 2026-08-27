Полски спасители извадиха баща и дете от морето край Созопол

Драматична вълна от инциденти беляза Южното Черноморие през последните дни. Полски спасители извадиха от водата дете и баща му край Созопол, предотвратявайки поредна трагедия. Акцията се разигра на плаж „Хармани“ в извънработно време.
Екипите на Baltic Rescue и KNG Lifeguard Service реагираха след 19:30 часа на сигнал за двама чужди туристи, завлечени от мъртво вълнение. Благодарение на светкавичната им реакция, 51-годишният мъж и 7-годишното му момче бяха извадени на брега невредими.
Трагедията с удавеното дете от Свищов
За съжаление, морето край Созопол показа и своето най-опасно лице. Ден по-рано мащабна издирвателна операция завърши с черна хроника. Вчера откриха удавено 7-годишно дете от Свищов, изчезнало в бурните води на същия плаж.
Според информация на БНТ, 52-годишният баща влязъл в морето с две от трите си деца след края на спасителната смяна. Докато помагал на едното, силното подводно течение отнесло другото момче.
Тялото на детето бе намерено от водолази в южната част на плажната ивица.
Какво трябва да знаем за опасния мелтем
В края на август по Черноморието се наблюдава вятърът „мелтем“, който предизвиква коварни дънни ями и силни мъртви течения. Властите и спасителните служби умоляват туристите:
- Да спазват стриктно флаговата сигнализация.
- Да не влизат във водата след 18:00 часа.
- Да наблюдават децата си непрекъснато.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТУРЦИЗМИИИ
05:03 27.08.2026
2 Казано накратко
05:08 27.08.2026
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4 Този коментар е премахнат от модератор.