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Емануил Йорданов: Изправени сме пред един абсолютно мажоритарен избор

Емануил Йорданов: Изправени сме пред един абсолютно мажоритарен избор

27 Септември, 2026 19:48 319 3

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  • илияна йотова

Емануил Йорданов: Изправени сме пред един абсолютно мажоритарен избор

Емануил Йорданов: Изправени сме пред един абсолютно мажоритарен избор - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Изправени сме пред един абсолютно мажоритарен избор. Това заяви в предаването „На фокус” бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, който е част от инициативния комитет на Илияна Йотова за президент на България.

Той коментира и атаките срещу Илияна Йотова след участието ѝ в ООН и разграничаването ѝ от приетата там декларация. „За съжаление, още преди да започне предизборната кампания, навлязохме в едни стари практики и опити за черен пиар, които не са дали добър резултат за никого”, каза Йорданов. И допълни, че правомощията на президента по въпросите от външната политика са много оскъдни.

Предимството на Илияна Йотова, според Йорданов, е нейната последователност. „Знае се каква е нейната политическа кариера. Там няма шикалкавене, няма отклонение от това, което е изразила като идеи. Тя винаги е работила така, както, според мен, би трябвало да работи един политик. Дали е била шеф на пресцентъра на БСП, дали когато е била народен представител, европейски депутат, след това като вицепрезидент. Ние имаме един подготвен човек за този пост и не виждам къде е причината да го сменяме”, каза Йорданов.

По темата с помилванията, Йорданов каза, че „говорят изтъкнати юристи, които нямат нищо общо с правото”.

Нито един от тях не е казал в тази процедура дали има нарушена правна норма. Било от Конституцията, било от някой друг нормативен акт. И съм готов да се обзаложа, че нито един от тези „гласовити говорители” не знае, че помилването съществува в две норми. Едната е в Конституцията, където е описано, че това е част от правомощията на президента. А другата е в Наказателния кодекс, която просто казва, че президентът има право да освободи изцяло или частично от наложено наказание осъдено лице”, обясни Йорданов.

Вицепрезидентът не е лекар. Той не преглежда лицата, които искат помилване”, коментира още той.

Той отправи критики към Гюров и Кандев, че тяхната кандидатура е обявена много късно. „Смятам, че е неуважение към избирателите някой да седне и да мисли до третия ден преди изборната кампания дали ще бъде кандидат за президент, или не”, каза Йорданов.

Смята, че между двата тура е задължително да има дебат, както за кандидатите за президенти, така и за кандидатите за вицепрезиденти.

Не смята, че изборът е предрешен.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Десен

    1 0 Отговор
    Гледах го имах някакво позитивно отношение към Йорданов ,но то се изпари ...изключително съм потресен от нивото на отговори ...елементарен разговор ,предполагам ,че Лора Крумова също е потресена ...Йотова е тръгнала да баталясва България

    19:54 27.09.2026

  • 2 Виж ти, виж ти !

    2 0 Отговор
    Мими нали беше костовист? И той е обърнал палачинката като е видял избраниците на петроханската секта!😂😂

    19:57 27.09.2026

  • 3 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    По какво си приличат кандидатите за президент и мъжките топки: Участват, но не влизат!

    19:58 27.09.2026

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