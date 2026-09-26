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Новият ректор на Академията на МВР пред БНТ: Престъпността започва да мисли дигитално

Новият ректор на Академията на МВР пред БНТ: Престъпността започва да мисли дигитално

26 Септември, 2026 12:44 455 8

  • ректор-
  • академия-
  • мвр-
  • престъпност-
  • проф. илин савов

Младите хора са бъдещето на България и трябва да бъдат подкрепяни, защото именно те ще осигуряват сигурността на страната

Новият ректор на Академията на МВР пред БНТ: Престъпността започва да мисли дигитално - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младите хора са бъдещето на България и трябва да бъдат подкрепяни, защото именно те ще осигуряват сигурността на страната. Това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" старши комисар проф. Илин Савов, новият ректор на Академията на МВР, в първото си телевизионно интервю след встъпването си в длъжност. Той очерта като основни приоритети пред Академията дисциплината, законността, физическата и професионалната подготовка, както и навлизането на новите технологии в обучението на бъдещите служители на МВР.

"Най-важното нещо е да се обърнем към младите хора, защото те са бъдещето на България. И всеки един държавник, както и ръководител на структурите за сигурност, както и българските граждани, трябва да подкрепяме младите хора, защото те ще осигурят нашата безопасност. Модерно, стратегически мислещи и, разбира се, най-важното – отдадени на закона и реда", заяви проф. Савов.

Към момента в Академията на МВР се обучават около 1500 курсанти. Основните направления са свързани с противодействието на престъпността във факултет "Полиция" и с пожарната безопасност. Според новия ректор обаче, амбицията е структурата на Академията да се развива и да бъдат създадени нови звена, които да подпомагат цялата система за сигурност.

"Идеите са стратегически – да създадем и други звена, които да подпомагат цялата система за сигурност, което да изгради един щит на сигурността в нашата страна и да бъдем добри партньори в Европа", посочи той.

По думите му няма специалности, към които да липсва интерес или да остават незаети места. Напротив – интересът към обучението в Академията расте:

"Интересът е огромен. Имаме ръст от 40% за тази нова година. Мисля, че ще имаме още по-големи успехи. За новата учебна година догодина смятам, че ще имаме още по-голям интерес, тъй като младите хора искат да бъдат съпричастни към това да помагат на хората, да намерят сигурна професия, която да е един добър модел за подражание, и съответно да бъдат добър пример."

Проф. Савов направи и уточнение по отношение на юридическото образование в Академията на МВР. В момента там няма специалност, която да дава пълно юридическо образование и юридическа правоспособност. Подобна възможност е съществувала в миналото.

"Това е моментът, в който през 1993–1994 година прекратиха тази практика. Много от юристите, прокурори, съдии в Република България са завършили Академията на МВР в този период, когато самата институция дава възможност да придобиват юридическо образование. Лично аз съм завършил Академията на МВР като бакалавър. Нямам юридическо образование оттам. Отделно съм го завършил и съм придобил юридическа правоспособност по реда", обясни той.

Попитан дали си представя българската Академия на МВР като американската Академия на ФБР, Савов отговори, че амбицията му е още по-голяма:

"Представям си нашата академия по-добра от Академията на ФБР. Бил съм в 19 полицейски академии. Лично в 12 от тях съм преподавал. Последната, в която преподавах, беше в Чешката република. Мисля, че България има огромен потенциал и нашите курсанти и служители са на изключително високо ниво."

Според него ключът към промяната е в отговорността – както на ръководството на Академията, така и на всички, които участват в подготовката на служителите на МВР:

"Отговорността е най-важната. Всички ние в екипа, който ще ръководи Академията на МВР през следващите години, имаме ясна и категорична цел. Това е отговорност, дисциплина, ред и законност. В нашата Академия на МВР носим отговорност не само за служителите и за курсантите, които се вливат в МВР. Ние носим отговорност за цялото структуриране, поведение и подготовка на служителите на МВР като цяло."

Той припомни, че Академията не обучава единствено курсанти, а през нея преминават специализации и квалификации на действащи служители и ръководители:

"Ние сме основният инструмент, с който да дадем възможност на Министерството на вътрешните работи да провежда политика, близка до гражданите, те да се чувстват спокойни, да повишат доверието си към полицейските органи, тъй като те са на терен, те са видими. Поведението, обликът на българския полицай, съответно отношението му към хората, вежливостта, бързата реакция, взимането на решения под напрежение – всичко това е един много сложен процес, който не става за ден-два. Това тепърва предстои."

