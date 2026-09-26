Автобус катастрофира във Варна, трима пътници пострадаха

Автобус от градския транспорт катастрофира във Варна, след като напусна пътното платно и се удари в стълб на уличното осветление. Произшествието е станало на улица „Тихомир“, в района на търговски център, съобщи БНР.

При инцидента са пострадали трима пътници – 6-годишно дете и две жени на 51 и 82 години. Те са транспортирани за медицински прегледи, като няма опасност за живота им.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Други подробности за причините за катастрофата и състоянието на автобуса не са съобщени.

Източници: БНР