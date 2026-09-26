Пожарът в Бяла е потушен, въздухът не е замърсен

Пожарът в цех за производство на изолационни материали в Бяла, Варненско, е напълно потушен, а бедственото положение в града е отменено. Огънят е обхванал площ от около 2 декара, но пожарникарите не са допуснали пламъците да се разпространят извън производствения обект. Напълно са изгорели три автомобила, паркирани в района.

Първият сигнал за пожара е подаден от Мирослав Маринов, управител на намиращата се в непосредствена близост мебелна фабрика. Той разказва, че служителите му са започнали да гасят отпред, докато едновременно с това са се опитвали да предпазят складовете с масивна дървесина. В съседния обект са отчетени няколко спукани прозореца.

„Ние имаме малки щети, имаме няколко спукани прозореца“, каза Мирослав Маринов.

Основното опасение по време на гасенето е било свързано с продуктите от горенето. В цеха са се съхранявали изолационни материали, сред които фибран, известен и като XPS. „При неговото горене се отделят много токсични вещества“, обясни гл. инспектор Илко Тодоров, началник на РСПБЗН – Долни Чифлик.

Не е установено замърсяване на въздуха

РИОСВ – Варна съобщи, че при извършените измервания не са отчетени стойности над алармените прагове за серен диоксид, азотен оксид, бензен и въглероден оксид. Проверка е направена с апаратура GASMET от пункт на границата на най-близката жилищна сграда. Към момента на измерването вятърът е бил насочен към земеделски територии, противоположно на населеното място. Инспекцията продължава да следи качеството на въздуха в района.

Жителят на Бяла Филчо Баналиев каза, че пушекът не е тръгнал към града, а се е насочил към гората. Въпреки това на място е останало наблюдение за евентуална поява на нови огнища.

Разследват причината за пожара

Според източници на bTV най-вероятната причина за пожара е възпламеняване на една от автоматизираните машини в цеха. Тази версия все още не е потвърдена от разследването.

„Самите причини за пожара са в момента в процес на обследване и разследване. На този етап не можем да коментираме“, заяви гл. инспектор Илко Тодоров. По случая е образувано досъдебно производство, а полицията проверява всички детайли, свързани с дейността на цеха и възникването на пожара.

Източници: bTV Новините