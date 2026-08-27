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Полски спасители извадиха баща и дете от морето край Созопол

Полски спасители извадиха баща и дете от морето край Созопол

27 Август, 2026 04:05, обновена 27 Август, 2026 04:09 1 040 4

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Ден по-рано в района се разигра трагедия

Полски спасители извадиха баща и дете от морето край Созопол - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драматична вълна от инциденти беляза Южното Черноморие през последните дни. Полски спасители извадиха от водата дете и баща му край Созопол, предотвратявайки поредна трагедия. Акцията се разигра на плаж „Хармани“ в извънработно време.

Екипите на Baltic Rescue и KNG Lifeguard Service реагираха след 19:30 часа на сигнал за двама чужди туристи, завлечени от мъртво вълнение. Благодарение на светкавичната им реакция, 51-годишният мъж и 7-годишното му момче бяха извадени на брега невредими.

Трагедията с удавеното дете от Свищов

За съжаление, морето край Созопол показа и своето най-опасно лице. Ден по-рано мащабна издирвателна операция завърши с черна хроника. Вчера откриха удавено 7-годишно дете от Свищов, изчезнало в бурните води на същия плаж.

Според информация на БНТ, 52-годишният баща влязъл в морето с две от трите си деца след края на спасителната смяна. Докато помагал на едното, силното подводно течение отнесло другото момче.

Тялото на детето бе намерено от водолази в южната част на плажната ивица.

Какво трябва да знаем за опасния мелтем

В края на август по Черноморието се наблюдава вятърът „мелтем“, който предизвиква коварни дънни ями и силни мъртви течения. Властите и спасителните служби умоляват туристите:

  • Да спазват стриктно флаговата сигнализация.
  • Да не влизат във водата след 18:00 часа.
  • Да наблюдават децата си непрекъснато.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТУРЦИЗМИИИ

    1 1 Отговор
    ДОКОГАААА.......

    05:03 27.08.2026

  • 2 Казано накратко

    3 0 Отговор
    Не само сред българите има дебелоглавци, които рискуват и своя живот, и живота на децата си. Добре, че там се намират спасители от полска организация, дошли у нас заради някакъв договор. Те доброволно скачат в морето да спасяват дори и след работно време. Където има наши спасители, няма да ги видиш на плажа след работното им време, пък и не са длъжни да са там. Но повечето от читавите ни спасители са в чужбина заради солидната разлика в заплащането.

    05:08 27.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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