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Гюров и Кандев откриха кампанията си за президентския вот
  Тема: Избори

Гюров и Кандев откриха кампанията си за президентския вот

26 Септември, 2026 19:49 761 60

  • андрей гюров-
  • георги кандев-
  • президентски избори-
  • предизборна кампания-
  • номер 4

Кандидат-президентската двойка, подкрепена от ПП и ДБ, е с номер 4 в бюлетината за изборите на 25 октомври.

Гюров и Кандев откриха кампанията си за президентския вот - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Андрей Гюров и Георги Кандев откриха предизборната си кампания за президент и вицепрезидент. Кандидат-президентската двойка е издигната от инициативен комитет с политическата подкрепа на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Кампанията започва месец преди президентските избори на 25 октомври. Двамата кандидати ще участват във вота с номер 4 в бюлетината, определен чрез жребий.

Послание за сигурност и стабилност

При откриването Гюров заяви, че президентската институция не трябва да бъде представяна като заместител на изпълнителната власт.

„Един човек не може да реши проблеми на цяла държава и който обещава това, не обещава президентство - обещава друга власт. Президентът не управлява вместо правителството, той осветява решенията с независим поглед. Президентът прави държавата предвидима. Това означава три неща – сигурност, стабилност и независимост“, заяви Гюров.

Официалното откриване на кампанията се състоя в Sofia Event Center в Paradise Mall в София. Предизборната кампания за президент и вицепрезидент започна на 25 септември и ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24 октомври, а първият тур е насрочен за 25 октомври.

Източници: Нова телевизия, БТА, БНТ


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    22 8 Отговор
    МИЛИЦИОНЕРИ

    Коментиран от #9, #37

    19:52 26.09.2026

  • 2 Така Така

    26 9 Отговор
    Да ви кажа още от сега да не хаби държавни пари, Този и Онази няма да бъдат избрани за Президент. Тва е!

    19:52 26.09.2026

  • 3 Браво

    23 6 Отговор
    на двете рендета !

    19:53 26.09.2026

  • 4 кой е мъжа

    30 8 Отговор
    в двойката ?

    Коментиран от #60

    19:54 26.09.2026

  • 5 ФотоАлипи

    24 5 Отговор
    Яка снимка ,Ганев ,адмирациЙ !😄😄😄😄

    Коментиран от #18, #29, #34

    19:55 26.09.2026

  • 6 Тези

    29 7 Отговор
    двамата са за трепане

    19:55 26.09.2026

  • 7 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    и тия като ония-гюбре

    19:55 26.09.2026

  • 8 ай стига толкова лъжи

    25 7 Отговор
    гюро го видяхме за кратко как успя да ни продаде държавата на зеления наркомаан

    19:56 26.09.2026

  • 9 Снимката е уникална

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "зИленски":

    без коментар..

    19:56 26.09.2026

  • 10 Гюрова и Кандева

    31 5 Отговор
    Гюрова и Кандева са семейна двойка. Ще открият София прайд.

    19:56 26.09.2026

  • 11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    000гюбретакатодругите000

    19:56 26.09.2026

  • 12 Исторически парк

    26 5 Отговор
    Типична гей двойка кандю е активния, а гюрлата е пасивния

    19:56 26.09.2026

  • 13 Това е

    24 4 Отговор
    новата хомодружинка КАЛИНКА.

    19:57 26.09.2026

  • 14 Има разнобой

    20 3 Отговор
    Кондев опулен, Гюров вкаменен, и дали правилно рекламират казаното от пиарката си?

    Коментиран от #39

    19:57 26.09.2026

  • 15 Супер сила

    1 7 Отговор
    Подкрепете кандидатите с N 2 - за да не пищите после пак!

    Коментиран от #17

    19:57 26.09.2026

  • 16 американски идиоти

    16 4 Отговор
    тези американски идиоти са за украйна забравихтели като платихме по 800 и 2000 евро ток тази зима като беше гюров в служебното правителсто и подари на украйа 12 000000 лева военна помощ и без да пита нрода подписа договор за подкрепа на фашистка украйна ако този крадец дето украде банката стане президент жална ни е майката по добре лудия венци чигагото от колкото този престъпник

    20:00 26.09.2026

  • 17 Уточнение

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Супер сила":

    С N 11 !

