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ЦИК очаква по-малко сигнали в предизборната кампания
  Тема: Избори

ЦИК очаква по-малко сигнали в предизборната кампания

26 Септември, 2026 12:44 340 3

  • цик-
  • предизборна кампания-
  • машинно гласуване-
  • медийни пакети-
  • президентски избори

Стоянка Балова-Цветкова коментира смяната на кандидат за вицепрезидент, медийните пакети и подготовката на машините за гласуване.

ЦИК очаква по-малко сигнали в предизборната кампания - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова очаква по-малко жалби и сигнали по време на предизборната кампания. В интервю за NOVA тя коментира смяната на кандидат за вицепрезидент, финансирането чрез медийни пакети и подготовката на машините за гласуване.

По казуса със Сергей Инджов, който няма да участва в изборите на 25 октомври заради съветско гражданство, Балова-Цветкова съобщи, че за новия кандидат в двойката с Александър Томов – Александър Гарибов, е изпратена проверка. До 27 септември трябва да стане ясно дали той отговаря на условията за участие във вота.

Говорителят на ЦИК уточни, че законът позволява подобна замяна преди началото на предизборната кампания. „Ако се беше случило днес, щеше да бъде заличен“, каза Балова-Цветкова, като поясни, че промяната е допустима само в рамките на определените срокове.

155 медии са заявили участие чрез медийни пакети

Партийните кандидати, които не получават държавна субсидия, както и инициативните комитети, имат право на близо 21 хиляди евро за медийни пакети. Средствата не се изплащат директно на участниците. Сключват се договори, подават се заявки през ЦИК, а плащането към съответната медия се извършва след предоставянето на услугата.

По думите на Балова-Цветкова 155 медии са заявили готовност да участват чрез медийни пакети. Контролът ще се извършва на два етапа – проверка на регистрацията на съответната медия и проверка дали средствата са използвани за участия в рамките на предизборната кампания.

„Съгласно наше решение направихме публичен регистър на разходваните средства. Тъй като информацията я получаваме на ежедневно ниво, всеки вторник ще бъде актуализирана на сайта на ЦИК“, заяви говорителят на комисията.

12 800 машини трябва да са готови до 15 октомври

За подготовката на машинното гласуване ще бъдат осигурени 3000 техници, които ще извършват диагностика, профилактика и при необходимост ремонт. Предвидена е доставка и на периферни устройства, скенери и принтери.

„Имаме уверението на фирмата, че до 15 октомври ще имаме 12 800 машини в изправност“, посочи Балова-Цветкова. След приключването на ремонтите ще бъде извършено сертифициране чрез хеш код. Предвижда се публично събитие, на което да бъде представен кодът, който ще бъде отпечатван и върху съответната разписка.

Отчитането на гласовете ще става с протокол от машината, който ще бъде официалният резултат. Видеонаблюдението при броенето на бюлетините ще се запази, като ще има указания за поставянето на телефона, така че процесът да бъде заснет възможно най-обективно.

„За момента нямаме притеснения, но пожелаваме на всички една честна и достойна надпревара. Дано да имаме по-малко жалби и сигнали в рамките на предизборната кампания“, каза още говорителят на ЦИК.

Източници: Нова телевизия


София / България
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    И Без Сигнали !

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    Е Ясен !

    12:51 26.09.2026

  • 2 Ели

    0 1 Отговор
    Няма сигнали, ЗАЩОТО ВСИЧКИ ОЛИГАРСИ ЩЕ ПОДКРЕПЯТ БОРЦИТИ СРЕЩУ ОЛИГАРХИЯТА! АКО НЕЩО СЕ НАМЕРИ, МВР Е НАШЕТО!ВСЕКИ СА ОТ НАШЕТО !

    13:27 26.09.2026

  • 3 Точен

    1 0 Отговор
    Тъй като ГЕРБ и ДПС нямат кандидати, ясно е, че ще има 99 процента по-малко купени гласове.

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