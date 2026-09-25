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Делян Добрев: Занимавам се с бизнес и се чувствам по-добре. Няма да се връщам в политиката!

Делян Добрев: Занимавам се с бизнес и се чувствам по-добре. Няма да се връщам в политиката!

25 Септември, 2026 17:55 978 47

  • делян добрев-
  • политика-
  • бизнес-
  • финанси-
  • икономика-
  • енергетика

Разрешаването на износ на горива и авиационно гориво е добро решение, защото рафинерията ще работи на 100% от своя капацитет, смята бившият политик

Делян Добрев: Занимавам се с бизнес и се чувствам по-добре. Няма да се връщам в политиката! - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Занимавам се с бизнес и се чувствам по-добре. Прекалено дълго бях в политиката – 20 години. Чувствам се по-удовлетворен. Това заяви бившият енергиен министър и бивш депутат от ГЕРБ Делян Добрев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Не харесвам нито един от кандидатите за президент. За първи път от 30 години няма да гласувам ,защото не виждам за кого. Ако ГЕРБ бяха издигнали кандидат, щях да го подкрепя. Мисля, че е грешка, че ГЕРБ не издигнаха кандидат за президент, призна той.

Добрев увери, че няма да се връща повече в политиката.

Няма как да се избегне поскъпването на петрола. Цената се формира от международните пазари и войните. Въпросът е как може да се подпомогне бизнесът. На този пазар има достатъчно конкуренция, можем да внасяме и отвън. Цената на горивата е пазарна, подчерта той.

Разрешаването на износ на горива и авиационно гориво е добро решение, защото рафинерията ще работи на 100% от своя капацитет, смята той.

По думите му избирателите са дали такава оценка на ГЕРБ и другите партии, които останаха извън парламента заради грешките.

Правителството и да иска не може да помогне много. Дават сега по 50 евро, но е по-добре да помислим как да направим така, че да не сме толкова зависими от горивата. Електрическият автомобил го караш почти без пари. Той харчи едно 1 на 100. Норвегия е първенец по ползване на електромобили. Навсякъде има програми за субсидиране на придобиването на електрически автомобил. Токът си е наш, няма да го внасяме отникъде. Ние сме държава номер едно в системи по съхранение на електроенергия. Този сектор помага да намалим зависимостта си от енергийни ресурси. Тези проекти трябва да се насърчават, защото те ще доведат до икономическо развитие. Ако преди 20 години ВЕИ-та бяха скъпи, сега тя е 20 пъти по-евтина от АЕЦ. Хората в България скачат най-много срещу перките, защото не четат. Сега сме в 21 век, но някои българи смятат, че от перките излиза радиация, за съжаление, обясни Делян Добрев.

Смятам, че правителството ще съумее да слезе под 3% дефицит. Много се радвам, че те ще увеличат данъчните оценки на имотите, аз отдавна предлагах това да се случи. Това е сив сектор, с който се злоупотребява. Това е ход в правилната посока, каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    10 2 Отговор
    Мършииии В Добрич почитат историята ..! Отразете го..!

    Коментиран от #23

    18:00 25.09.2026

  • 2 Красимир Петров

    39 2 Отговор
    Открадна милиони и сега с бизнес.

    Коментиран от #33

    18:01 25.09.2026

  • 3 Робот

    10 2 Отговор
    В Толбухин има историческо напомняне ..! ОТРАЗЕТЕ ГО ЧЕРВЕИ..!

    18:04 25.09.2026

  • 4 Ха,ха

    26 2 Отговор
    Ма тоя трябва да е зад решетките😂😂 къв бизнес,кви пет лева

    18:09 25.09.2026

  • 5 Да се помни

    6 1 Отговор
    Дедо що чиниш? Чакам левчето от горивата от Кауна,при Буда чаках държавните бензиностанции. Хубаво че поне има Магазин за хората.

    18:11 25.09.2026

  • 6 78291

    15 2 Отговор
    Този умник говореше по времето на Петков че не ни трябват батерии за съхранение по плана за възстановяване,явно за какво ,всеки да се сети,аман тикви мислещи само за тях

    18:11 25.09.2026

  • 7 Гост

    19 0 Отговор
    Малко ли открадна ти, тарикате! Можеш каквото искаш да правиш, а може и само да харчиш, па няма да ги изхарчиш

    18:11 25.09.2026

  • 8 ГЕРБ

    16 1 Отговор
    утече заради делянковци!

    18:12 25.09.2026

  • 9 Всички

    16 0 Отговор
    от ОПГ то на Бойку така се нагушиха,че не с бизнес,ами даже с организиране на детски партита-ще се чувстват прекрасно.Тук за крупни присвоявания не съдят.Съдят някой дето от глад взел от магазин два кренвирша и парче хляб.

