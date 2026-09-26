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МВнР предупреди българите за мощна буря в САЩ

МВнР предупреди българите за мощна буря в САЩ

26 Септември, 2026 12:52 482 1

  • мвнр-
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  • ню йорк-
  • източно крайбрежие-
  • пътувания

Очакват се проливни валежи, наводнения, силен вятър и нарушения на въздушния и железопътния транспорт по Източното крайбрежие.

МВнР предупреди българите за мощна буря в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на външните работи предупреди българските граждани за очаквана мощна буря по Източното крайбрежие на САЩ и препоръча да се въздържат от пътувания в засегнатите райони, освен при крайна необходимост.

„Да се въздържат от пътувания по Източното крайбрежие на САЩ, освен при крайна необходимост“.

Бурята може да засегне крайбрежната зона от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия. Прогнозите са за проливни валежи, наводнения, силни пориви на вятъра и опасни морски течения. Най-сериозна се очаква да бъде обстановката в района на Ню Йорк, но предупреждението обхваща още Ню Джърси, източната част на Лонг Айлънд и югоизточната част на Масачузетс, включително Кейп Код и остров Нантъкет.

Губернаторите на Ню Йорк и Ню Джърси са обявили извънредно положение в районите, за които се очакват най-тежки последици. Националната метеорологична служба на САЩ прогнозира пориви на вятъра до 55 мили в час, или около 89 км/ч. Те могат да доведат до високи вълни и крайбрежни наводнения. Актуалните предупреждения за района на Ню Йорк включват риск от крайбрежни наводнения, силен прибой и опасни морски течения до края на уикенда.

Очакват се затруднения по летищата и железниците

Федералната авиационна администрация на САЩ е предупредила за възможни нарушения на въздушния трафик на трите основни летища, обслужващи района на Ню Йорк. American Airlines, JetBlue и United Airlines са препоръчали на пътниците да следят актуалната информация за полетите си и да обмислят отлагане на пътуванията в североизточната част на страната.

Железопътният оператор Amtrak също е предупредил за възможни нарушения на услугите. Очакваните проблеми с транспорта могат да се усложнят от заключителните дни на Общия дебат на Общото събрание на ООН, който се провежда в Ню Йорк.

Местните власти призовават жителите и гостите на региона да спазват предупрежденията и да предприемат необходимите предпазни мерки. Възможни са прекъсвания на електрозахранването, затваряне на пътища и затруднения при придвижването в ниските крайбрежни райони.

Телефони за съдействие на български граждани

При необходимост от консулско или кризисно съдействие българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на България в Ню Йорк на телефон +1 212 935 4646. Дежурният телефон за спешни случаи извън работно време е +1 202 387 0174.

Дирекция „Ситуационен център“ на МВнР поддържа денонощни линии за съдействие при бедствени ситуации: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616.

Източници: БТА


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