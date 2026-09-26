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18 км колона от тирове се образува пред „Капитан Андреево“
  Тема: Трафик

18 км колона от тирове се образува пред „Капитан Андреево“

26 Септември, 2026 19:08 592 7

  • капитан андреево-
  • лесово-
  • тирове-
  • гранични пунктове-
  • трафик

Опашката вече подминава Свиленград. Над 7 км е колоната от камиони пред „Лесово“ заради тесен пътен участък и ремонт.

18 км колона от тирове се образува пред „Капитан Андреево“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

18-километрова колона от товарни автомобили се е образувала пред ГКПП „Капитан Андреево“. Опашката вече подминава Свиленград, съобщи NOVA. Пред другия основен пункт за пътуване към Турция – „Лесово“, колоната е над 7 километра.

На „Лесово“ движението е затруднено заради тесния пътен участък, който разполага само с две ленти. В голяма част от трасето разминаването между автомобилите е трудно. В района се извършва и ремонт, заради който е поставен мобилен светофар, но той обхваща кратък участък и не успява да облекчи трафика.

Ремонт намалява капацитета на „Капитан Андреево“

Задръстването пред „Капитан Андреево“ се увеличава и заради ремонт на самия граничен пункт. Част от трасетата за товарни автомобили не работят, което намалява капацитета на пункта с около една трета.

При максимална производителност на „Капитан Андреево“ могат да бъдат обработвани до 3000 камиона за денонощие. През последните дни през пункта преминават около 2000 товарни автомобила в рамките на 24 часа.

Така натрупването на тежкотоварни автомобили продължава както на „Капитан Андреево“, така и на „Лесово“, където ремонтните дейности и ограниченият пътен капацитет допълнително затрудняват движението.

Източници: Нова телевизия


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кога ще направите нормални паркинги

    4 0 Отговор
    турчолята пикаят в кабините в бутилки и ги хвърлят по пътя

    Коментиран от #3

    19:13 26.09.2026

  • 2 Пуфи

    1 0 Отговор
    Нищо ново, да му мислят фесовете и гурбетчиите

    19:26 26.09.2026

  • 3 Перник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "кога ще направите нормални паркинги":

    Викат му шофьорска лимонада

    19:28 26.09.2026

  • 4 Мешано малеби

    1 1 Отговор
    Журналята спестяват от към истина:
    На Капитан Андреево опашките са заради паркинга на нашите ора. Камионите чакат за да влязат в паркинга.
    От другата страна на границата няма опашка и трафика си върви. Що така?

    Коментиран от #6

    20:06 26.09.2026

  • 5 Комунярите

    1 0 Отговор
    Съсипват България долна паплач за трепане.

    20:09 26.09.2026

  • 6 пак ли тоя бою ?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мешано малеби":

    бръмчи на паркинг рекет по цялата територия господин Радев.......

    20:12 26.09.2026

  • 7 Хубава работа

    0 0 Отговор
    Ама Бай Ганьовска няма елементарна ифраструктура, безочие и липса на елементарна човешка култура. Рекет се шири на длъж и на шир в борческата територия. Всички тир шофьори мразят да минават по пътищата в корумпираната територия.

    20:54 26.09.2026

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