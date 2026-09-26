МВнР предупреди българите за мощна буря в САЩ

Министерството на външните работи предупреди българските граждани за очаквана мощна буря по Източното крайбрежие на САЩ и препоръча да се въздържат от пътувания в засегнатите райони, освен при крайна необходимост.
Бурята може да засегне крайбрежната зона от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия. Прогнозите са за проливни валежи, наводнения, силни пориви на вятъра и опасни морски течения. Най-сериозна се очаква да бъде обстановката в района на Ню Йорк, но предупреждението обхваща още Ню Джърси, източната част на Лонг Айлънд и югоизточната част на Масачузетс, включително Кейп Код и остров Нантъкет.
Губернаторите на Ню Йорк и Ню Джърси са обявили извънредно положение в районите, за които се очакват най-тежки последици. Националната метеорологична служба на САЩ прогнозира пориви на вятъра до 55 мили в час, или около 89 км/ч. Те могат да доведат до високи вълни и крайбрежни наводнения. Актуалните предупреждения за района на Ню Йорк включват риск от крайбрежни наводнения, силен прибой и опасни морски течения до края на уикенда.
Очакват се затруднения по летищата и железниците
Федералната авиационна администрация на САЩ е предупредила за възможни нарушения на въздушния трафик на трите основни летища, обслужващи района на Ню Йорк. American Airlines, JetBlue и United Airlines са препоръчали на пътниците да следят актуалната информация за полетите си и да обмислят отлагане на пътуванията в североизточната част на страната.
Железопътният оператор Amtrak също е предупредил за възможни нарушения на услугите. Очакваните проблеми с транспорта могат да се усложнят от заключителните дни на Общия дебат на Общото събрание на ООН, който се провежда в Ню Йорк.
Местните власти призовават жителите и гостите на региона да спазват предупрежденията и да предприемат необходимите предпазни мерки. Възможни са прекъсвания на електрозахранването, затваряне на пътища и затруднения при придвижването в ниските крайбрежни райони.
Телефони за съдействие на български граждани
При необходимост от консулско или кризисно съдействие българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на България в Ню Йорк на телефон +1 212 935 4646. Дежурният телефон за спешни случаи извън работно време е +1 202 387 0174.
Дирекция „Ситуационен център“ на МВнР поддържа денонощни линии за съдействие при бедствени ситуации: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616.
Източници: БТА
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