Потомци на тракийски бежанци почетоха жертвите край Маджарово

Стотици потомци на тракийски бежанци от различни краища на страната се събраха пред Пантеона край Маджарово за Националното поклонение по повод 113 години от разорението на тракийските българи през 1913 година. Организатор на Деня на тракийската памет е община Маджарово.
Тържествената церемония започна със заупокойна молитва в памет на жертвите. Поклонението се проведе в Мемориалния комплекс край Маджарово, който традиционно събира наследници на тракийски бежанци.
Сред официалните гости бяха представители на областната администрация в Хасково, местната власт, Съюза на тракийските дружества и генералното консулство на България в Одрин. На събитието присъства и Христо Копано, заместник-председател на българската екзархийска общност в Истанбул.
Актьорите Елена Бойназлиева и Стефан Цирков рецитираха стихове на поета Ивайло Балабанов. След възпоменателната церемония бяха поднесени цветя пред паметниците на войводите Димитър Маджаров и Руси Славов, както и пред паметника на капитан Петко войвода. Тримата са свързани с историята на тракийското движение и спасяването на бежанци по време на трагичните събития от 1913 година.
Програмата продължи в Маджарово, където на централния площад беше открита изложбата „130 години организирано тракийско движение в България“.
Източници: БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ШЕКСПИР
Коментиран от #2
19:57 26.09.2026
2 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #1 от "ШЕКСПИР":В българското общество има един негласен консенсус по въпроса за турците. Ние мълчим, защото ЗВЕРСТВАТА над българите са неописуеми. Ето ви само две насоки.
1. Писани спомени-дневници на бежанците от Южна Тракия поради своето ужасяващо съдържание, не се побликуват официално и обществото няма достъп до тях.
2. Гр. Маджарово. В сравнение със случилото се там, край водите на р. Арда, Батак е като битов побой в квартална кръчма. За другите кървища ще мълча. Мълчим, защото при другата алтернатива, ще загубим човешкия си образ и ще изколим всички турци, които толкова много ни "обичат", нас БЪЛГАРИТЕ.
Коментиран от #5
20:30 26.09.2026
3 Ний ша Ва упрайм
20:30 26.09.2026
4 гост
20:33 26.09.2026
5 Тоалетна Хартия
До коментар #2 от "ПРИПОМНЯНЕ":Има много писано, но сега не е политкоректо да се публикуват!!! Пък и факти са едни....
20:39 26.09.2026
6 Тракия е гръцки екзоним за
20:39 26.09.2026
7 .....
20:43 26.09.2026