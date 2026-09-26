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Референдум срещу месото? За какво ще гласуват швейцарците

Референдум срещу месото? За какво ще гласуват швейцарците

26 Септември, 2026 12:39 1 097 22

  • референдум-
  • месо-
  • швейцария-
  • храна

На 27 септември швейцарците ще гласуват на референдум дали производството на растителни храни да стане приоритет пред животновъдството

Референдум срещу месото? За какво ще гласуват швейцарците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Моята храна е мой избор. Не на принудителното веганство" - плакати с такива послания могат да се видят на много места в Швейцария. Тези послания са насочени към Франциска Херен - активистка и създателка на "Инициативата за храната", за която швейцарците ще гласуват на 27 септември. Целта на Херен е да се увеличи местното производство и да се акцентира повече върху растителните храни за сметка на животинските.

Към момента швейцарското селско стопанство задоволява малко под половината от нуждите на страната от храна, а останалата част се внася. За сравнение - Германия произвежда сама 80 процента от необходимите ѝ храни. Швейцарската инициатива за храните, както накратко се нарича тя, има за цел да повиши дела на собственото производство на храни до 70 процента през следващите 10 години, което ще направи страната по-малко зависима от вноса.

Повече храни от растителен произход

Херен е майка на две възрастни деца, бивша треньорка по фитнес и екологична активистка. Самата тя е веганка, но отхвърля обвинението, че с инициативата за храните искала да направи и другите вегани като нея. "Децата ми ядат месо“, обяснява жената пред германската обществена медия АРД. По думите ѝ проблемът в Швейцария е в мащабите - 75 процента от селскостопанските субсидии отиват в животновъдството. Страната произвежда твърде малко растителни храни, посочва Херен.

Тя и съмишлениците ѝ искат земеделието да стане по-ефективно. "Това означава пасищата да се използват за производство на месо, а обработваемите земи, където сега се отглежда фуражна царевица, да се използват за отглеждане на повече бобови и зърнени култури, както и на зеленчуци. Тогава ще можем да произвеждаме десет пъти повече калории за населението", казват от инициативния комитет.

Правителството е против инициативата

Швейцарското правителство, Федералният съвет и парламентът, които много рядко са така единни, отхвърлят инициативата. Сред аргументите е и това, че идеята не е напълно погрешна в основата си, но стига твърде далеч, тъй като се намесва в менюто на гражданите и в стопанската свобода на земеделските производители.

Мартин Руфер от Швейцарския съюз на фермерите припомня, че Швейцария е преди всичко планинска страна. "70 процента от площите, използвани за селско стопанство, са пасища и зелени площи. Те могат да се използват единствено за животновъдство", посочва той. "Това самó по себе си показва, че ние просто трябва да имаме силно развито животновъдство", цитира думите му АРД.

Може ли Швейцария да се самоизхранва?

Поддръжниците на инициативата се аргументират с Конституцията, според която Швейцария трябва да може в продължение на година да осигури прехраната на населението само със собствено производство.

Политологът Михаел Херман казва, че това изискване само по себе си е напълно нереалистично. Селското стопанство наистина продължава да играе важна роля за идентичността на швейцарците. В действителност обаче страната е гъсто населена и силно индустриализирана. И не на последно място, заради благосъстоянието си много хора не биха искали да се лишат от домати от Италия и авокадо от Перу. Към това се добавя и фактът, че днес в Швейцария живеят почти два пъти повече хора, отколкото по време на Втората световна война.

Според прогнозите шансовете швейцарците да подкрепят инициативата са по-скоро малки, обобщава АРД.

Автор: Сандра Бийгер (АРД)


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    24 2 Отговор
    Зелето може ли да се произнесе по едно семпло питане: "Ние вече хапваме ли добавки от брашнен червей и други такива инсекти или си караме само на ГМО боклуци и чиста химия, както си му е реда още от 90-те?"
    Мерси.

    Коментиран от #7

    12:42 26.09.2026

  • 2 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    4 11 Отговор
    При байТошуУ народа се питаше за всичко, даже цената на бозата бе определена с референдум на 6 ст. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #6

    12:46 26.09.2026

  • 3 И Киев е Руски

    11 1 Отговор
    Внимание: Асоциацията за автомобилетранспорт Latvijas auto отправи апел към Министерския съвет спешно да потърси начини за подкрепа на индустрията. Според нейните изчисления цената на литър дизелово гориво се е увеличила от 1,57 евро на 2,24 евро от началото на годината – увеличение с почти 43%. За транспортните компании, където горивото е основен разход, подобен скок се превръща в нещо повече от просто неудобство; това е въпрос на оцеляванеСкор и при вас

    12:46 26.09.2026

  • 4 И Киев е Руски

    11 1 Отговор
    Часовникарите ще ми ядат У........я

    12:48 26.09.2026

  • 5 Припомням

    6 11 Отговор
    Црство България е произвеждало храни, достатъчни за два и половина пъти по-многочислено население.
    Последошло времето на ТКЗС и АПК и се наложило да се внасят храни.

