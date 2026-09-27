Емануил Йорданов: Изправени сме пред един абсолютно мажоритарен избор

Изправени сме пред един абсолютно мажоритарен избор. Това заяви в предаването „На фокус” бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, който е част от инициативния комитет на Илияна Йотова за президент на България.

Той коментира и атаките срещу Илияна Йотова след участието ѝ в ООН и разграничаването ѝ от приетата там декларация. „За съжаление, още преди да започне предизборната кампания, навлязохме в едни стари практики и опити за черен пиар, които не са дали добър резултат за никого”, каза Йорданов. И допълни, че правомощията на президента по въпросите от външната политика са много оскъдни.

Предимството на Илияна Йотова, според Йорданов, е нейната последователност. „Знае се каква е нейната политическа кариера. Там няма шикалкавене, няма отклонение от това, което е изразила като идеи. Тя винаги е работила така, както, според мен, би трябвало да работи един политик. Дали е била шеф на пресцентъра на БСП, дали когато е била народен представител, европейски депутат, след това като вицепрезидент. Ние имаме един подготвен човек за този пост и не виждам къде е причината да го сменяме”, каза Йорданов.

По темата с помилванията, Йорданов каза, че „говорят изтъкнати юристи, които нямат нищо общо с правото”.

„Нито един от тях не е казал в тази процедура дали има нарушена правна норма. Било от Конституцията, било от някой друг нормативен акт. И съм готов да се обзаложа, че нито един от тези „гласовити говорители” не знае, че помилването съществува в две норми. Едната е в Конституцията, където е описано, че това е част от правомощията на президента. А другата е в Наказателния кодекс, която просто казва, че президентът има право да освободи изцяло или частично от наложено наказание осъдено лице”, обясни Йорданов.

„Вицепрезидентът не е лекар. Той не преглежда лицата, които искат помилване”, коментира още той.

Той отправи критики към Гюров и Кандев, че тяхната кандидатура е обявена много късно. „Смятам, че е неуважение към избирателите някой да седне и да мисли до третия ден преди изборната кампания дали ще бъде кандидат за президент, или не”, каза Йорданов.

Смята, че между двата тура е задължително да има дебат, както за кандидатите за президенти, така и за кандидатите за вицепрезиденти.

Не смята, че изборът е предрешен.