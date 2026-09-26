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Експерт предлага бетонни „Джърсита“ вместо забрани за тировете
  Тема: Трафик

Експерт предлага бетонни „Джърсита“ вместо забрани за тировете

26 Септември, 2026 19:11 1 260 22

  • тирове-
  • магистрали-
  • пътна безопасност-
  • бетонни прегради

Владимир Тодоров предупреждава, че общата забрана за изпреварване може да създаде опасни колони от камиони.

Експерт предлага бетонни „Джърсита“ вместо забрани за тировете - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вместо обща забрана за камионите над 12 тона да използват лявата лента на автомагистрали и скоростни пътища с две ленти в посока да се поставят бетонни предпазни огради тип „Джърси“ в разделителните ивици. Това предложи Владимир Тодоров, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, в интервю за предаването „Нюзрум“ по Радио ФОКУС.

По думите му през лятото са станали инциденти, при които тежкотоварни камиони са късали мантинели, навлизали са в насрещното движение и са причинявали тежки катастрофи. Тодоров твърди, че съществуващите мантинели не отговарят на изискванията и имат ниска степен на задържане.

Предупреждение за колони от тирове

Тодоров предупреди, че общата забрана за движение на тежките камиони в лявата лента може да има обратен ефект. „Представете си автомобил, който се движи с 60 километра в час и зад него се наредят 30 тира, които не могат да го изпреварят“, каза той.

Според него подобна колона може да затрудни включването на автомобили от пътни възли. Затова той предлага забраната за изпреварване да се прилага с пътни знаци само в конкретни участъци, където това е необходимо.

Недостиг на места за почивка

Председателят на асоциацията определи като сериозен проблем липсата на подходящи места за престой на камиони. По думите му на десетки километри няма къде шофьорите да отбият и да паркират, а съществуващите места често са без достатъчно санитарни условия.

Като възможна мярка Тодоров посочи спиране на тежкотоварния трафик в петък следобед и неделя следобед при натоварено движение. Той подчерта, че това трябва да бъде съчетано с осигуряване на подходящи места за престой.

Спор за бетонните прегради и контрола

Тодоров твърди, че бетонните огради тип „Джърси“ имат експлоатационен живот над 50 години, докато поцинкованите мантинели издържат 10-15 години. Той отправи твърдения за лобизъм и корупция, които според него са пречили на използването на такива системи, но не посочи конкретни фирми или доказателства.

По думите му Автомобилната администрация разполага със 134 служители на пътя за 20 000 километра пътна мрежа. Тодоров заяви, че по-широкото прехвърляне на контролни функции към МВР ще изисква допълнителни кадри, обучение и технически средства.

Той постави и въпроса за създаването на регистър на хората, които нямат право да управляват автомобил заради здравословни или други ограничения. В заключение Тодоров посочи, че е пътувал 740 километра по най-дългата магистрала в Гърция, където платната са разделени с бетонни предпазни огради, и призова подобни решения да бъдат обсъдени и в България.

Източници: Фокус


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоростни кахъри

    8 1 Отговор
    Един бавен камион и на пътя ще се образува влакче.

    Коментиран от #5

    19:15 26.09.2026

  • 2 бетон за разделител между посоките да

    7 2 Отговор
    между лентите НЕ

    Коментиран от #22

    19:15 26.09.2026

  • 3 Спрете тираджиите по-добре

    6 8 Отговор
    Тия Джърсита от къде пари бе разбирач ?

    Коментиран от #12, #16

    19:17 26.09.2026

  • 4 гост

    7 8 Отговор
    Бетонни прегради,това е решението,всичко друго е замазване на очите.

    Коментиран от #9

    19:17 26.09.2026

  • 5 Точно, ако спука гума или се счупи

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Скоростни кахъри":

    кво става с лентата ?

    Коментиран от #11

    19:17 26.09.2026

  • 6 ББ от Банкя

    8 1 Отговор
    Експертите съм дефакто аз, уговорил съм бетона вече на половин цена па за поръчката на тройна, айде одобравайте проекта че чекмеджето умре от глад

    19:18 26.09.2026

  • 7 Пряко предаване от банкета

    7 5 Отговор
    Скоро очакваме експертно предложение противотанкови таралежи и минни полета ,само и само да се краде еврак

    19:18 26.09.2026

  • 8 еми нормално

    4 6 Отговор
    много по-умно е да се сложат бетонни мантинели вместо да забраняват на тировете да изпреварват все едно като спукат гума в дядна лента няма пак да минат в насрещното??? но така става когато законите се мислят от малоумни!!!

    Коментиран от #15

    19:20 26.09.2026

  • 9 Експерт по кебапчета и кюфтета на скара

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Бетонни прегради ,ама напреки ,не надлъжно ,ем по-къси ем по- ефикасни

    19:20 26.09.2026

  • 10 абе

    11 0 Отговор
    едното няма общо с другото
    И да- в Западна Европа няма изпреварващи тирове в лявата лента. И да, няма и автомобили с 60км/ч в дясната лента. Къде е значи проблема?

    19:21 26.09.2026

  • 11 Как какво?

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Точно, ако спука гума или се счупи":

    Сточна гара.

    19:21 26.09.2026

  • 12 Магнитски

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете тираджиите по-добре":

    От дебелия крадец

    19:28 26.09.2026

  • 13 Васил

    7 2 Отговор
    Това няма как да стане защото нашите пътища са тесни!

    19:30 26.09.2026

  • 14 Един от русенско

    7 1 Отговор
    Тирове няма от събота до понеделник никъде в Европа и те са хора (тировете ,не дето ги карат)

    19:31 26.09.2026

  • 15 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "еми нормално":

    Ти книжка имаш ли или така си се изказваш неподготвен? Ако има технически проблем се обозначава с триъгълник и тогава НЕ Го Изпреварват, а Заобикалят!

    Коментиран от #20

    19:38 26.09.2026

  • 16 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете тираджиите по-добре":

    От нас...

    19:39 26.09.2026

  • 17 Дзак

    3 0 Отговор
    Да ремонтират десните ленти, разбити от типовете. Всички карат в само лявата лента. Ако от другото платно изскочи автомобил, в дясната лента можеш да реагираш и вероятността от катастрофа е по-малка.

    19:51 26.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Може би

    3 0 Отговор
    най-логично е да се разширят магистралите като се добави по още една пътна лента.
    Барикадирането няма да разреши нищо.

    20:07 26.09.2026

  • 20 Триъгълник на магистралата в час пик

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    Е като триъгълник при авиокатастрофа

    20:21 26.09.2026

  • 21 Пешо

    0 1 Отговор
    Направо като в бобслей.Влизаш в улея и толкоз.Няма ляво,няма дясно.А колкото санитарните изисквания,къде има мотел като в чужбина?Да спреш тира,да вечеряш,да се изкъпеш и да се наспиш като човек.Тоалетни няма!Чешма няма да си умиеш лицето.Но говорим за мотел,а не за вертеп на наркомани крадци и проститутки.

    20:29 26.09.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "бетон за разделител между посоките да":

    В цяла стара Европа бетон може, а в България не може. Никой не е чул в нормална държава , МПС да премине в отсрещното движение.

    20:51 26.09.2026

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