    Коментиран от #10, #16, #22

    12:54 26.09.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    Да се увеличи цената на нещо можеше само с министерско постановление и то след камара разправии за една две стотинки Където и да идеш биратта беше тридесет и две стотинки

    Коментиран от #17

    12:55 26.09.2026

  • 7 Гаце

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    Не знам дали ядем червеи и гмо-та, ама от както наритахме комунистите и спряхме пръскането с ДДТ, средната продължителност на живота се увеличи с 15г. в България. Може да е от бананите, може да е от дънките, може да е от червеите..., но фактите са си факти. Не знам са какво ни хранят, но ни се отразява доста добре!

    Коментиран от #20

    12:59 26.09.2026

  • 8 НПО ПЬОДАЛИТЕ

    13 0 Отговор
    Нямат спиране. Обаче швейцарците не се тъпаци.

    13:00 26.09.2026

  • 9 Отреазвяващ

    6 0 Отговор
    Има замисъл,но Раундъп,Монсанто и компания не мислят така.

    13:06 26.09.2026

  • 10 Гошо

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Припомням":

    И сигурно поради тази причина Богдан Филов въвежда купони ,а пък Вълко Червенков ги отменя

    Коментиран от #14

    13:10 26.09.2026

  • 11 Да. И после ще пасат трева

    5 0 Отговор
    Като кравата Милка.

    13:11 26.09.2026

  • 12 Граф Сен Жермен

    5 1 Отговор
    В Швейцария - референдум за задължителна педерстиядасе проведе!

    13:12 26.09.2026

  • 13 .....

    1 2 Отговор
    Може да си насадят банани,кафе и манго примерно. Там климатичните условия са изключително благоприятни за развитието на сектора. Ми правете си многоетажни парници за зеленчуци ,ние ли да ви учиме🤣😂😂

    13:15 26.09.2026

  • 14 Никакви купони не е отменил Червенков

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гошо":

    Но е факт, че преди демократичните промени, когато имахме селско стопанство, ние изнасяхме домати за Полша, а не те за България. Ликвидирахме ТКЗС, вместо като в Чехия и Германия да ги преобразуваме в акционерни дружества, върнахме земята разпарчетосана в реални граници на наследниците граждани, е, това е резултатът.

    13:16 26.09.2026

  • 15 Ха,ха

    2 2 Отговор
    Засадете си папая,банани и кафе, много благоприятни климатични условия за това. Правете си многоетажни парници за зеленчуци бе🤣😂😂

    13:17 26.09.2026

  • 16 Стенли

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Припомням":

    Абе не знам през соца да сме внасяли ябълки и картофи от Полша или боб от Египет , а пък за доматите изобщо да не говорим , баба ми и майка ми са ми казвали че на три смени се е работило в вакумната(консервна фабрика за производство на плодови и зеленчукови консерви) , така , че аз не казвам че е нямало дефицити , но специално за българска земеделска продукция такова нещо не може да твърди

    Коментиран от #18

    13:20 26.09.2026

  • 17 Казуар

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Цената на бензина в България преди да се срине икономиката на социализЪма беше 90 стотинки при средна заплата 250 лева.

    Коментиран от #19

    13:24 26.09.2026

  • 18 Чушкопека,откритието на века

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    В Русия сме известни с болгарский перец🤣😂😂

    13:25 26.09.2026

  • 19 Ха,ха

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Казуар":

    Ма ти тогава да не би са си имал кола🤣😂😂 колко харчеше трабантчето

    13:26 26.09.2026

  • 20 я се .....

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гаце":

    Хората в България, които доживяват дълбока старост (над 87 години) - всички до един са израснали във времената са соца.
    За да се потвърди твоята теза относно благодатното влияние на новите демократични практики и най-вече на изобилието от банани в търговската мрежа - трябва да изчакаме още поне 50 години.
    В момента можем само да отчетем, че доста болести свалиха възростовите си граници и не жалят децата. Обаче, ако този феномен се обоснове с огромната достъпност на бананите и обричането ни да консумираме храна, произведена някъде другаде, то тови би било пълна спекулация и руска пропаганда.
    На мен обаче ми се струва, че хората, които помнят вкуса на хубавите едновремешни доматите са късметлии, поне са яли нещо истинско

    13:46 26.09.2026

  • 21 Щурците са на мода

    1 0 Отговор
    Животновъдство и млекопроизводство характерни за Швейцария ще изчезнат. Джендърята и мигрантите вече диктуват в Европа.

    13:49 26.09.2026

  • 22 Хей, двойка,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Припомням":

    В Царство България хората са умирали от глад. Войни и глад, това е било. Чети Пелин, Йовков, Вазов , други да ти напиша няма да си ги чувал.

    13:54 26.09.2026

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