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МЕЧ откри кампанията си за президентските избори
  Тема: Избори

МЕЧ откри кампанията си за президентските избори

26 Септември, 2026 20:04, обновена 26 Септември, 2026 20:07 569 20

  • меч-
  • радостин василев-
  • красимир манов-
  • президентски избори-
  • предизборна кампания

Радостин Василев е кандидатът за президент, а Красимир Манов – за вицепрезидент. Партията е с номер 17 в бюлетината.

МЕЧ откри кампанията си за президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ПП МЕЧ откри предизборната си кампания за президентските избори. Кандидат за президент е лидерът на партията Радостин Василев, а за вицепрезидент – енергийният експерт и бивш депутат Красимир Манов.

Василев призова останалите кандидати за „Дондуков“ 2 да участват в дебат. ПП МЕЧ ще бъде с номер 17 в бюлетината.

Обявиха създаването на „Младежи-МЕЧ“

Откриването на кампанията беше свързано и с обявяването на нова младежка структура на партията – „Младежи-МЕЧ“. Радостин Василев заяви, че МЕЧ отдавна очаква началото на кампанията.

„Рано или късно България ще се промени, с голяма радост, защото днес по добро стечение на обстоятелствата аз и г-н Манов обявяваме начало на нашата кампания с едно събитие, което много отдавна очакваме, и това е създаването на „Младежи-МЕЧ“.

По думите на Василев много млади хора проявяват интерес към партията и нейната политика.

„Изключително много млади хора имат интерес към нашата партия и към нашата политика, което ме радва“, каза лидерът на МЕЧ.

Така кампанията на формацията започва с представянето на президентската двойка, призив за публичен дебат между кандидатите и акцент върху включването на млади хора в политическия живот.

Източници: bTV Новините


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руди

    16 0 Отговор
    и все пак в кой отбор си ?

    Коментиран от #4

    20:09 26.09.2026

  • 2 И тази

    17 1 Отговор
    шматка не става. Ще харчат пари на вятъра.

    20:10 26.09.2026

  • 3 ИНТЕРЕСНО?

    16 2 Отговор
    Този плевенски допинг-адвокат, като Министър на младежта и спорта от ПП "ПП", не можа да свърши и за 5 стотинки работа, но си уреди живота.

    20:11 26.09.2026

  • 4 Уникални избори

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "руди":

    Костадинов и 10-на негови имитатори..

    20:12 26.09.2026

  • 5 Фейк - либераст

    12 1 Отговор
    Мераци на рояци! Много гарвани в рояка за президент! Що ли не похарчат някоя държавна пара за да се изтипосат пред роднините и комшиите по тАлАвизора!

    20:15 26.09.2026

  • 6 Киро береикъра

    5 0 Отговор
    Мхм да

    20:17 26.09.2026

  • 7 Исторически парк

    9 1 Отговор
    Киро брейка го размаза той президент ще ни става хахах

    20:19 26.09.2026

  • 8 абе, да

    12 0 Отговор
    Тази невъзпитана и брутална му.т.ра в парламента не можа да влезе, сега президент щял да става. Ще стане, ама в някой друг живот.

    20:24 26.09.2026

  • 9 Хмм

    8 0 Отговор
    След Дубай за мен вече не предствлява интерес

    20:29 26.09.2026

  • 10 Деций

    4 0 Отговор
    Събирали са Мишерето!

    20:31 26.09.2026

  • 11 Поредната неграмотна БангаМанга,

    3 0 Отговор
    която не знае да си поиска вода на чужд език, щяла да става президент на Столипиново! 🤦

    20:32 26.09.2026

  • 12 Цървул

    4 0 Отговор
    Пос.еркооо , въздух под налягане си .

    20:34 26.09.2026

  • 13 Плагиати

    1 0 Отговор
    Младежи-МЕЧ звучи гербаджийско, да ги прекръстят на "МЕЧлета" и "Многая лета"!

    20:36 26.09.2026

  • 14 Здравка

    0 0 Отговор
    Давай балалайко . Плюй и мачкай поне сеир да има за народеца нещастен . Пък и нищо да не направиш нали вземаш минимум 20 хилки Евра за медии. Все ще капне нещо от някой заблуден .

    20:41 26.09.2026

  • 15 Той е

    0 3 Отговор
    Единственият политик, който, каквото е казал за политическите схеми е познал! Каза ,че ще има коалиция ГЕРБ и БСП и ИТН и ПП - вярно ли е?! МИСЛИ, мой бедни ми късопаметен народе!!! Изборите идват!!!

    20:42 26.09.2026

  • 16 Здравка

    0 0 Отговор
    Давай балалайка . Плюй и мачкай поне цирк да има за народеца нещастен . Пък и нищо да не направиш нали вземаш минимум 20 хилки Евро за медии. Все ще капне нещо от някой заблуден. .

    20:43 26.09.2026

  • 17 Здравков

    0 0 Отговор
    Давай мандолина . Мачкай поне цирк да има за народеца нещастен . Пък и нищо да не направиш нали вземаш минимум 20 хилки Евро за медии. Все ще капне нещо от някой заблуден.

    20:45 26.09.2026

  • 18 Тервел

    1 0 Отговор
    Руди Дубайския

    20:50 26.09.2026

  • 19 Гедер

    0 0 Отговор
    Радев сложи край на и без това колебливата му кариера.

    20:51 26.09.2026

  • 20 Женя

    0 0 Отговор
    И тоя ни го натресе Дъртия Чалгар

    20:51 26.09.2026

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