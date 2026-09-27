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Моторист загина при катастрофа във Великотърновско

Моторист загина при катастрофа във Великотърновско

27 Септември, 2026 18:16 644 5

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  • катастрофа-
  • велико търново

Инцидентът затвори главния път София - Варна

Моторист загина при катастрофа във Великотърновско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водач на мотоциклет загуби живота си при тежък пътен инцидент с лек автомобил този неделен следобед на главния път София - Варна в района на завод „Аркус“ във Великотърновско.

Фаталният сблъсък

Сигналът за произшествието е подаден около 16:00 часа, съобщават от Областната дирекция на МВР - Велико Търново. По първоначални данни на полицията, трагедията се е разиграла след тежък удар между мотоциклет и лек автомобил. Към момента не се съобщават детайли за състоянието на водача на леката кола и причините, довели до инцидента.

Блокирани ТИР-ове и обходни маршрути

Заради тежката катастрофа участъкът е временно затворен за движение. От полицията са изградили обходен маршрут за леките автомобили, който преминава през град Лясковец и село Козаревец.

Тежкотоварният трафик остава блокиран. Заради габаритите си, всички пътуващи в участъка ТИР-ове изчакват на място до разчистване на пътното платно и приключване на процесуално-следствените действия от страна на органите на реда.


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зъл пес

    6 0 Отговор
    До сега само 2-ма,за разлика от вчерашните 9.Има напредък.

    18:20 27.09.2026

  • 2 Информацията

    4 0 Отговор
    е "изключителна" , няма равна !

    18:24 27.09.2026

  • 3 Гец

    8 1 Отговор
    Мотористите не се съобразяват с никакви правила за движение,ама никакви! За тях няма ограничение на скоростта,няма знаци,няма непрекъсната! Върхът беше когато веднъж изпреварвах автомобил с моят автомобил и същевременно мотор ме изпревари и ме от ляво!

    18:25 27.09.2026

  • 4 БЕ В НЕДЕЛЯ НЕ СА ЛИ ЗАБРАНЕНИ

    5 0 Отговор
    ТИЯ ТИРОВЕ.....

    18:33 27.09.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    САМО ДНЕС ОТНОВО ЗАГИНАЛИ МЛАДИ ХОРА. НАИСТИНА, КАК ТРЯБВА ДА СЕ НАМАЛЯТ ПРОИЗШЕСТВИЯТА ? ТРУДНО СЕ ПРИЕМА ФАКТА ,ЧЕ ВИНАГИ И САМО ВОДАЧИТЕ ИМАТ ВИНА .МОТОЦИКЛЕТИСТ ,В ПЛОВДИВ ТАКСИМЕТРОВ ШОФЬОР .....

    18:41 27.09.2026

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