България ще развива социалните предприятия чрез иновации

България си поставя за цел не само да разшири мрежата от социални предприятия, но и да я развива чрез социални иновации. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на обсъждане на доклада на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за напредъка в социалната и солидарната икономика.

Дискусията се проведе в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Предстои център за социални иновации

„България си поставя за цел не просто да разгърне мащаба на социалната икономика чрез създаването на мрежа от социални предприятия, а да ги развива със социални иновации“, заяви Наталия Ефремова.

Министърът припомни, че предстои създаването на Център за компетентности в областта на социалните иновации. След края на европейското финансиране той може да продължи да работи със средства от държавния бюджет или от местната власт.

Ефремова определи като ключова задача изграждането на гъвкава и приобщаваща нормативна уредба в сферата на социалната и солидарната икономика. По думите ѝ в процеса трябва да участват не само правителствата, но и неправителствените организации и социалните предприемачи.

Според министъра социалните предприятия имат нужда както от целенасочени финансови стимули, така и от нефинансова подкрепа. Социалната икономика вече е включена в дневния ред на българската политика и е част от управленската програма на правителството.

Шест центъра подкрепят социалните предприятия

В страната функционират шест центъра за подкрепа на социалните предприятия. Те са насочени не само към създаването на нови инициативи, но и към развитието на вече съществуващи предприятия чрез проекти и свързване с компании извън социалната икономика.

България се е присъединила и към групата за приятелство, чиято цел е насърчаването на социалната икономика. Участието в нея дава възможност за обмен на ноу-хау и добри практики, каза Ефремова. Според нея това ще постави въпросите на социалната и солидарната икономика по-високо в международния дневен ред.

По време на форум на високо ниво за демографската устойчивост министърът посочи още, че политиките трябва да бъдат съобразени с демографските предизвикателства. Темата беше обсъдена в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Източници: БТА