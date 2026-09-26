Депутати внесоха законопроект за изкуствения интелект

Група народни представители внесоха в 52-рото Народно събрание законопроект за използването и развитието на изкуствения интелект. Проектът е постъпил на 24 септември 2026 г. със сигнатура 52-654-01-151, а сред вносителите са Божидар Божанов, Александър Симидчиев, Елисавета Белобрадова и още седем депутати. Към момента става дума за законопроект, а не за приет закон.

Предложението създава национална рамка за прилагането на европейския Акт за изкуствения интелект. В проекта е записано: „Този закон урежда обществените отношения във връзка с използването и развитието на изкуствения интелект.“ Сред заявените цели са по-широко използване на технологията в обществения сектор, насърчаване на инвестициите и иновациите, обучение на работещите и ограничаване на рисковете за националната сигурност и уязвими групи.

Контролът ще бъде разпределен между няколко институции

Държавната политика в областта ще се провежда от министъра на иновациите и дигиталната трансформация, подпомаган от национален координатор. Сред предвидените задачи са изработването на Национална стратегия за изкуствения интелект, координацията между институциите и наблюдението на развитието на сектора.

Контролът върху системите ще зависи от сферата на използването им. В проекта са посочени Комисията за финансов надзор, Българската народна банка, Комисията за защита на потребителите, Съветът за електронни медии, Комисията за регулиране на съобщенията и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще води публичен регистър на определени оператори и доставчици.

Администрацията ще може да използва ИИ

Проектът предвижда държавните и общинските администрации да използват системи с изкуствен интелект при предоставяне на електронни административни услуги и обработване на информация и документи. Като примери са посочени чатботове, автоматизирани услуги и анализ на документи.

Предвижда се и етичен кодекс за използването на технологията в публичната администрация. Институтът по публична администрация ще организира обучения за държавни служители, а отделно се предлага рамка за сертифициране на компетентността им при работа със системи с изкуствен интелект.

Мерки за деца и ограничения за рискови системи

При установен риск за националната сигурност използването на определени системи може да бъде ограничавано. Проектът съдържа правила за някои приложения на дистанционната биометрична идентификация и препраща към забранените практики в европейския Акт за изкуствения интелект.

Комисията за регулиране на съобщенията трябва да приеме методика за оценка на риска от пристрастяване на деца при използването на определени онлайн платформи. Предлага се и забрана за използване на лични данни на деца, включително създадено или публикувано от тях съдържание, за обучение на модели с изкуствен интелект, освен в предвидените случаи.

В мотивите е отделено внимание на deepfake съдържанието, включително на създаването на порнографски материали без съгласието на изобразеното лице. Законопроектът включва и свързани промени в наказателното законодателство.

Предвидени са глоби и стимули за бизнеса

За неправомерно използване на предоставени изчислителни ресурси се предлага глоба от 500 до 1000 лева за физически лица. За юридически лица имуществената санкция ще бъде между 10 000 и 50 000 лева. При други нарушения част от санкциите могат да достигнат 30 000 лева.

Наред с контрола проектът предвижда данъчни облекчения, използване на европейски фондове и финансови инструменти, подкрепа за научноизследователска и развойна дейност и мерки за малките и средните предприятия. Предлагат се и промени в закони, свързани с електронното управление, образованието, здравеопазването, медиите, електронните съобщения и киберсигурността.

Източници: Фокус