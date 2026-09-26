Гюров и Кандев откриха кампанията си за президентския вот

Андрей Гюров и Георги Кандев откриха предизборната си кампания за президент и вицепрезидент. Кандидат-президентската двойка е издигната от инициативен комитет с политическата подкрепа на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Кампанията започва месец преди президентските избори на 25 октомври. Двамата кандидати ще участват във вота с номер 4 в бюлетината, определен чрез жребий.

Послание за сигурност и стабилност

При откриването Гюров заяви, че президентската институция не трябва да бъде представяна като заместител на изпълнителната власт.

„Един човек не може да реши проблеми на цяла държава и който обещава това, не обещава президентство - обещава друга власт. Президентът не управлява вместо правителството, той осветява решенията с независим поглед. Президентът прави държавата предвидима. Това означава три неща – сигурност, стабилност и независимост“, заяви Гюров.

Официалното откриване на кампанията се състоя в Sofia Event Center в Paradise Mall в София. Предизборната кампания за президент и вицепрезидент започна на 25 септември и ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24 октомври, а първият тур е насрочен за 25 октомври.

Източници: Нова телевизия, БТА, БНТ