Хълк Хоган развалил отношенията с дъщеря си, след като спал с една от най-добрите ѝ приятелки

Брук Хоган разкри нови подробности за един от най-болезнените периоди в отношенията си със своя баща, кеч легендата Хълк Хоган. 38-годишната певица и телевизионна личност заяви пред Us Weekly, че аферата му с нейна близка приятелка е променила завинаги връзката между баща и дъщеря.

Става дума за Кристиан Плант, която през 2008 г. публично потвърди, че е имала отношения с Хълк Хоган, чието истинско име е Тери Болeа. По това време Плант е била на 33 години и е познавала добре Брук.

Според Брук Хоган тя е успяла да прости на баща си, но отношенията им никога не са се върнали към предишната си близост.

„Прощавам на хората много лесно, понякога може би прекалено лесно. Простих му, но след това нещо между нас се промени завинаги“, казва тя пред изданието. По думите ѝ след случилото се Хълк Хоган също започнал да се отнася различно към нея.

Кристиан Плант говори публично за отношенията си с кеч звездата още през 2008 г. Тогава тя твърди, че връзката е започнала в период, когато бракът на Хълк Хоган и Линда Хоган вече се разпадал. Линда подава молба за развод през ноември 2007 г., след близо 24 години брак, а процедурата приключва през 2009 г. Бившите съпрузи имат две деца – Брук и Ник Хоган.

В новото интервю Брук Хоган описва развода като началото на дълбока семейна криза. Според нея зад публичния образ на фамилията са съществували страх, натрупано негодувание, предателства, напрежение около парите и славата и дългогодишни нерешени конфликти.

Тя обаче не отрича положителната страна на отношенията с баща си. Брук определя Хълк Хоган като „страхотен баща за много дълго време“ и разказва, че като дете се е чувствала защитена и сигурна до него.

Тази двойственост е важна част от начина, по който тя говори за покойния кечист след смъртта му. „Мога да обичам баща си дълбоко и едновременно с това да казвам истината за моментите, в които ме е наранил“, заявява Брук.

Отчуждението започнало години преди смъртта му

Хълк Хоган почина на 24 юли 2025 г. на 71-годишна възраст след сърдечен арест в дома си в Клиъруотър, Флорида. Медицинският експерт посочи остър инфаркт на миокарда като причина за смъртта.

След смъртта му Брук Хоган разкри, че отношенията им са били прекъснати още през 2023 г. По думите ѝ последният им разговор е бил през септември същата година. Тя твърди, че е изразявала тревога за здравословното му състояние и го е молила да забави темпото, но в крайна сметка е решила да се дистанцира от семейната среда.

Брук не присъства и на официалната възпоменателна церемония за Хълк Хоган. Вместо това тя обясни, че е предпочела да почете баща си по личен начин заедно със съпруга си, бившия хокеист Стивън Олекси, и техните близнаци.

Семейната драма влиза и в музиката ѝ

Новите признания съвпадат с излизането на сингъла „Goes Around“. Брук Хоган използва песента, за да се върне към болезнените семейни отношения и последствията от израстването в семейство, което години наред живее под постоянно медийно наблюдение.

Именно семейството превърна Брук в публична фигура още като тийнейджър чрез риалити предаването „Hogan Knows Best“. Зад телевизионния образ на сплотената фамилия обаче бракът на Хълк и Линда Хоган се разпадна, а отношенията между членовете на семейството постепенно се влошиха.

Сега Брук Хоган поставя тези преживявания в центъра на новата си музика, като подчертава, че признанията ѝ не са опит да заличи добрите спомени за баща си, а да разкаже собствената си версия за сложните им отношения.