Според Савов визията за добре подготвени, дисциплинирани и образовани служители трябва да се превърне в реален стандарт. На въпрос дали всички служители покриват физическите нормативи той посочи данни за преминалите проверки през предходната година:

"Това, което мога да споделя, е, че за миналата година са преминали близо 25 хиляди полицаи своята подготовка – говоря за проверката на тяхното състояние, и над 5500 пожарникари. Ние ще повишим изискванията. МВР променя политиката, взискателността си към целия процес. Ние в Академията на МВР започваме да изграждаме нови процедури, методика, както и цялостен контрол върху процесите по линия на самото поведение на полицаите."

Сред основните предизвикателства пред съвременната полиция ректорът постави технологичното развитие на престъпността. Според него конвенционалните престъпни структури вече използват дигитални инструменти, които затрудняват разследващите органи. В Академията на МВР вече се преподава управление на дронове, но според Савов това е само един от инструментите, които трябва да бъдат включени в модерното полицейско обучение:

"Да, имаме в една от катедрите се преподава точно управление на дронове, но дроновете сами по себе си не дават решението. Те са инструментът към събирането на данни. Ние тепърва ще започнем да разглеждаме самото обучение, пречупено през новите технологии, използването на изкуствения интелект като защита, тъй като, за съжаление, в много от процесите той се използва за атака."

Според Савов изкуственият интелект вече играе съществена роля и в развитието на дигиталната икономическа престъпност:

"Той е ускорителят на съвременната дигитална престъпност и той е генераторът на изключително огромни финансови активи на новата дигитална икономическа престъпност. Така че да, определено не само управление на дронове – тепърва ще въвеждаме дигитални полигони, ще правим всичко възможно да научим и да подготвим служителите да анализират данните правилно и съвременната престъпност да се притеснява, защото ние ще бъдем подготвени."

Киберпрестъпността, криптоизмамите, хакерските атаки и използването на изкуствен интелект за престъпни цели са сред темите, върху които според Савов трябва да се постави значително по-силен акцент.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 111111

    3 0 Отговор
    Младите хора още тази сутрин притичаха при мен да ми кажат новината за ракията! Хич друго не ги интересува! Ама това за ракията си е глупост!!!

    Коментиран от #5

    12:49 26.09.2026

  • 2 Дано Да Са По Дигитално Подготвени !

    2 0 Отговор
    За Да Ви Стопят !

    Лагерите !

    Коментиран от #6

    12:50 26.09.2026

  • 3 Престъпността мисли" дигитално" много...

    2 0 Отговор
    отдавна, въпроса е как вие сте мислили до момента Ректоре ,
    за да открието "топлата вода" Ружа "койна" , толкова късно???

    Трагедия... " кардинале" в средите на Академията на МВР !!!

    12:56 26.09.2026

  • 4 111111

    2 0 Отговор
    Първите ненужни хора ще са дигитално подготвените! Последните ненужни хора ще са физически работещите! Това в МВР!
    А навън първи ще са програмистите! ИИ прави всичко бързо и точно! Последни ще са ВиК работниците! Това навън!

    12:57 26.09.2026

  • 5 Това с "Ракията" , е все едно ,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "111111":

    да извадиш и другото око на " едноокия"!!!

    Гадна " Европейска четка", на "Кимон Георгиев",
    по- добре, Путин да си отива, че заради "лузър" като него,
    утре и виното ще забранят за сметка на руската водка!!!

    13:03 26.09.2026

  • 6 Виж сега,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дано Да Са По Дигитално Подготвени !":

    Дано в тази школа по безделие да спрат да издават фалшиви дипломи на герберските крадци. Жоро Боеца изкара данни за гербави депутати и приближени до Тиквата Борисов с фалшиви симеоновски дипломи.

    13:20 26.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Може по добре

    0 0 Отговор
    Добре звучи остава да работи. Но полицаите работят със закона най вече. В миналото не случайно завършваха юристи. И уеднсквете нормативите за мъже и жени. Има равенство и няма дискриминация. Не може жените да имат по ниски нормативи късето 50 килограмов ги покрива за супер отличен а 90 кг висок 195 по трудно, но в реална ситуация със 150 кг. Хората с опит го знаят. Не може полицай на улицата да е виск 150 и да тежи 50. Както и 40 годишни вече не са на улицата и нормативите за тях просто са излишни и неоправдани. Не може да се сравнява с 20 годишен

    13:51 26.09.2026

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