    20:00 26.09.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    18 3 Отговор

    До коментар #5 от "ФотоАлипи":

    Как се е изцъклил тъпака Кандев. Как глупак, като него е стигнал до този пост? Що ли питам. След Бойко тази длъжност е овакантена за такива.

    20:01 26.09.2026

  • 19 Гюров и Кандев

    10 3 Отговор
    ГЮНДЕВ ...

    20:02 26.09.2026

  • 20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    13 3 Отговор
    Две пионки - Плевнелиев ver. 2.0 и другият, дето малко докарва физиономия на Митьо Очите...

    20:02 26.09.2026

  • 21 Петрохан и търсещи младежи

    9 3 Отговор
    София прайд извънредно издание няма ли да има

    Коментиран от #43

    20:03 26.09.2026

  • 22 Тези ми приличат

    10 2 Отговор
    На герои от нямите филми от началото на миналия век. Бъстър Китън и приятел. Смях.

    20:03 26.09.2026

  • 23 види се

    9 3 Отговор
    Kандю не е у ред. Крайно време е всички мераклии за власт да бъдат освидетелствани предварително.

    20:04 26.09.2026

  • 24 Петрухански папагали

    7 3 Отговор
    Нямате шанс! И никакви помощи за Украйна!

    20:04 26.09.2026

  • 25 Петроханци търсещи младежи

    3 3 Отговор
    София прайд извънредно издание няма ли да има

    20:04 26.09.2026

  • 26 Зависимост

    5 1 Отговор
    Но кога ще бъдем независими от корупцията мафията олигархията и всичките онези които извършват престъпления през глава и по този начин вредят на цялото общество и на цялата държава. Кога ще бъдем независими от троскотията на шлямандурите, които качват от себеподобните си на власт постоянно. Кога ще бъдем независими от наглостта на политическата корумпирана и олигархична каста която десетилетия се самовъзпроизвежда сред нас? Кога ще бъдем независими от хората които хвърлят европейски и народни пари през прозорците на джипки и самолети на определени избрани места и хора, всякаш те лично са ги заработили тези пари? Кога ще бъдем независими от хората които определят и разпределят кой да получи кой да не получи кой има бъдеще и кой няма бъдеще кой да бъде осъден и кой да не бъде осъден според техните си приумици кой да бъде ударен и кой да не бъде ударен с бухалката на властта силна на деня?

    20:04 26.09.2026

  • 27 ФотоАлипи

    9 2 Отговор
    Всички двойки от Бойко насам са специфично фотогейнични

    20:04 26.09.2026

  • 28 Това е президентът

    3 11 Отговор
    Останалите са пълен пунтаж

    20:06 26.09.2026

  • 29 Да те питам

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "ФотоАлипи":

    Това "адмирациЙ" някакъв нов химичен елемент ли е или римски император?

    20:06 26.09.2026

  • 30 СНИМКАТА Е ТРЕПАЧ

    8 4 Отговор
    Както казва жена ми - този все едно се е изпуснал.

    20:08 26.09.2026

  • 31 Страхотна сника

    9 3 Отговор
    Влюбих се в задълбочения поглед на КранДИВ!
    Разсиях се от сърце!
    Индиянци.

    20:08 26.09.2026

  • 32 Без майтап

    4 6 Отговор
    Гледах диспута. Според Дачков в България няма крадливи политици. Има неподчинение политици. И Йотова ще се ке бори неподчинение политици да се превъзпитават в поправителти лагери в Сибир доказали своята ефективност. А географски според Дачков България е в Руската федерация а не в Европа

    20:08 26.09.2026

  • 33 Гост

    10 3 Отговор
    Гюров е по-зле от замляка си Плевнелиев, а за Кандев оценката си личи по снимката.

    20:08 26.09.2026

  • 34 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "ФотоАлипи":

    Прав си ,откъде да ги погледнеш са си петрохУанци.... И те знаят ,че са неможаци, много явно за тях е важен олимпийския принцип....

    20:10 26.09.2026

  • 35 Много Известен Съветски Актьор

    4 7 Отговор
    Това е единствената алтернатива, на разните му русофилски лумпени. Тези ще са на вторият тур със сигурност. Ако успеят да привлекат гласове и от малките населени места, Рижавата ще си ходи. Много хора свързват Йотова с дискредитиралият се Мунчо и това е шансът на Гюров и Кандев. Останалите "влюбени двойки" са със смехотворен потенциал. Особено от русофилската менажерия, които ще се изядат едни други. Но, ще е интересно да гледаме как Копейката, Руди Гела, Шефът на Парка и Волен Сидерраст ще се поливат с кал и фекалии и ще се замерят с компромати.