    18:12 25.09.2026

  • 10 Демек

    14 0 Отговор
    олигарх!

    18:13 25.09.2026

  • 11 Хмм

    12 0 Отговор
    но за биснеса му е помогнала политиката, а сега напуска потъващия кораб

    18:14 25.09.2026

  • 12 Много

    18 2 Отговор
    скоро ще се почувстваш зле ! Много зле !

    18:14 25.09.2026

  • 13 Мдаа

    16 0 Отговор
    За 20 години си оплете кошницата и напълни шкафчета. Сега е време да дотира създателите си. Напускането е само формално. Има една стара поговорка, че от Мафията се излизало само с краката напред, та не вярвам на думите му.

    18:15 25.09.2026

  • 14 БАЙ ---ХОЙ

    8 0 Отговор
    АМИ. ТАКА. Е. БЕ. ДЕЛЯНЧО, 20 ГОД. ЧЛЕН. НА. ОПГ ГЕРБ, УРЕДИ. СЕ. СЪС ПАРЦЕЛИ.
    НАПРАВИ. ГОЛЕМИ. ВЕИ. ДОБРЕ. ЗАМЕЗИ. И
    КАТО. МИНИСТЪР.КВО. ТИ. ТРЕБЕ. ДА. СЕ. БУТАШ. ПОВЕЧЕ. В. ТАЯ. ПОЛИТИКА. ХЕЛЕМ. В. БЪЛГАРИЯ . ТИ. СИ. ХАСКОВСКО. ГОЧЕ
    ЗНАЕШ, КАКВО. Е. КАУНЬ, И КАРПУЗА.

    Коментиран от #35

    18:15 25.09.2026

  • 15 Накраде се ГЕРБ

    4 0 Отговор
    Ама незабравимо.

    18:15 25.09.2026

  • 16 У нас

    3 0 Отговор
    няма конфликт на интереси!Всичко е ,,бизнес"!

    18:16 25.09.2026

  • 17 Мъск

    2 3 Отговор
    Браво колега!

    18:16 25.09.2026

  • 18 Лалю

    7 0 Отговор
    Трудно се печели първия милион.После казват ,че е лесно.Та този с участието си в политиката натрупа много милиони и вече няма смисъл да участва и да ходи всеки ден в парламента.Сега други работят за него.Просто е.

    18:16 25.09.2026

  • 19 Смешник

    8 1 Отговор
    Мислиш, че ще се измъкнеш по терлици ли? И ти един ден ще понесеш отговорност за кражбите, както и твоите съпартийци.

    18:18 25.09.2026

  • 20 Квадрат 13

    4 0 Отговор
    Ама чакай малко. Началния капитал от наследство ли е?

    18:20 25.09.2026

  • 21 Началния Му Капитал !

    2 0 Отговор
    От Заплати Ли Е ?

    Коментиран от #24

    18:20 25.09.2026

  • 22 Интересно

    4 0 Отговор
    "Електрическият автомобил го караш почти без пари. Той харчи едно 1 на 100."
    - Защо давате трибуна на хора, които са виждали електромобил само на картинка? Без пари е, но първо трябва да го купиш за 50 000€. А, ако е на старо, си приготви +50% от цената му за смяна на скапаната батерия.

    18:21 25.09.2026

  • 23 Факт!

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Този трябва да е в затвора. Хей такива герберски крадци като него са на свобода, заради липсата на работеща прокуратура и полиция.

    Коментиран от #29

    18:23 25.09.2026

  • 24 И Някой Трябва Да Си Плати !

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Началния Му Капитал !":

    Или Най - Малко ! Да Започне !

    Да си Плаща !

    Както Е По Цял Свят !

    18:24 25.09.2026

  • 25 20 години краде е политиката

    6 0 Отговор
    Най- много от Енергетиката.Затива и частният му бизнес е там.

    18:24 25.09.2026

  • 26 Ми той Боко

    5 0 Отговор
    вече не се трае, всички бягат от него!

    18:24 25.09.2026

  • 27 Гост

    4 0 Отговор
    Кола на ток харчела 1/100 ли? Зимно време, ако нямаш гараж, колкото харчи на пътя, още толкова губи и от студа, докато седи под терасата.

    18:25 25.09.2026

  • 28 Гост

    5 1 Отговор
    Добрев и като се е возил със служебните коли си е мислил, че харчат 0/100, защото друг плаща.
    Абе, Добрев, кажи какво стои зад това 1/100, докато го докарате на хартия.

    18:28 25.09.2026

  • 29 Кина

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факт!":

    Знам за всяка болест има лекарство..? Гледам само кой гласува.

