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Четири жертви при тежка катастрофа край Сопот, пътят София–Варна е затворен
  Тема: Войната на пътя

Четири жертви при тежка катастрофа край Сопот, пътят София–Варна е затворен

26 Септември, 2026 10:55, обновена 26 Септември, 2026 12:40 3 031 37

  • патрулка-
  • сопот-
  • трима загинали

Загиналите са били в единия от автомобилите, пострадала е и жената, управлявала другата кола

Четири жертви при тежка катастрофа край Сопот, пътят София–Варна е затворен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Четирима души загинаха при тежка катастрофа на първокласния път София–Варна в района на ловешкото село Сопот. Инцидентът е станал тази сутрин, а сигналът за произшествието е подаден малко преди 9:20 часа.

По първоначални данни са се ударили челно два насрещно движещи се леки автомобила. Сблъсъкът е станал след участъка, в който са поставени разделителни колчета.

В единия автомобил са пътували четирима души. Трима от тях са загинали на място. Четвъртият пътник е бил транспортиран в болница, но по-късно от лечебното заведение е постъпила информация, че и той е починал от получените при катастрофата травми.

В другия автомобил е пътувала сама жена. Тя също е пострадала при сблъсъка и е откарана в болница. Към момента няма официално съобщение за състоянието ѝ.

Катастрофата е станала след участък с ограничители

Мястото на инцидента е на път I-4 София–Варна, в района на Сопот.

По информация на полицията сблъсъкът е станал след участъка с поставени разделителни колчета. В района има въведени мерки за ограничаване и контрол на скоростта.

Към момента няма официално установена причина за навлизането на автомобилите в насрещните траектории.

На място се извършва оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. Предстои разследването да установи механизма на сблъсъка и причините, довели до него.

Пътят е затворен

Заради тежката катастрофа движението в участъка е преустановено.

Екипи на „Пътна полиция“ подпомагат трафика и го пренасочват по обходни маршрути.

За пътуващите към София обходът е през Микре и Угърчин.

За пътуващите към Варна маршрутът е през Сопот – Угърчин – Микре.

Шофьорите в района трябва да се съобразяват с указанията на полицейските екипи и с временната организация на движението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тази трагедия тежи

    23 37 Отговор
    на съвестта на бившия и сегашен регионален министър който заради голямото си его спря строежа на магистрала Хемус. Трябва всички от североизточна България да се замислим дали следващия път да гласуваме за този за който аз гласувах сега и е на власт за да спуска некадърни министри. Магистралата и в момента не се работи.

    Коментиран от #2, #4, #5, #12, #16, #17

    11:10 26.09.2026

  • 2 Магистралата е в застой

    30 19 Отговор

    До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":

    но обещанията на Шишков са огромни.
    Огромни лъжи

    Коментиран от #11, #32

    11:11 26.09.2026

  • 3 Огледало

    26 9 Отговор
    На управлението.

    11:13 26.09.2026

  • 4 Даниел

    55 3 Отговор

    До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":

    Пишеш пълни глупости,от години в този район има висока смъртност при птп,просто трябва да се кара с ограничението и особено внимание!
    Свършили колчетата започваме да изпреварваме в насрещното на мокър път!

    Коментиран от #7

    11:14 26.09.2026

  • 5 Късно е да се замисляш човеко

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":

    Много късно особено за загиналите.

    11:15 26.09.2026

  • 6 За последните пет месеца

    33 3 Отговор
    Колко хора загинаха и пострадаха при катастрофи. Струва си някой да го изчисли. Потресаваща бройка. Правете си изводите сами . Който може да мисли , на останалите българи не може да ви се помогне.

    Коментиран от #29

    11:19 26.09.2026

  • 7 развратния мешчо пух

    7 30 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел":

    Ти ако при изпреварване не навлизаш в насрещното значи си едно от най големите камикадзета по пътищата ни

    11:22 26.09.2026

  • 8 Тоз утрепания

    32 2 Отговор
    народ се изпотрепа !

    11:26 26.09.2026

  • 9 Bsbsb

    0 4 Отговор
    Лъжа

    11:34 26.09.2026

  • 10 Иван

    34 2 Отговор
    Карат като ненормални няма да ревем за тях

    11:36 26.09.2026

  • 11 Иван

    39 10 Отговор

    До коментар #2 от "Магистралата е в застой":

    Какво ти е виновен Шишков че хората карат като луди постоянно някой ни е крив

    11:38 26.09.2026

  • 12 Абе,

    35 8 Отговор

    До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":

    буци/Буда за 20 години открадна пари за 100 магистрали , Шишков от има няма година ти е виновен ?!

    11:42 26.09.2026

  • 13 Здравко

    10 2 Отговор
    Рикията дето си я подарявате и пиете без акциз и ниските глоби за нея ,само от 500 и 1000 Евро нагоре са виновни .