    20:11 26.09.2026

  • 36 Пълни глупости !

    4 3 Отговор
    Президентът правил държавата предвидима. Това означавало три неща – сигурност, стабилност и независимост“, заявил Гюров.

    20:13 26.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тези ли подлоги

    7 4 Отговор
    За "независимост" ще ни говорят ? Нещо да не са шизофреници? Или на Възраждане ще ни се правят и мислят че някой ще им повярва?

    20:15 26.09.2026

  • 39 Гюро гледаикато бик

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Има разнобой":

    У питка!

    20:17 26.09.2026

  • 40 В Украйна ще има ли секции

    6 3 Отговор
    За гласуване?

    Коментиран от #55

    20:17 26.09.2026

  • 41 КандеФ

    3 3 Отговор
    Се е опулил, все едно някой му го е наврял отзад!

    Коментиран от #45

    20:20 26.09.2026

  • 42 ?????

    7 3 Отговор
    Фактите специално ли пуснаха снимка с опуления Кандев?
    А иначе на него костюма някак си не му ходи.
    По добре да се беше изтъпанил с униформата.
    Някак си по естествен е тогава.

    20:24 26.09.2026

  • 43 Копейкин Костя

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Петрохан и търсещи младежи":

    Ще има извънредно издание на Виденовата зима, ако Йотовна стане президент!

    20:24 26.09.2026

  • 44 Гробар

    6 2 Отговор
    Къде е Киро да станат тримата глупаци?

    20:25 26.09.2026

  • 45 Боко Тиквата

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "КандеФ":

    Аз му наврях пожарникарския!

    20:27 26.09.2026

  • 46 Ний ша Ва упрайм

    3 0 Отговор
    самата "подкрепа" от ППДБ кат чуе електората бега с 200 км

    20:27 26.09.2026

  • 47 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Сериозно, Кандев е нискоинтелигентен дори по стандартите на милицията!
    Не, че Гюру е някакво чудо да интелигентността ама Къндата е тотално дъно!

    20:28 26.09.2026

  • 48 жи умра

    3 0 Отговор
    Гюрюка и Кандьо Очите....

    20:32 26.09.2026

  • 49 Тиква

    4 0 Отговор
    Адиос идиотос, окрабандери.

    20:35 26.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Троянец

    6 0 Отговор
    Лекето и Ченгето.Нямам думи.....Педроханци в атака а Кандю се наака.

    20:36 26.09.2026

  • 52 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Две жалки амеби !

    20:37 26.09.2026

  • 53 Хмм

    3 0 Отговор
    все така ли охрана ги пази от хора, които не са от ПП-ДБ

    20:37 26.09.2026

  • 54 Варна

    3 0 Отговор
    Тези са по жалки,долни и продажни даже от идиотова и радев !

    20:39 26.09.2026

  • 55 Тиква

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "В Украйна ще има ли секции":

    Извинявайте,няма такава държава,има осраина,окрабандерия и окрахиена.

    20:40 26.09.2026

  • 56 Розово пони

    1 2 Отговор
    Аз ще гласувам за Андрей Геюв!

    20:42 26.09.2026

  • 57 Хмм

    1 1 Отговор
    Гюров не успя да се възползва от това което направи, като прие да стане премиер, елиминира борисов и пеевски на изборите, това беше достатъчно за да запази уважението и надеждата да стане президент, но той се капсулира в щенията на ПП-ДБ, всичко за украйна и това го провали

    Коментиран от #59

    20:45 26.09.2026

  • 58 Асан от Огняново

    1 1 Отговор
    Кога ще е сватбата?Ще кумуват Киро и Лена.Да е честито на младоженците,ама булката защо така се е опулила?Да не е видяла фишека на Тъпънджията от с.Огняново.Ако го е сравнила с палеца на Гюров-то си е за пулене.

    20:46 26.09.2026

  • 59 Кмета на ГъзоДелчев

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хмм":

    От долината на широките дънки второ Магаре?!Мерси!На Плевнята още плащаме за хотела в Гърция.

    20:48 26.09.2026

  • 60 Мария

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "кой е мъжа":

    Пращай жена си и сестра си и те ще ти кажат !

    20:51 26.09.2026

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