Четири жертви при тежка катастрофа край Сопот, пътят София–Варна е затворен

Четирима души загинаха при тежка катастрофа на първокласния път София–Варна в района на ловешкото село Сопот. Инцидентът е станал тази сутрин, а сигналът за произшествието е подаден малко преди 9:20 часа.

По първоначални данни са се ударили челно два насрещно движещи се леки автомобила. Сблъсъкът е станал след участъка, в който са поставени разделителни колчета.

В единия автомобил са пътували четирима души. Трима от тях са загинали на място. Четвъртият пътник е бил транспортиран в болница, но по-късно от лечебното заведение е постъпила информация, че и той е починал от получените при катастрофата травми.

В другия автомобил е пътувала сама жена. Тя също е пострадала при сблъсъка и е откарана в болница. Към момента няма официално съобщение за състоянието ѝ.

Катастрофата е станала след участък с ограничители

Мястото на инцидента е на път I-4 София–Варна, в района на Сопот.

По информация на полицията сблъсъкът е станал след участъка с поставени разделителни колчета. В района има въведени мерки за ограничаване и контрол на скоростта.

Към момента няма официално установена причина за навлизането на автомобилите в насрещните траектории.

На място се извършва оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. Предстои разследването да установи механизма на сблъсъка и причините, довели до него.

Пътят е затворен

Заради тежката катастрофа движението в участъка е преустановено.

Екипи на „Пътна полиция“ подпомагат трафика и го пренасочват по обходни маршрути.

За пътуващите към София обходът е през Микре и Угърчин.

За пътуващите към Варна маршрутът е през Сопот – Угърчин – Микре.

Шофьорите в района трябва да се съобразяват с указанията на полицейските екипи и с временната организация на движението.