Делян Добрев: Занимавам се с бизнес и се чувствам по-добре. Няма да се връщам в политиката!

Занимавам се с бизнес и се чувствам по-добре. Прекалено дълго бях в политиката – 20 години. Чувствам се по-удовлетворен. Това заяви бившият енергиен министър и бивш депутат от ГЕРБ Делян Добрев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Не харесвам нито един от кандидатите за президент. За първи път от 30 години няма да гласувам ,защото не виждам за кого. Ако ГЕРБ бяха издигнали кандидат, щях да го подкрепя. Мисля, че е грешка, че ГЕРБ не издигнаха кандидат за президент, призна той.

Добрев увери, че няма да се връща повече в политиката.

Няма как да се избегне поскъпването на петрола. Цената се формира от международните пазари и войните. Въпросът е как може да се подпомогне бизнесът. На този пазар има достатъчно конкуренция, можем да внасяме и отвън. Цената на горивата е пазарна, подчерта той.

Разрешаването на износ на горива и авиационно гориво е добро решение, защото рафинерията ще работи на 100% от своя капацитет, смята той.

По думите му избирателите са дали такава оценка на ГЕРБ и другите партии, които останаха извън парламента заради грешките.

Правителството и да иска не може да помогне много. Дават сега по 50 евро, но е по-добре да помислим как да направим така, че да не сме толкова зависими от горивата. Електрическият автомобил го караш почти без пари. Той харчи едно 1 на 100. Норвегия е първенец по ползване на електромобили. Навсякъде има програми за субсидиране на придобиването на електрически автомобил. Токът си е наш, няма да го внасяме отникъде. Ние сме държава номер едно в системи по съхранение на електроенергия. Този сектор помага да намалим зависимостта си от енергийни ресурси. Тези проекти трябва да се насърчават, защото те ще доведат до икономическо развитие. Ако преди 20 години ВЕИ-та бяха скъпи, сега тя е 20 пъти по-евтина от АЕЦ. Хората в България скачат най-много срещу перките, защото не четат. Сега сме в 21 век, но някои българи смятат, че от перките излиза радиация, за съжаление, обясни Делян Добрев.

Смятам, че правителството ще съумее да слезе под 3% дефицит. Много се радвам, че те ще увеличат данъчните оценки на имотите, аз отдавна предлагах това да се случи. Това е сив сектор, с който се злоупотребява. Това е ход в правилната посока, каза още той.