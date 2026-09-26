Автобус катастрофира във Варна, трима пътници пострадаха

Автобус от градския транспорт катастрофира във Варна, след като напусна пътното платно и се удари в стълб на уличното осветление. Произшествието е станало на улица „Тихомир“, в района на търговски център, съобщи БНР.
При инцидента са пострадали трима пътници – 6-годишно дете и две жени на 51 и 82 години. Те са транспортирани за медицински прегледи, като няма опасност за живота им.
Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Други подробности за причините за катастрофата и състоянието на автобуса не са съобщени.
Източници: БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Потресаващо!
Коментиран от #2, #4
20:27 26.09.2026
2 Не е само във Варна
До коментар #1 от "Потресаващо!":75 % от самокатастрофиралите са били сами в колите. Епидемия на пристрастяване е това, не необходимост .
20:33 26.09.2026
3 Яшар
20:35 26.09.2026
4 коланите коланите
До коментар #1 от "Потресаващо!":Така е, но пък носят колан. Щото иначе 6 точки и 50 евра.
За банички, боза и свирки нищо не пише у законя.
20:54 26.09.2026