    18:30 25.09.2026

  • 30 Хмм

    8 0 Отговор
    живееше "под наем" при майка си, а парламентът плащаше наема - 1000 лева

    18:31 25.09.2026

  • 31 Някой

    6 1 Отговор
    Още един експерт по нищоправене. 20 години на хранилка и сега ще прави бизнес с натрупаното и откраднатото. Господ вижда всичко, така че рано или късно ще си платиш. Много е лесно да се избегне отговорност. От такива като Делянчо България тъне в дългове.

    18:31 25.09.2026

  • 32 Уж печели пък защо

    2 1 Отговор
    Му е побеляла и още повече оредяла брадата
    Уж гербераст

    18:31 25.09.2026

  • 33 Делю Фактурата

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Кражбата продължава

    Коментиран от #37

    18:32 25.09.2026

  • 34 Русенец

    3 0 Отговор
    Нагъл герберино! Направи заплатите на хората, като в Нотвегия - те сами ще си купят електрически коли. Как може в Норвегия да плащат на българите по 17€/час, а в България по 3,70€/час?
    Ти си цар на популизма и нищо повече.

    18:34 25.09.2026

  • 35 За пояснение на названието

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "БАЙ ---ХОЙ":

    Точен е прост човек
    Тоя е изплувал за сега
    Времето ще покаже

    18:34 25.09.2026

  • 36 Делю Фактурата

    1 0 Отговор
    Може да ви обясни и на 200 колко харчи, не само на 100.

    18:34 25.09.2026

  • 37 Затова ли крият

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Делю Фактурата":

    Някой гербер е на дежурство явно

    Коментиран от #39

    18:35 25.09.2026

  • 38 Кристиана

    1 0 Отговор
    50 еeвppo ,пълна програмaa! 15 e cfиppkaaa
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    18:39 25.09.2026

  • 39 Хасковският каун

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Затова ли крият":

    Не е един няколко са.

    18:42 25.09.2026

  • 40 каунко каунлиев асково

    2 0 Отговор
    Занимавам се с бизнес
    с ремонт на стари чекмеджета
    дорде разнищят кой ял кой пил и кой ще плаща

    18:43 25.09.2026

  • 41 Граби като за последно

    2 0 Отговор
    На краде се и сега пере парата.

    18:47 25.09.2026

  • 42 НАДМЕНЕН ФУКЛЮ.

    2 0 Отговор
    Ако не беше крал толкова много години сега сигурно щеше да пасеш ОФЦИТЕ на дедо си.

    18:47 25.09.2026

  • 43 Евала

    1 0 Отговор
    Открил е фабрика за ана.ни разширители. Много се харчат на Запад.

    18:47 25.09.2026

  • 44 Дани

    1 0 Отговор
    Дирянчо за 20 години мама гати еле ти се подсигури /напълни чекмеджетата/ и сега ти е лесно!20 години на гърба на народа ,дупетатска заплата и какви ри не обраги ТА СЕГА СИ ХАРЧИ ПАРИТЕ НО диряне ГОСПОД БАВИ НО НЕ ЗАБРАВЯ!!

    18:49 25.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Не може да бъде!

    0 0 Отговор
    Не, не може хасковското нищожество Делян Добревия да не гласува! Че как така? Това е трагедия за Бългаиря! Че без неговия глас изборите нямат смисъл! Няма да гласува, защото с милионите, които открадна като министър на СИКаджийската мутра, като депутат и въобще като пръв теляк и лакей на Тиквата от Банкя, вече политиката не му е нужна! КОЙ каза, че в политакат не се забогатява?! Че това мазно нищожество на снимката отдавна е милионер! Както и цялата му рода, че и комшиите ,които назначи на скъпо платени служби в общината, дори им осигрли милиони по европейски програми за фирмите им! Да, ама мазнта Цвитанка Ризова пак го гледаше с влажния си поглед на болна крава и не се сети да го попита защо се хилеше акто пача и беше повече от доволен, когато един простак на уродливото 1909- килограмово туловище на едно заседание на бюджетната комисия изтръгваше микрофона на Асен Василев! Че попитай го някой път ма, Цвитанке! Събери малко кураж и го попитай защо още не е в затвора! Няма по-страшно нещо, по-отвартително, по-гадно и по- просатшко от то този бивш ГЕРБераст, кояот 20 години плюска като невидял на тарпезата в банкянския двор! И си тръгва не защото се е задавил, а защото в един друг двор ще плюска повече!

    18:56 25.09.2026

  • 47 Тиквата

    0 0 Отговор
    Този не го познавам.

    18:57 25.09.2026

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