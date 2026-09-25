Делян Добрев: Занимавам се с бизнес и се чувствам по-добре. Няма да се връщам в политиката!

Занимавам се с бизнес и се чувствам по-добре. Прекалено дълго бях в политиката – 20 години. Чувствам се по-удовлетворен. Това заяви бившият енергиен министър и бивш депутат от ГЕРБ Делян Добрев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.
Не харесвам нито един от кандидатите за президент. За първи път от 30 години няма да гласувам ,защото не виждам за кого. Ако ГЕРБ бяха издигнали кандидат, щях да го подкрепя. Мисля, че е грешка, че ГЕРБ не издигнаха кандидат за президент, призна той.
Добрев увери, че няма да се връща повече в политиката.
Няма как да се избегне поскъпването на петрола. Цената се формира от международните пазари и войните. Въпросът е как може да се подпомогне бизнесът. На този пазар има достатъчно конкуренция, можем да внасяме и отвън. Цената на горивата е пазарна, подчерта той.
Разрешаването на износ на горива и авиационно гориво е добро решение, защото рафинерията ще работи на 100% от своя капацитет, смята той.
По думите му избирателите са дали такава оценка на ГЕРБ и другите партии, които останаха извън парламента заради грешките.
Правителството и да иска не може да помогне много. Дават сега по 50 евро, но е по-добре да помислим как да направим така, че да не сме толкова зависими от горивата. Електрическият автомобил го караш почти без пари. Той харчи едно 1 на 100. Норвегия е първенец по ползване на електромобили. Навсякъде има програми за субсидиране на придобиването на електрически автомобил. Токът си е наш, няма да го внасяме отникъде. Ние сме държава номер едно в системи по съхранение на електроенергия. Този сектор помага да намалим зависимостта си от енергийни ресурси. Тези проекти трябва да се насърчават, защото те ще доведат до икономическо развитие. Ако преди 20 години ВЕИ-та бяха скъпи, сега тя е 20 пъти по-евтина от АЕЦ. Хората в България скачат най-много срещу перките, защото не четат. Сега сме в 21 век, но някои българи смятат, че от перките излиза радиация, за съжаление, обясни Делян Добрев.
Смятам, че правителството ще съумее да слезе под 3% дефицит. Много се радвам, че те ще увеличат данъчните оценки на имотите, аз отдавна предлагах това да се случи. Това е сив сектор, с който се злоупотребява. Това е ход в правилната посока, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #23
18:00 25.09.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #33
18:01 25.09.2026
3 Робот
18:04 25.09.2026
4 Ха,ха
18:09 25.09.2026
5 Да се помни
18:11 25.09.2026
6 78291
18:11 25.09.2026
7 Гост
18:11 25.09.2026
8 ГЕРБ
18:12 25.09.2026
9 Всички
18:12 25.09.2026
10 Демек
18:13 25.09.2026
11 Хмм
18:14 25.09.2026
12 Много
18:14 25.09.2026
13 Мдаа
18:15 25.09.2026
14 БАЙ ---ХОЙ
НАПРАВИ. ГОЛЕМИ. ВЕИ. ДОБРЕ. ЗАМЕЗИ. И
КАТО. МИНИСТЪР.КВО. ТИ. ТРЕБЕ. ДА. СЕ. БУТАШ. ПОВЕЧЕ. В. ТАЯ. ПОЛИТИКА. ХЕЛЕМ. В. БЪЛГАРИЯ . ТИ. СИ. ХАСКОВСКО. ГОЧЕ
ЗНАЕШ, КАКВО. Е. КАУНЬ, И КАРПУЗА.
Коментиран от #35
18:15 25.09.2026
15 Накраде се ГЕРБ
18:15 25.09.2026
16 У нас
18:16 25.09.2026
17 Мъск
18:16 25.09.2026
18 Лалю
18:16 25.09.2026
19 Смешник
18:18 25.09.2026
20 Квадрат 13
18:20 25.09.2026
21 Началния Му Капитал !
Коментиран от #24
18:20 25.09.2026
22 Интересно
- Защо давате трибуна на хора, които са виждали електромобил само на картинка? Без пари е, но първо трябва да го купиш за 50 000€. А, ако е на старо, си приготви +50% от цената му за смяна на скапаната батерия.
18:21 25.09.2026
23 Факт!
До коментар #1 от "Кина":Този трябва да е в затвора. Хей такива герберски крадци като него са на свобода, заради липсата на работеща прокуратура и полиция.
Коментиран от #29
18:23 25.09.2026
24 И Някой Трябва Да Си Плати !
До коментар #21 от "Началния Му Капитал !":Или Най - Малко ! Да Започне !
Да си Плаща !
Както Е По Цял Свят !
18:24 25.09.2026
25 20 години краде е политиката
18:24 25.09.2026
26 Ми той Боко
18:24 25.09.2026
27 Гост
18:25 25.09.2026
28 Гост
Абе, Добрев, кажи какво стои зад това 1/100, докато го докарате на хартия.
18:28 25.09.2026
29 Кина
До коментар #23 от "Факт!":Знам за всяка болест има лекарство..? Гледам само кой гласува.
18:30 25.09.2026
30 Хмм
18:31 25.09.2026
31 Някой
18:31 25.09.2026
32 Уж печели пък защо
Уж гербераст
18:31 25.09.2026
33 Делю Фактурата
До коментар #2 от "Красимир Петров":Кражбата продължава
Коментиран от #37
18:32 25.09.2026
34 Русенец
Ти си цар на популизма и нищо повече.
18:34 25.09.2026
35 За пояснение на названието
До коментар #14 от "БАЙ ---ХОЙ":Точен е прост човек
Тоя е изплувал за сега
Времето ще покаже
18:34 25.09.2026
36 Делю Фактурата
18:34 25.09.2026
37 Затова ли крият
До коментар #33 от "Делю Фактурата":Някой гербер е на дежурство явно
Коментиран от #39
18:35 25.09.2026
38 Кристиана
0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0
18:39 25.09.2026
39 Хасковският каун
До коментар #37 от "Затова ли крият":Не е един няколко са.
18:42 25.09.2026
40 каунко каунлиев асково
с ремонт на стари чекмеджета
дорде разнищят кой ял кой пил и кой ще плаща
18:43 25.09.2026
41 Граби като за последно
18:47 25.09.2026
42 НАДМЕНЕН ФУКЛЮ.
18:47 25.09.2026
43 Евала
18:47 25.09.2026
44 Дани
18:49 25.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Не може да бъде!
18:56 25.09.2026
47 Тиквата
18:57 25.09.2026