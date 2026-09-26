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Людмила Петкова: Данъкът върху свръхпечалбите ще овладява инфлацията
  Тема: Икономика

Людмила Петкова: Данъкът върху свръхпечалбите ще овладява инфлацията

26 Септември, 2026 19:05, обновена 26 Септември, 2026 19:07 657 8

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  • банки

Заместник-министърът на финансите защити предложението въпреки критиките на БНБ и бизнеса. Според нея регулаторите трябва да реагират при спекулативно повишаване на цени и лихви.

Людмила Петкова: Данъкът върху свръхпечалбите ще овладява инфлацията - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Данъкът върху свръхпечалбите е част от пакета мерки, с които правителството възнамерява да овладява инфлацията. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова в предаването „Говори сега“ по БНТ. Тя защити предложението въпреки критиките от Българската народна банка и бизнеса.

„Данъкът върху свръхпечалбата е една от мерките, за която може да се каже, че е и антиинфлационна мярка“, заяви Петкова. Тя направи паралел с мерките на Европейския съюз през 2022-2023 г., когато бяха въведени ограничения за цените на електроенергията и енергийните продукти, както и облагане на свръхпечалбите в енергийния сектор.

Кои сектори са включени

По думите на заместник-министъра секторите, които правителството е включило в предложението, формират около 60% от свръхпечалбите във всички икономически сектори на страната. Производството, селското стопанство и транспортът не са сред тях.

Петкова обясни, че причината е различният начин, по който се използват печалбите. Според нея в изключените сектори средствата се инвестират в нови мощности, повишаване на производителността, ефективност и нови работни места. В други сектори, по думите ѝ, печалбите се разпределят като дивиденти и напускат България.

„Ако няма свръхпечалби, не би трябвало да се притесняват, че ще бъдат обложени с данък върху свръхпечалбите“, каза заместник-министърът по повод възраженията на засегнатите компании.

Спорът с БНБ за банките

Петкова отхвърли опасенията, че допълнителното облагане ще доведе до по-високи цени, банкови такси, лихви и застраховки. Според нея при спекулативно увеличение трябва да се намесят съответните регулатори.

Тя заяви, че данъкът ще се начислява само върху извънредната част от печалбата, а не върху обичайната норма. По думите ѝ целта е да се намали икономическият стимул за повишаване на цените, тъй като по-голямата свръхпечалба ще води до по-високо облагане.

Заместник-министърът определи като „двоен стандарт“ позицията на БНБ, че данъкът може да засегне капитализацията и ликвидността на банките. Тя посочи, че през последните три години повече от 60% от печалбите са били разпределени под формата на дивиденти.

Петкова заяви и че вижда противоречие между предупрежденията за ограничаване на кредитирането и по-високи лихви и предишните опасения на БНБ за бързия ръст на кредитите и риска от имотен балон.

Средствата са предвидени и за преференции

Според заместник-министъра държавата трябва да защити гражданите и финансовата стабилност. Тя заяви, че част от средствата от предлаганите мерки са предвидени за преференции за семейства с деца и за бизнеса.

В отговор на опасенията, че банките могат да увеличат лихвите по кредитите, Петкова определи подобни предупреждения като „икономическа заплаха“ и подчерта ролята на централната банка.

Източници: БНТ


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 свръх печалбите

    7 0 Отговор
    се получават от разрешен свръх грабеж

    19:10 26.09.2026

  • 2 Митко Предателчето

    4 2 Отговор
    Видя се, кои първи изреваха за свръхпечалбите си, косвено признавайки, че съществуват и не само това, заплашиха с рекет, всички останали. Редно е да се премахне комунистическо-седесарското законче, което ги защитава!

    19:12 26.09.2026

  • 3 И да се маха плоският данък

    6 0 Отговор
    Също така ДДС та и въобще да се види защо при по-ниските ни заплати има високи цени

    19:16 26.09.2026

  • 4 Тази некадърна бабичка не знае какво

    5 1 Отговор
    Говори и прави! Дъртата ще погуби държавата с алчността си! Няма ли грамотни хора да я спрат тази ненормалната

    Коментиран от #7

    20:15 26.09.2026

  • 5 икономист

    2 1 Отговор
    ТАЯ "финансистка" незабавно трябва да се изпрати при началника и ""финансиста"" владо от Долни дъбник.

    20:20 26.09.2026

  • 6 Дик диверсанта

    3 1 Отговор
    Тази женица работи в МФ 30 години, но става само да си копа пипера на село.
    Щом с данъци ще овладява инфлация пиши я бегала.

    20:20 26.09.2026

  • 7 Радев трябва да я изгони.

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тази некадърна бабичка не знае какво":

    Тая бъка от малоумщини. В коя партия беше преди.

    20:21 26.09.2026

  • 8 САНДОКАН

    2 0 Отговор
    Само пенсионери и милиционери . Чакай после някой да се върне от чужбина.

    20:46 26.09.2026

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