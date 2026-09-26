Потомци на тракийски бежанци почетоха жертвите край Маджарово

Стотици потомци на тракийски бежанци от различни краища на страната се събраха пред Пантеона край Маджарово за Националното поклонение по повод 113 години от разорението на тракийските българи през 1913 година. Организатор на Деня на тракийската памет е община Маджарово.

Тържествената церемония започна със заупокойна молитва в памет на жертвите. Поклонението се проведе в Мемориалния комплекс край Маджарово, който традиционно събира наследници на тракийски бежанци.

Сред официалните гости бяха представители на областната администрация в Хасково, местната власт, Съюза на тракийските дружества и генералното консулство на България в Одрин. На събитието присъства и Христо Копано, заместник-председател на българската екзархийска общност в Истанбул.

Актьорите Елена Бойназлиева и Стефан Цирков рецитираха стихове на поета Ивайло Балабанов. След възпоменателната церемония бяха поднесени цветя пред паметниците на войводите Димитър Маджаров и Руси Славов, както и пред паметника на капитан Петко войвода. Тримата са свързани с историята на тракийското движение и спасяването на бежанци по време на трагичните събития от 1913 година.

Програмата продължи в Маджарово, където на централния площад беше открита изложбата „130 години организирано тракийско движение в България“.

Източници: БНР