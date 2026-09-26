МЕЧ откри кампанията си за президентските избори

ПП МЕЧ откри предизборната си кампания за президентските избори. Кандидат за президент е лидерът на партията Радостин Василев, а за вицепрезидент – енергийният експерт и бивш депутат Красимир Манов.
Василев призова останалите кандидати за „Дондуков“ 2 да участват в дебат. ПП МЕЧ ще бъде с номер 17 в бюлетината.
Обявиха създаването на „Младежи-МЕЧ“
Откриването на кампанията беше свързано и с обявяването на нова младежка структура на партията – „Младежи-МЕЧ“. Радостин Василев заяви, че МЕЧ отдавна очаква началото на кампанията.„Рано или късно България ще се промени, с голяма радост, защото днес по добро стечение на обстоятелствата аз и г-н Манов обявяваме начало на нашата кампания с едно събитие, което много отдавна очакваме, и това е създаването на „Младежи-МЕЧ“.
По думите на Василев много млади хора проявяват интерес към партията и нейната политика.„Изключително много млади хора имат интерес към нашата партия и към нашата политика, което ме радва“, каза лидерът на МЕЧ.
Така кампанията на формацията започва с представянето на президентската двойка, призив за публичен дебат между кандидатите и акцент върху включването на млади хора в политическия живот.
Източници: bTV Новините
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 руди
Коментиран от #4
20:09 26.09.2026
2 И тази
20:10 26.09.2026
3 ИНТЕРЕСНО?
20:11 26.09.2026
4 Уникални избори
До коментар #1 от "руди":Костадинов и 10-на негови имитатори..
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