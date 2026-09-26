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България ще развива социалните предприятия чрез иновации
  Тема: Икономика

България ще развива социалните предприятия чрез иновации

26 Септември, 2026 12:51 433 4

  • социални предприятия-
  • социални иновации-
  • наталия ефремова-
  • социална икономика-
  • оон

Министър Наталия Ефремова обяви пред ООН, че страната подготвя център за социални иновации и разполага с шест центъра за подкрепа на социални предприятия.

България ще развива социалните предприятия чрез иновации - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България си поставя за цел не само да разшири мрежата от социални предприятия, но и да я развива чрез социални иновации. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на обсъждане на доклада на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за напредъка в социалната и солидарната икономика.

Дискусията се проведе в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„България си поставя за цел не просто да разгърне мащаба на социалната икономика чрез създаването на мрежа от социални предприятия, а да ги развива със социални иновации“, заяви Наталия Ефремова.

Предстои център за социални иновации

Министърът припомни, че предстои създаването на Център за компетентности в областта на социалните иновации. След края на европейското финансиране той може да продължи да работи със средства от държавния бюджет или от местната власт.

Ефремова определи като ключова задача изграждането на гъвкава и приобщаваща нормативна уредба в сферата на социалната и солидарната икономика. По думите ѝ в процеса трябва да участват не само правителствата, но и неправителствените организации и социалните предприемачи.

Според министъра социалните предприятия имат нужда както от целенасочени финансови стимули, така и от нефинансова подкрепа. Социалната икономика вече е включена в дневния ред на българската политика и е част от управленската програма на правителството.

Шест центъра подкрепят социалните предприятия

В страната функционират шест центъра за подкрепа на социалните предприятия. Те са насочени не само към създаването на нови инициативи, но и към развитието на вече съществуващи предприятия чрез проекти и свързване с компании извън социалната икономика.

България се е присъединила и към групата за приятелство, чиято цел е насърчаването на социалната икономика. Участието в нея дава възможност за обмен на ноу-хау и добри практики, каза Ефремова. Според нея това ще постави въпросите на социалната и солидарната икономика по-високо в международния дневен ред.

По време на форум на високо ниво за демографската устойчивост министърът посочи още, че политиките трябва да бъдат съобразени с демографските предизвикателства. Темата беше обсъдена в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Източници: БТА


България
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  • 1 Гост

    6 0 Отговор
    Вашето “развиване” е само кражба на пари и хрантутане на народен гръб.

    12:54 26.09.2026

  • 2 ПЪЛНИ Глупости

    6 0 Отговор
    ""Център за компетентности в областта на социалните иновации."" Ама много сте ми "Компетентни" абе вие за идиоти ни взимате ?Ма я у лево

    13:00 26.09.2026

  • 3 Берия

    2 0 Отговор
    Социални иновации, същото както с празната кошница, многото справедливи цени и накрая, многото починали в България! Пак сме първи в света по смъртност!

    13:16 26.09.2026

  • 4 Теслатъ

    3 0 Отговор
    Обяснете, моля, кво шъ рече "социални предприятия"??? Какво ще е производството и крайният им продукт!?

    13:28 26.09.2026

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