Експерт предлага бетонни „Джърсита“ вместо забрани за тировете

Вместо обща забрана за камионите над 12 тона да използват лявата лента на автомагистрали и скоростни пътища с две ленти в посока да се поставят бетонни предпазни огради тип „Джърси“ в разделителните ивици. Това предложи Владимир Тодоров, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, в интервю за предаването „Нюзрум“ по Радио ФОКУС.
По думите му през лятото са станали инциденти, при които тежкотоварни камиони са късали мантинели, навлизали са в насрещното движение и са причинявали тежки катастрофи. Тодоров твърди, че съществуващите мантинели не отговарят на изискванията и имат ниска степен на задържане.
Предупреждение за колони от тирове
Тодоров предупреди, че общата забрана за движение на тежките камиони в лявата лента може да има обратен ефект. „Представете си автомобил, който се движи с 60 километра в час и зад него се наредят 30 тира, които не могат да го изпреварят“, каза той.
Според него подобна колона може да затрудни включването на автомобили от пътни възли. Затова той предлага забраната за изпреварване да се прилага с пътни знаци само в конкретни участъци, където това е необходимо.
Недостиг на места за почивка
Председателят на асоциацията определи като сериозен проблем липсата на подходящи места за престой на камиони. По думите му на десетки километри няма къде шофьорите да отбият и да паркират, а съществуващите места често са без достатъчно санитарни условия.
Като възможна мярка Тодоров посочи спиране на тежкотоварния трафик в петък следобед и неделя следобед при натоварено движение. Той подчерта, че това трябва да бъде съчетано с осигуряване на подходящи места за престой.
Спор за бетонните прегради и контрола
Тодоров твърди, че бетонните огради тип „Джърси“ имат експлоатационен живот над 50 години, докато поцинкованите мантинели издържат 10-15 години. Той отправи твърдения за лобизъм и корупция, които според него са пречили на използването на такива системи, но не посочи конкретни фирми или доказателства.
По думите му Автомобилната администрация разполага със 134 служители на пътя за 20 000 километра пътна мрежа. Тодоров заяви, че по-широкото прехвърляне на контролни функции към МВР ще изисква допълнителни кадри, обучение и технически средства.
Той постави и въпроса за създаването на регистър на хората, които нямат право да управляват автомобил заради здравословни или други ограничения. В заключение Тодоров посочи, че е пътувал 740 километра по най-дългата магистрала в Гърция, където платната са разделени с бетонни предпазни огради, и призова подобни решения да бъдат обсъдени и в България.
Източници: Фокус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скоростни кахъри
Коментиран от #5
19:15 26.09.2026
2 бетон за разделител между посоките да
Коментиран от #22
19:15 26.09.2026
3 Спрете тираджиите по-добре
Коментиран от #12, #16
19:17 26.09.2026
4 гост
Коментиран от #9
19:17 26.09.2026
5 Точно, ако спука гума или се счупи
До коментар #1 от "Скоростни кахъри":кво става с лентата ?
Коментиран от #11
19:17 26.09.2026
6 ББ от Банкя
19:18 26.09.2026
7 Пряко предаване от банкета
19:18 26.09.2026
8 еми нормално
Коментиран от #15
19:20 26.09.2026
9 Експерт по кебапчета и кюфтета на скара
До коментар #4 от "гост":Бетонни прегради ,ама напреки ,не надлъжно ,ем по-къси ем по- ефикасни
19:20 26.09.2026
10 абе
И да- в Западна Европа няма изпреварващи тирове в лявата лента. И да, няма и автомобили с 60км/ч в дясната лента. Къде е значи проблема?
19:21 26.09.2026
11 Как какво?
До коментар #5 от "Точно, ако спука гума или се счупи":Сточна гара.
19:21 26.09.2026
12 Магнитски
До коментар #3 от "Спрете тираджиите по-добре":От дебелия крадец
19:28 26.09.2026
13 Васил
19:30 26.09.2026
14 Един от русенско
19:31 26.09.2026
15 Боруна Лом
До коментар #8 от "еми нормално":Ти книжка имаш ли или така си се изказваш неподготвен? Ако има технически проблем се обозначава с триъгълник и тогава НЕ Го Изпреварват, а Заобикалят!
Коментиран от #20
19:38 26.09.2026
16 Абе
До коментар #3 от "Спрете тираджиите по-добре":От нас...
19:39 26.09.2026
17 Дзак
19:51 26.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Може би
Барикадирането няма да разреши нищо.
20:07 26.09.2026
20 Триъгълник на магистралата в час пик
До коментар #15 от "Боруна Лом":Е като триъгълник при авиокатастрофа
20:21 26.09.2026
21 Пешо
20:29 26.09.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "бетон за разделител между посоките да":В цяла стара Европа бетон може, а в България не може. Никой не е чул в нормална държава , МПС да премине в отсрещното движение.
20:51 26.09.2026