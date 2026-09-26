Експерт предлага бетонни „Джърсита“ вместо забрани за тировете

Вместо обща забрана за камионите над 12 тона да използват лявата лента на автомагистрали и скоростни пътища с две ленти в посока да се поставят бетонни предпазни огради тип „Джърси“ в разделителните ивици. Това предложи Владимир Тодоров, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, в интервю за предаването „Нюзрум“ по Радио ФОКУС.

По думите му през лятото са станали инциденти, при които тежкотоварни камиони са късали мантинели, навлизали са в насрещното движение и са причинявали тежки катастрофи. Тодоров твърди, че съществуващите мантинели не отговарят на изискванията и имат ниска степен на задържане.

Предупреждение за колони от тирове

Тодоров предупреди, че общата забрана за движение на тежките камиони в лявата лента може да има обратен ефект. „Представете си автомобил, който се движи с 60 километра в час и зад него се наредят 30 тира, които не могат да го изпреварят“, каза той.

Според него подобна колона може да затрудни включването на автомобили от пътни възли. Затова той предлага забраната за изпреварване да се прилага с пътни знаци само в конкретни участъци, където това е необходимо.

Недостиг на места за почивка

Председателят на асоциацията определи като сериозен проблем липсата на подходящи места за престой на камиони. По думите му на десетки километри няма къде шофьорите да отбият и да паркират, а съществуващите места често са без достатъчно санитарни условия.

Като възможна мярка Тодоров посочи спиране на тежкотоварния трафик в петък следобед и неделя следобед при натоварено движение. Той подчерта, че това трябва да бъде съчетано с осигуряване на подходящи места за престой.

Спор за бетонните прегради и контрола

Тодоров твърди, че бетонните огради тип „Джърси“ имат експлоатационен живот над 50 години, докато поцинкованите мантинели издържат 10-15 години. Той отправи твърдения за лобизъм и корупция, които според него са пречили на използването на такива системи, но не посочи конкретни фирми или доказателства.

По думите му Автомобилната администрация разполага със 134 служители на пътя за 20 000 километра пътна мрежа. Тодоров заяви, че по-широкото прехвърляне на контролни функции към МВР ще изисква допълнителни кадри, обучение и технически средства.

Той постави и въпроса за създаването на регистър на хората, които нямат право да управляват автомобил заради здравословни или други ограничения. В заключение Тодоров посочи, че е пътувал 740 километра по най-дългата магистрала в Гърция, където платната са разделени с бетонни предпазни огради, и призова подобни решения да бъдат обсъдени и в България.

Източници: Фокус