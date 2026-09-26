Четири жертви при тежка катастрофа край Сопот, пътят София–Варна е затворен

По първоначални данни са се ударили челно два насрещно движещи се леки автомобила. Сблъсъкът е станал след участъка, в който са поставени разделителни колчета.
В единия автомобил са пътували четирима души. Трима от тях са загинали на място. Четвъртият пътник е бил транспортиран в болница, но по-късно от лечебното заведение е постъпила информация, че и той е починал от получените при катастрофата травми.
В другия автомобил е пътувала сама жена. Тя също е пострадала при сблъсъка и е откарана в болница. Към момента няма официално съобщение за състоянието ѝ.
Катастрофата е станала след участък с ограничители
Мястото на инцидента е на път I-4 София–Варна, в района на Сопот.
По информация на полицията сблъсъкът е станал след участъка с поставени разделителни колчета. В района има въведени мерки за ограничаване и контрол на скоростта.
Към момента няма официално установена причина за навлизането на автомобилите в насрещните траектории.
На място се извършва оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. Предстои разследването да установи механизма на сблъсъка и причините, довели до него.
Пътят е затворен
Заради тежката катастрофа движението в участъка е преустановено.
Екипи на „Пътна полиция“ подпомагат трафика и го пренасочват по обходни маршрути.
За пътуващите към София обходът е през Микре и Угърчин.
За пътуващите към Варна маршрутът е през Сопот – Угърчин – Микре.
Шофьорите в района трябва да се съобразяват с указанията на полицейските екипи и с временната организация на движението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И тази трагедия тежи
Коментиран от #2, #4, #5, #12, #16, #17
11:10 26.09.2026
2 Магистралата е в застой
До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":но обещанията на Шишков са огромни.
Огромни лъжи
Коментиран от #11, #32
11:11 26.09.2026
3 Огледало
11:13 26.09.2026
4 Даниел
До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":Пишеш пълни глупости,от години в този район има висока смъртност при птп,просто трябва да се кара с ограничението и особено внимание!
Свършили колчетата започваме да изпреварваме в насрещното на мокър път!
Коментиран от #7
11:14 26.09.2026
5 Късно е да се замисляш човеко
До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":Много късно особено за загиналите.
11:15 26.09.2026
6 За последните пет месеца
Коментиран от #29
11:19 26.09.2026
7 развратния мешчо пух
До коментар #4 от "Даниел":Ти ако при изпреварване не навлизаш в насрещното значи си едно от най големите камикадзета по пътищата ни
11:22 26.09.2026
8 Тоз утрепания
11:26 26.09.2026
9 Bsbsb
11:34 26.09.2026
10 Иван
11:36 26.09.2026
11 Иван
До коментар #2 от "Магистралата е в застой":Какво ти е виновен Шишков че хората карат като луди постоянно някой ни е крив
11:38 26.09.2026
12 Абе,
До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":буци/Буда за 20 години открадна пари за 100 магистрали , Шишков от има няма година ти е виновен ?!
11:42 26.09.2026
13 Здравко
11:47 26.09.2026
14 Българин
11:54 26.09.2026
15 Петрохан
11:54 26.09.2026
16 Алфа Сектант🤠
До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":Има една поговорка, която гласи: На крива ракета, Космоса й пречи 😉 Да бе умно карало, не би чудо видяло.🤫
12:02 26.09.2026
17 Неда
До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":Принцесата Комитова спря строежа на "Хемус"с обещанието да стане депутат.Е,стана,но за кратко.Построи и къщи на дъщерите си на брега на морето наподобяващи гимназии.Много устата жена.
12:02 26.09.2026
18 оня с коня
12:11 26.09.2026
19 ДрайвингПлежър
12:13 26.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Вътрешен човек
12:40 26.09.2026
23 Джоко
12:44 26.09.2026
24 Увеличиха камерите
Така се борим с катастрофите на пътя. Това е логичният начин. По умен и логичен няма
12:45 26.09.2026
25 Пламен
Мантинелата все още си стои така, т.е. я няма.
Браво на мунчовците !
12:46 26.09.2026
26 С каква кола е била живата жена че от
Коментиран от #37
12:47 26.09.2026
27 Никой
12:53 26.09.2026
28 Троян
13:02 26.09.2026
29 Само
До коментар #6 от "За последните пет месеца":вчера и днес 7 човека загубиха живота си в 2 катастрофи. Това повече не трябва да се търпи. Да излиза ония Шишков ли е, какъв е, и да каже как тази война по пътищата ще приключи.
13:03 26.09.2026
30 Марка
13:06 26.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Реалист
13:11 26.09.2026
34 12345
13:14 26.09.2026
35 Познавам
13:22 26.09.2026
36 Дрътия Софеанец ,
13:25 26.09.2026
37 С каква ли
До коментар #26 от "С каква кола е била живата жена че от":С москвич 9 ..
13:33 26.09.2026