Людмила Петкова: Данъкът върху свръхпечалбите ще овладява инфлацията

Данъкът върху свръхпечалбите е част от пакета мерки, с които правителството възнамерява да овладява инфлацията. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова в предаването „Говори сега“ по БНТ. Тя защити предложението въпреки критиките от Българската народна банка и бизнеса.

„Данъкът върху свръхпечалбата е една от мерките, за която може да се каже, че е и антиинфлационна мярка“, заяви Петкова. Тя направи паралел с мерките на Европейския съюз през 2022-2023 г., когато бяха въведени ограничения за цените на електроенергията и енергийните продукти, както и облагане на свръхпечалбите в енергийния сектор.

Кои сектори са включени

По думите на заместник-министъра секторите, които правителството е включило в предложението, формират около 60% от свръхпечалбите във всички икономически сектори на страната. Производството, селското стопанство и транспортът не са сред тях.

Петкова обясни, че причината е различният начин, по който се използват печалбите. Според нея в изключените сектори средствата се инвестират в нови мощности, повишаване на производителността, ефективност и нови работни места. В други сектори, по думите ѝ, печалбите се разпределят като дивиденти и напускат България.

„Ако няма свръхпечалби, не би трябвало да се притесняват, че ще бъдат обложени с данък върху свръхпечалбите“, каза заместник-министърът по повод възраженията на засегнатите компании.

Спорът с БНБ за банките

Петкова отхвърли опасенията, че допълнителното облагане ще доведе до по-високи цени, банкови такси, лихви и застраховки. Според нея при спекулативно увеличение трябва да се намесят съответните регулатори.

Тя заяви, че данъкът ще се начислява само върху извънредната част от печалбата, а не върху обичайната норма. По думите ѝ целта е да се намали икономическият стимул за повишаване на цените, тъй като по-голямата свръхпечалба ще води до по-високо облагане.

Заместник-министърът определи като „двоен стандарт“ позицията на БНБ, че данъкът може да засегне капитализацията и ликвидността на банките. Тя посочи, че през последните три години повече от 60% от печалбите са били разпределени под формата на дивиденти.

Петкова заяви и че вижда противоречие между предупрежденията за ограничаване на кредитирането и по-високи лихви и предишните опасения на БНБ за бързия ръст на кредитите и риска от имотен балон.

Средствата са предвидени и за преференции

Според заместник-министъра държавата трябва да защити гражданите и финансовата стабилност. Тя заяви, че част от средствата от предлаганите мерки са предвидени за преференции за семейства с деца и за бизнеса.

В отговор на опасенията, че банките могат да увеличат лихвите по кредитите, Петкова определи подобни предупреждения като „икономическа заплаха“ и подчерта ролята на централната банка.

Източници: БНТ