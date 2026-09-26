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Депутати внесоха законопроект за изкуствения интелект
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Депутати внесоха законопроект за изкуствения интелект

26 Септември, 2026 19:15, обновена 26 Септември, 2026 19:18 761 14

  • изкуствен интелект-
  • народно събрание-
  • държавна администрация-
  • глоби-
  • дипфейк

Проектът предвижда контрол от няколко институции, правила за администрацията, защита на децата и глоби до 50 000 лева.

Депутати внесоха законопроект за изкуствения интелект - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Група народни представители внесоха в 52-рото Народно събрание законопроект за използването и развитието на изкуствения интелект. Проектът е постъпил на 24 септември 2026 г. със сигнатура 52-654-01-151, а сред вносителите са Божидар Божанов, Александър Симидчиев, Елисавета Белобрадова и още седем депутати. Към момента става дума за законопроект, а не за приет закон.

Предложението създава национална рамка за прилагането на европейския Акт за изкуствения интелект. В проекта е записано: „Този закон урежда обществените отношения във връзка с използването и развитието на изкуствения интелект.“ Сред заявените цели са по-широко използване на технологията в обществения сектор, насърчаване на инвестициите и иновациите, обучение на работещите и ограничаване на рисковете за националната сигурност и уязвими групи.

Контролът ще бъде разпределен между няколко институции

Държавната политика в областта ще се провежда от министъра на иновациите и дигиталната трансформация, подпомаган от национален координатор. Сред предвидените задачи са изработването на Национална стратегия за изкуствения интелект, координацията между институциите и наблюдението на развитието на сектора.

Контролът върху системите ще зависи от сферата на използването им. В проекта са посочени Комисията за финансов надзор, Българската народна банка, Комисията за защита на потребителите, Съветът за електронни медии, Комисията за регулиране на съобщенията и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще води публичен регистър на определени оператори и доставчици.

Администрацията ще може да използва ИИ

Проектът предвижда държавните и общинските администрации да използват системи с изкуствен интелект при предоставяне на електронни административни услуги и обработване на информация и документи. Като примери са посочени чатботове, автоматизирани услуги и анализ на документи.

Предвижда се и етичен кодекс за използването на технологията в публичната администрация. Институтът по публична администрация ще организира обучения за държавни служители, а отделно се предлага рамка за сертифициране на компетентността им при работа със системи с изкуствен интелект.

Мерки за деца и ограничения за рискови системи

При установен риск за националната сигурност използването на определени системи може да бъде ограничавано. Проектът съдържа правила за някои приложения на дистанционната биометрична идентификация и препраща към забранените практики в европейския Акт за изкуствения интелект.

Комисията за регулиране на съобщенията трябва да приеме методика за оценка на риска от пристрастяване на деца при използването на определени онлайн платформи. Предлага се и забрана за използване на лични данни на деца, включително създадено или публикувано от тях съдържание, за обучение на модели с изкуствен интелект, освен в предвидените случаи.

В мотивите е отделено внимание на deepfake съдържанието, включително на създаването на порнографски материали без съгласието на изобразеното лице. Законопроектът включва и свързани промени в наказателното законодателство.

Предвидени са глоби и стимули за бизнеса

За неправомерно използване на предоставени изчислителни ресурси се предлага глоба от 500 до 1000 лева за физически лица. За юридически лица имуществената санкция ще бъде между 10 000 и 50 000 лева. При други нарушения част от санкциите могат да достигнат 30 000 лева.

Наред с контрола проектът предвижда данъчни облекчения, използване на европейски фондове и финансови инструменти, подкрепа за научноизследователска и развойна дейност и мерки за малките и средните предприятия. Предлагат се и промени в закони, свързани с електронното управление, образованието, здравеопазването, медиите, електронните съобщения и киберсигурността.

Източници: Фокус


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Недоносче

    6 3 Отговор
    Тези продължават да слугуват. Урсулианството ще поставя рамки, но не на ИИ, а на гражданите.

    19:20 26.09.2026

  • 2 Пуфи

    7 1 Отговор
    Крадливите депутати се уплашиха че AI ше ги замени у парламента и ше остнат на сухо

    19:21 26.09.2026

  • 3 гей божанку

    4 2 Отговор
    само изкуствено дилдо за вас

    19:23 26.09.2026

  • 4 Истината, само истината

    2 1 Отговор
    Що е то това ИИ ??????

    19:25 26.09.2026

  • 5 Интрудикт

    6 1 Отговор
    Изкуствения интелект е дело на хора, но не е създаден да бъде в полза на хората!

    19:29 26.09.2026

  • 6 Абе

    5 0 Отговор
    Прави са. При липса на естествен слагаш изкуствен. ..както при оная работа.

    19:30 26.09.2026

  • 7 изкуствения интелект

    6 8 Отговор
    с изкуствения интелект се занимават само простаците умните хора не го ползват той е създаден от простаците за простите хора без образувание ткива дето са в народното събрание пълно с престъпнии особено като герб-сдс пп-дб и дпс дето не могат да говорят бългърски език

    Коментиран от #12

    19:48 26.09.2026

  • 8 И какъв точно им е проблема на тея

    1 0 Отговор
    Божидар Божанов, Александър Симидчиев, Елисавета Белобрадова и още седем депутати ? Каква им е мотивацията за внасянето на подобна глупост ? Само им четете дивотиите на тези пуяци : За неправомерно използване на предоставени изчислителни ресурси се предлага глоба от 500 до 1000 лева за физически лица. За юридически лица имуществената санкция ще бъде между 10 000 и 50 000 лева. При други нарушения част от санкциите могат да достигнат 30 000 лева.... ама за какво бре? хахахаха ....

    Коментиран от #13

    19:52 26.09.2026

  • 9 Мръсници

    3 0 Отговор
    (При установен риск за националната сигурност използването на определени системи може да бъде ограничавано.) ! .......дистанционната биометрична идентификация......

    20:01 26.09.2026

  • 10 Гост

    5 2 Отговор
    Тези предлагат глобите ДА СА В ЛЕВА! Бравос! Усетиха се жълтопаветниците ИЩЕ ВРЪЩАТ ЛЕВА!

    20:19 26.09.2026

  • 11 А бее

    2 0 Отговор
    Ше бараме мекия с този ИИ усещам аз!Първото и най-важно нещо е да не се забрани разплащания в кеш (ДИГИТАЛНО ЕВРО)В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НИ ТРЯБВА ТОВА Е МАСОВ КОНТРОЛ И ПЛАН ОТ ЕВРЕИТЕ ЗА НАЩО УНИЩОЖЕНИЕ!

    20:30 26.09.2026

  • 12 Курдо Коленков

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "изкуствения интелект":

    Не искам да те напрягам, ама ти за образован ли се мислиш? Ще ни кажеш ли дали си завършил поне основно образование и кой ти е бил учител по български език?

    20:44 26.09.2026

  • 13 Катев

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "И какъв точно им е проблема на тея":

    С такива неверни данни и неправомерно прилагани работят Бг статистици наречени стъкмисти.

    20:48 26.09.2026

  • 14 Пъшенков

    0 0 Отговор
    Администрацията ще може да използва всичко срещу Вас . Шпионаж ,камери ,Джипиес проследяване , подслушване , нежелано уведомяване по мобилни начини и Включително ИИ . Вие -НЕ. Толкова.

    20:52 26.09.2026

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