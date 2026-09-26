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Пожарът в Бяла е потушен, въздухът не е замърсен

Пожарът в Бяла е потушен, въздухът не е замърсен

26 Септември, 2026 19:51, обновена 26 Септември, 2026 19:53 497 9

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  • досъдебно производство

Бедственото положение е отменено, а причините за огъня в цеха за изолационни материали се разследват. Изгорели са три автомобила, а съседна фабрика е с няколко спукани прозореца.

Пожарът в Бяла е потушен, въздухът не е замърсен - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожарът в цех за производство на изолационни материали в Бяла, Варненско, е напълно потушен, а бедственото положение в града е отменено. Огънят е обхванал площ от около 2 декара, но пожарникарите не са допуснали пламъците да се разпространят извън производствения обект. Напълно са изгорели три автомобила, паркирани в района.

Първият сигнал за пожара е подаден от Мирослав Маринов, управител на намиращата се в непосредствена близост мебелна фабрика. Той разказва, че служителите му са започнали да гасят отпред, докато едновременно с това са се опитвали да предпазят складовете с масивна дървесина. В съседния обект са отчетени няколко спукани прозореца.

„Ние имаме малки щети, имаме няколко спукани прозореца“, каза Мирослав Маринов.

Основното опасение по време на гасенето е било свързано с продуктите от горенето. В цеха са се съхранявали изолационни материали, сред които фибран, известен и като XPS. „При неговото горене се отделят много токсични вещества“, обясни гл. инспектор Илко Тодоров, началник на РСПБЗН – Долни Чифлик.

Не е установено замърсяване на въздуха

РИОСВ – Варна съобщи, че при извършените измервания не са отчетени стойности над алармените прагове за серен диоксид, азотен оксид, бензен и въглероден оксид. Проверка е направена с апаратура GASMET от пункт на границата на най-близката жилищна сграда. Към момента на измерването вятърът е бил насочен към земеделски територии, противоположно на населеното място. Инспекцията продължава да следи качеството на въздуха в района.

Жителят на Бяла Филчо Баналиев каза, че пушекът не е тръгнал към града, а се е насочил към гората. Въпреки това на място е останало наблюдение за евентуална поява на нови огнища.

Разследват причината за пожара

Според източници на bTV най-вероятната причина за пожара е възпламеняване на една от автоматизираните машини в цеха. Тази версия все още не е потвърдена от разследването.

„Самите причини за пожара са в момента в процес на обследване и разследване. На този етап не можем да коментираме“, заяви гл. инспектор Илко Тодоров. По случая е образувано досъдебно производство, а полицията проверява всички детайли, свързани с дейността на цеха и възникването на пожара.

Източници: bTV Новините


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конкуренцията търсете за пожара

    6 0 Отговор
    Произвеждаха евтин и доста по плътен и качествен фибран.

    19:58 26.09.2026

  • 2 дааа въздуха беше

    5 0 Отговор
    кристално черен

    19:59 26.09.2026

  • 3 Новичок

    1 0 Отговор
    Милене още вчера го загасиха, даже имало и дежурни пожарникари през ноща казаха от Бтвито.Много бавно информирате ей.Пфу...

    20:00 26.09.2026

  • 4 НАСЕТО Е ПИЧ

    1 1 Отговор
    Ще построи фабриката отново.

    20:12 26.09.2026

  • 5 Оооо , да

    2 0 Отговор
    Въздухът сигурно е кристално чист .

    20:23 26.09.2026

  • 6 Деций

    1 1 Отговор
    Въздъха е кристално чист,те дизелите замърсяват,и на баба Станка печката на дърва!

    Коментиран от #9

    20:33 26.09.2026

  • 7 Хмм

    2 0 Отговор
    жалко за загиналия, да дойдеш от другия край на света за по-добър живот и такъв жесток край

    20:33 26.09.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Пожарите се потушават само в Русия. В България се гасят.

    20:39 26.09.2026

  • 9 Баба ти Станка

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Деций":

    Ако имаше пари за ток, едва ли щеше да се гърби с дървата.

    20:43 26.09.2026

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