    11:47 26.09.2026

  • 14 Българин

    7 1 Отговор
    Сефте

    11:54 26.09.2026

  • 15 Петрохан

    7 10 Отговор
    РАДЕВ Е ВИНОВЕН!

    11:54 26.09.2026

  • 16 Алфа Сектант🤠

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":

    Има една поговорка, която гласи: На крива ракета, Космоса й пречи 😉 Да бе умно карало, не би чудо видяло.🤫

    12:02 26.09.2026

  • 17 Неда

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":

    Принцесата Комитова спря строежа на "Хемус"с обещанието да стане депутат.Е,стана,но за кратко.Построи и къщи на дъщерите си на брега на морето наподобяващи гимназии.Много устата жена.

    12:02 26.09.2026

  • 18 оня с коня

    13 6 Отговор
    Комитова защо още е министър?!В Нови Сад падна козерка и свалиха Правителството а тук гербери крадливи и пребоядисани си животуркат като гугутки в Стопански двор.До кога бе ПЛЕМЕ?!ДО КОГА?!

    12:11 26.09.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    17 4 Отговор
    Обадете се на Нанков да оправи нещата.Той знае как се замитат кражби нищо,че до Своге загинаха хора.Спец е.

    12:13 26.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Вътрешен човек

    7 4 Отговор
    От Шишков не очаквайте нищо за пътищата и магистралите в БГ, просто карайте разумно и си давайте сметка, че не сте сам на пътя.! А колкото до Шишков, за пътища чакайте друг министър.В случая трябваше да е пръв там на място да види и разбере, защо трябва да се проектира и строи едновременно, както между впрочм винаги е било - татово времв та до днес. Ако имаше поне още малко магистрала, тези хора щяха да са живи...жалка история...Бог да ги прости

    12:40 26.09.2026

  • 23 Джоко

    6 1 Отговор
    Инфраструктурната инерция от Барбата ще си я носим на гръб поне още 5 години. Асфалт, мантинели, свлачища, пробити пътно почистващи фирми и процедури по вече действащи договори ще допринасят за Пътната (смъртната) безопасност!

    12:44 26.09.2026

  • 24 Увеличиха камерите

    10 1 Отговор
    Винетките, МВР администрацията, цената на горивата и застраховките и .... ефекта е на лице.
    Така се борим с катастрофите на пътя. Това е логичният начин. По умен и логичен няма

    12:45 26.09.2026

  • 25 Пламен

    9 0 Отговор
    Не знам дали помните , че преди една година се изтрепаха на рали ,,Аладжа Манастир".
    Мантинелата все още си стои така, т.е. я няма.

    Браво на мунчовците !

    12:46 26.09.2026

  • 26 С каква кола е била живата жена че от

    14 0 Отговор
    Другата кола четирима души са убити ?

    Коментиран от #37

    12:47 26.09.2026

  • 27 Никой

    2 2 Отговор
    Изнервила се е едната водачка и е почнала да бърза. Това е характерно, било е заради ограниченията. В момента, в който са минсли ограниченията и са дали газ.

    12:53 26.09.2026

  • 28 Троян

    2 0 Отговор
    Там по добре да ме минава някой който не е със БМП. Карат като изтървани от Карлуково. Такава е културата ни. По добре по селските пътища но там е гробница за окачването. Какво става със автомагистрала Хемус? Нищо.

    13:02 26.09.2026

  • 29 Само

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "За последните пет месеца":

    вчера и днес 7 човека загубиха живота си в 2 катастрофи. Това повече не трябва да се търпи. Да излиза ония Шишков ли е, какъв е, и да каже как тази война по пътищата ще приключи.

    13:03 26.09.2026

  • 30 Марка

    4 0 Отговор
    На колата на жената? За един приятел питам

    13:06 26.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Реалист

    3 1 Отговор
    Заглавието !! Уточнявайте!! Има гр.Сопот (града на Вазов) . Който също е на важна пътна артерия -подбалканската. Далеч съм , а ми изкарахте акъла . Тъпанари.

    13:11 26.09.2026

  • 34 12345

    4 0 Отговор
    Няма ТИР. Кой сега е убиец?

    13:14 26.09.2026

  • 35 Познавам

    2 0 Отговор
    Познавам дузина,които си признават,че не са добри шофьори и пътуват с автобус или влак,а също така и дузина самонадеяни камикадзета,които изобщо не трябва да карат. Каквито и да са пътищата, отговорността и съобразяването с пътната обстановка и метеорологичните условия е на водачите.

    13:22 26.09.2026

  • 36 Дрътия Софеанец ,

    0 0 Отговор
    Не се научихте да шофирате , ей ...

    13:25 26.09.2026

  • 37 С каква ли

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "С каква кола е била живата жена че от":

    С москвич 9 ..

    13:33 26.09.2026

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