МЕЧ откри кампанията си за президентските избори

ПП МЕЧ откри предизборната си кампания за президентските избори. Кандидат за президент е лидерът на партията Радостин Василев, а за вицепрезидент – енергийният експерт и бивш депутат Красимир Манов.

Василев призова останалите кандидати за „Дондуков“ 2 да участват в дебат. ПП МЕЧ ще бъде с номер 17 в бюлетината.

Обявиха създаването на „Младежи-МЕЧ“

Откриването на кампанията беше свързано и с обявяването на нова младежка структура на партията – „Младежи-МЕЧ“. Радостин Василев заяви, че МЕЧ отдавна очаква началото на кампанията.

„Рано или късно България ще се промени, с голяма радост, защото днес по добро стечение на обстоятелствата аз и г-н Манов обявяваме начало на нашата кампания с едно събитие, което много отдавна очакваме, и това е създаването на „Младежи-МЕЧ“.

По думите на Василев много млади хора проявяват интерес към партията и нейната политика.

„Изключително много млади хора имат интерес към нашата партия и към нашата политика, което ме радва“, каза лидерът на МЕЧ.

Така кампанията на формацията започва с представянето на президентската двойка, призив за публичен дебат между кандидатите и акцент върху включването на млади хора в политическия живот.

Източници: bTV Новините