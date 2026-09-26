Гюров и Кандев откриха кампанията си за президентския вот

Андрей Гюров и Георги Кандев откриха предизборната си кампания за президент и вицепрезидент. Кандидат-президентската двойка е издигната от инициативен комитет с политическата подкрепа на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.
Кампанията започва месец преди президентските избори на 25 октомври. Двамата кандидати ще участват във вота с номер 4 в бюлетината, определен чрез жребий.
Послание за сигурност и стабилност
При откриването Гюров заяви, че президентската институция не трябва да бъде представяна като заместител на изпълнителната власт.„Един човек не може да реши проблеми на цяла държава и който обещава това, не обещава президентство - обещава друга власт. Президентът не управлява вместо правителството, той осветява решенията с независим поглед. Президентът прави държавата предвидима. Това означава три неща – сигурност, стабилност и независимост“, заяви Гюров.
Официалното откриване на кампанията се състоя в Sofia Event Center в Paradise Mall в София. Предизборната кампания за президент и вицепрезидент започна на 25 септември и ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24 октомври, а първият тур е насрочен за 25 октомври.
Източници: Нова телевизия, БТА, БНТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
Коментиран от #9, #37
19:52 26.09.2026
2 Така Така
19:52 26.09.2026
3 Браво
19:53 26.09.2026
4 кой е мъжа
Коментиран от #60
19:54 26.09.2026
5 ФотоАлипи
Коментиран от #18, #29, #34
19:55 26.09.2026
6 Тези
19:55 26.09.2026
7 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
19:55 26.09.2026
8 ай стига толкова лъжи
19:56 26.09.2026
9 Снимката е уникална
До коментар #1 от "зИленски":без коментар..
19:56 26.09.2026
10 Гюрова и Кандева
19:56 26.09.2026
11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
19:56 26.09.2026
12 Исторически парк
19:56 26.09.2026
13 Това е
19:57 26.09.2026
14 Има разнобой
Коментиран от #39
19:57 26.09.2026
15 Супер сила
Коментиран от #17
19:57 26.09.2026
16 американски идиоти
20:00 26.09.2026
17 Уточнение
До коментар #15 от "Супер сила":С N 11 !
20:00 26.09.2026
18 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "ФотоАлипи":Как се е изцъклил тъпака Кандев. Как глупак, като него е стигнал до този пост? Що ли питам. След Бойко тази длъжност е овакантена за такива.
20:01 26.09.2026
19 Гюров и Кандев
20:02 26.09.2026
20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
20:02 26.09.2026
21 Петрохан и търсещи младежи
Коментиран от #43
20:03 26.09.2026
22 Тези ми приличат
20:03 26.09.2026
23 види се
20:04 26.09.2026
24 Петрухански папагали
20:04 26.09.2026
25 Петроханци търсещи младежи
20:04 26.09.2026
26 Зависимост
20:04 26.09.2026
27 ФотоАлипи
20:04 26.09.2026
28 Това е президентът
20:06 26.09.2026
29 Да те питам
До коментар #5 от "ФотоАлипи":Това "адмирациЙ" някакъв нов химичен елемент ли е или римски император?
20:06 26.09.2026
30 СНИМКАТА Е ТРЕПАЧ
20:08 26.09.2026
31 Страхотна сника
Разсиях се от сърце!
Индиянци.
20:08 26.09.2026
32 Без майтап
20:08 26.09.2026
33 Гост
20:08 26.09.2026
34 Европеец
До коментар #5 от "ФотоАлипи":Прав си ,откъде да ги погледнеш са си петрохУанци.... И те знаят ,че са неможаци, много явно за тях е важен олимпийския принцип....
20:10 26.09.2026
35 Много Известен Съветски Актьор
20:11 26.09.2026
36 Пълни глупости !
20:13 26.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тези ли подлоги
20:15 26.09.2026
39 Гюро гледаикато бик
До коментар #14 от "Има разнобой":У питка!
20:17 26.09.2026
40 В Украйна ще има ли секции
Коментиран от #55
20:17 26.09.2026
41 КандеФ
Коментиран от #45
20:20 26.09.2026
42 ?????
А иначе на него костюма някак си не му ходи.
По добре да се беше изтъпанил с униформата.
Някак си по естествен е тогава.
20:24 26.09.2026
43 Копейкин Костя
До коментар #21 от "Петрохан и търсещи младежи":Ще има извънредно издание на Виденовата зима, ако Йотовна стане президент!
20:24 26.09.2026
44 Гробар
20:25 26.09.2026
45 Боко Тиквата
До коментар #41 от "КандеФ":Аз му наврях пожарникарския!
20:27 26.09.2026
46 Ний ша Ва упрайм
20:27 26.09.2026
47 ДрайвингПлежър
Не, че Гюру е някакво чудо да интелигентността ама Къндата е тотално дъно!
20:28 26.09.2026
48 жи умра
20:32 26.09.2026
49 Тиква
20:35 26.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Троянец
20:36 26.09.2026
52 ШЕФА
20:37 26.09.2026
53 Хмм
20:37 26.09.2026
54 Варна
20:39 26.09.2026
55 Тиква
До коментар #40 от "В Украйна ще има ли секции":Извинявайте,няма такава държава,има осраина,окрабандерия и окрахиена.
20:40 26.09.2026
56 Розово пони
20:42 26.09.2026
57 Хмм
Коментиран от #59
20:45 26.09.2026
58 Асан от Огняново
20:46 26.09.2026
59 Кмета на ГъзоДелчев
До коментар #57 от "Хмм":От долината на широките дънки второ Магаре?!Мерси!На Плевнята още плащаме за хотела в Гърция.
20:48 26.09.2026
60 Мария
До коментар #4 от "кой е мъжа":Пращай жена си и сестра си и те ще ти кажат !
20:51 26.09.2026