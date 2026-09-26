18 км колона от тирове се образува пред „Капитан Андреево“

18-километрова колона от товарни автомобили се е образувала пред ГКПП „Капитан Андреево“. Опашката вече подминава Свиленград, съобщи NOVA. Пред другия основен пункт за пътуване към Турция – „Лесово“, колоната е над 7 километра.

На „Лесово“ движението е затруднено заради тесния пътен участък, който разполага само с две ленти. В голяма част от трасето разминаването между автомобилите е трудно. В района се извършва и ремонт, заради който е поставен мобилен светофар, но той обхваща кратък участък и не успява да облекчи трафика.

Ремонт намалява капацитета на „Капитан Андреево“

Задръстването пред „Капитан Андреево“ се увеличава и заради ремонт на самия граничен пункт. Част от трасетата за товарни автомобили не работят, което намалява капацитета на пункта с около една трета.

При максимална производителност на „Капитан Андреево“ могат да бъдат обработвани до 3000 камиона за денонощие. През последните дни през пункта преминават около 2000 товарни автомобила в рамките на 24 часа.

Така натрупването на тежкотоварни автомобили продължава както на „Капитан Андреево“, така и на „Лесово“, където ремонтните дейности и ограниченият пътен капацитет допълнително затрудняват движението.

Източници: Нова телевизия