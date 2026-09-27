Моторист загина при катастрофа във Великотърновско

Водач на мотоциклет загуби живота си при тежък пътен инцидент с лек автомобил този неделен следобед на главния път София - Варна в района на завод „Аркус“ във Великотърновско.

Фаталният сблъсък

Сигналът за произшествието е подаден около 16:00 часа, съобщават от Областната дирекция на МВР - Велико Търново. По първоначални данни на полицията, трагедията се е разиграла след тежък удар между мотоциклет и лек автомобил. Към момента не се съобщават детайли за състоянието на водача на леката кола и причините, довели до инцидента.

Блокирани ТИР-ове и обходни маршрути

Заради тежката катастрофа участъкът е временно затворен за движение. От полицията са изградили обходен маршрут за леките автомобили, който преминава през град Лясковец и село Козаревец.

Тежкотоварният трафик остава блокиран. Заради габаритите си, всички пътуващи в участъка ТИР-ове изчакват на място до разчистване на пътното платно и приключване на процесуално-следствените действия от страна на органите на реда.