18 км колона от тирове се образува пред „Капитан Андреево“

18-километрова колона от товарни автомобили се е образувала пред ГКПП „Капитан Андреево“. Опашката вече подминава Свиленград, съобщи NOVA. Пред другия основен пункт за пътуване към Турция – „Лесово“, колоната е над 7 километра.
На „Лесово“ движението е затруднено заради тесния пътен участък, който разполага само с две ленти. В голяма част от трасето разминаването между автомобилите е трудно. В района се извършва и ремонт, заради който е поставен мобилен светофар, но той обхваща кратък участък и не успява да облекчи трафика.
Ремонт намалява капацитета на „Капитан Андреево“
Задръстването пред „Капитан Андреево“ се увеличава и заради ремонт на самия граничен пункт. Част от трасетата за товарни автомобили не работят, което намалява капацитета на пункта с около една трета.
При максимална производителност на „Капитан Андреево“ могат да бъдат обработвани до 3000 камиона за денонощие. През последните дни през пункта преминават около 2000 товарни автомобила в рамките на 24 часа.
Така натрупването на тежкотоварни автомобили продължава както на „Капитан Андреево“, така и на „Лесово“, където ремонтните дейности и ограниченият пътен капацитет допълнително затрудняват движението.
Източници: Нова телевизия
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кога ще направите нормални паркинги
Коментиран от #3
19:13 26.09.2026
2 Пуфи
19:26 26.09.2026
3 Перник
До коментар #1 от "кога ще направите нормални паркинги":Викат му шофьорска лимонада
19:28 26.09.2026
4 Мешано малеби
На Капитан Андреево опашките са заради паркинга на нашите ора. Камионите чакат за да влязат в паркинга.
От другата страна на границата няма опашка и трафика си върви. Що така?
Коментиран от #6
20:06 26.09.2026
5 Комунярите
20:09 26.09.2026
6 пак ли тоя бою ?
До коментар #4 от "Мешано малеби":бръмчи на паркинг рекет по цялата територия господин Радев.......
20:12 26.09.2026
7 Хубава работа
20:54 26.09.2026