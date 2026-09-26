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Автобус катастрофира във Варна, трима пътници пострадаха
  Тема: Трафик

Автобус катастрофира във Варна, трима пътници пострадаха

26 Септември, 2026 20:16 609 4

  • автобус-
  • катастрофа-
  • варна-
  • градски транспорт-
  • пострадали

Превозното средство е напуснало пътното платно и се е ударило в стълб на уличното осветление. Сред пострадалите са дете и две жени.

Автобус катастрофира във Варна, трима пътници пострадаха - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Автобус от градския транспорт катастрофира във Варна, след като напусна пътното платно и се удари в стълб на уличното осветление. Произшествието е станало на улица „Тихомир“, в района на търговски център, съобщи БНР.

При инцидента са пострадали трима пътници – 6-годишно дете и две жени на 51 и 82 години. Те са транспортирани за медицински прегледи, като няма опасност за живота им.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Други подробности за причините за катастрофата и състоянието на автобуса не са съобщени.

Източници: БНР


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потресаващо!

    3 0 Отговор
    Всички шофьри във Варна си гледат телефоните в движение, пушат, ядат закуски и безопасността им е последна грижа.

    Коментиран от #2, #4

    20:27 26.09.2026

  • 2 Не е само във Варна

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо!":

    75 % от самокатастрофиралите са били сами в колите. Епидемия на пристрастяване е това, не необходимост .

    20:33 26.09.2026

  • 3 Яшар

    2 0 Отговор
    Мяраба г-н Ганев ,добрата новина е ,че няма загинали . Дано се оправят бързо ...и стреса се забравя

    20:35 26.09.2026

  • 4 коланите коланите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо!":

    Така е, но пък носят колан. Щото иначе 6 точки и 50 евра.
    За банички, боза и свирки нищо не пише у законя.

    20:54 26.09.2026

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