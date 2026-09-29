Новини
България »
София »
29 септември 1918 г. България излиза от Първата световна война

29 септември 1918 г. България излиза от Първата световна война

29 Септември, 2026 07:12 787 7

  • солунско примирие-
  • българия-
  • първа световна война-
  • мерки

В плен попадат 3 наши дивизии с численост 100 000 войници и 14 полкови знамена

29 септември 1918 г. България излиза от Първата световна война - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 29 септември 1918г. е подписано Солунското примирие между България и Антантата, с което родината ни излиза от Първата световна война.

По силата на договора всички български военнослужещи намиращи се на запад от старопрестолната българска столица Скопие остават заложници. В плен попадат 3 наши дивизии с численост 100 000 войници и 14 полкови знамена. Това припомня "Инфосправка".

Френското командване издава заповед за предаването на всички знамена на пленените български войскови части, а наказанието за укриване на знаме се наказва със смърт.

Всички знамена до едно са спасени с риск за живота на офицери, подофицери и войници, които под заплахата от разстрел месеци в плен ги крият под дрехите, във възглавнците си, в тайници и хралупи и след бягства и нощни преходи успяват да върнат всички знамена непокътнати в България. Всеки един от десетките хиляди български войници е знаел къде е знамето на полка му, но нито един не го предава за по-добра храна, легло, пари, дори и след мъчения.

Знамето на 1-ви пехотен Софийски полк е спасено от капитан Любен Кузупов и поручиците Златев и Петков, организирали бягство от заложническия лагер и отнесли полковата светиня в разположението на частта в София.

Командирът на врачанци полк. Иван Башавлиев, строява полка и заявява, че няма по-голямо безчестие за войника от това да се предаде свещеното знаме на врага. След което, заповядва на командирът на 12-та рота, запасен поручик Ангел Янчев от гр. Враца, който е и знаменосец на полка да изгори знамето. Поручикът вместо знамето изгаря неговата калъфка, скрива истината, а полковата светиня препасва около кръста си. Така, с риск за живота си, пази знамето в продължение на 9 месеца.

Интересна е съдбата на 27-ми пехотен Чепински полк. Организира се група от войници, които с ясното съзнание, че ако бъдат заловени ще бъдат разстреляни, връща знамето в родината. На 24 май 1919 г. войниците от полка все още са заложници на французите. Младите войници, попълващи редиците на полка в Чепино (Велинград), полагат своята тържествена клетва под спасеното бойно знаме.

15-ти пехотен Ломски полк - В. Шишков организира спасяването на знамето. През нощта на 3 срещу 4 октомври 1918 г. той, заедно с подполковник Христо Младенов скриват знамето в сандъче и го заравят. За да заблудят французите изгарят калъфа, в който обаче няма знаме. На 4 октомври 1918 г. полкът се предава на французите в гр. Скопие. Взема се решение укриването на знамето да се извърши от капитан Петко Капитанов, поручик Страхил Митев и фелдфебел Доно Велков. На 6 февруари 1919 г. го предават на полковник Йосиф Петров, който, използвайки факта, че е свръзка при Френското главно командване в Солун, успява да го предаде на началник щаба на 10-та дивизия в гр. Гюмюрджина полк. Вълков. Той го връща в министерството на Войната.

52-и пехотен Моравски полк – командирът - полковник Стефан Соларов заповядва да се спаси знамето. Поручик Цветко Митков заедно с подофицер Цено Лозанов и девет войници тръгват в полунощ на 3 октомври 1918г. към България заедно със знамето. Пристигат на 10 октомври 1918 г. в гр. Враца.

Знамето на 25 пехотен Драгомански полк е спасено от кап. Веселинов, командир на нестроевата рота, ст. подофицер Паунов и трима войници. Те скриват знамето в куртката на энаменосеца, металните части в торба и през Смедерево, Лом, София спасяват светинята на полка. Предадени са и 173000 лв. от полковата каса.

Солунското примирие влиза в сила в 12.00 ч. на 29 септември 1918 г. Документът предвижда незабавно прекратяване на бойните действия, демобилизация на по-голямата част от Българската армия, изтегляне на войските от окупираните територии и предоставяне на съюзническите сили на право да използват българската транспортна инфраструктура за военни цели.
Документът е сключен след пробива при Добро поле и последвалото рязко влошаване на военно-стратегическата обстановка на Македонския фронт.

Солунското примирие е временно споразумение. Окончателният мир е наложен с Ньойския договор от 27 ноември 1919 г., който отнема територии, налага тежки репарации и свежда армията до 20 000 души.

Примирението на България предизвиква ефект на домино. Османската империя капитулира на 30 октомври, Австро-Унгария на 3 ноември, а Германия – на 11 ноември 1918 г.

България става първият пробив в лагера на Централните сили, ускорявайки края на войната.

Цар Фердинанд е принуден да абдикира на 3 октомври 1918 г. в полза на сина си Борис III.

Новото правителство запазва монархията, но страната остава под тежък съюзнически контрол. Солунското примирие от 29 септември 1918 г. е съдбоносен момент за България – крах на мечтата за национално обединение и начало на дълбока политическа и социална криза. Въпреки поражението, героичното спасяване на бойните знамена остава едно от най-светлите свидетелства за българската воинска чест и непримирим дух.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    0 1 Отговор
    На 29-ти септември 1918-та г. България излиза от Първата световна война.

    Коментиран от #6

    07:29 29.09.2026

  • 2 Дядо от село

    13 2 Отговор
    Съвсем други са били българите преди 9.09.44г.Имали са достойнство,чест, самочувствие..Били сме хегемон на Балканите.. Жалко..

    07:38 29.09.2026

  • 3 Циник

    13 1 Отговор
    Истински герои. Ама кел файда, както винаги сме били загробени от политиците си. И до днес все така. Гадна карма.

    07:46 29.09.2026

  • 4 Кирил

    9 2 Отговор
    Софийското македонско лоби е проклятието за България.
    Нашите предци може да са имали всякакви добродетели, обаче са били политически иди оти. Да изоставиш Тракия и Добруджа заради македонските чукари е престъпление

    07:58 29.09.2026

  • 5 Исторически парк

    11 3 Отговор
    Сега пак сме на страната на губещите!

    08:01 29.09.2026

  • 6 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "бушприт":

    На 29-ти септември 1918-та г. България излиза от Първата световна война с национална катастрофа.

    08:18 29.09.2026

  • 7 Еволюция

    3 1 Отговор
    Не са предали знамето за по-добра храна и условия , а днешните за по-добър интернет и безплатни визи продават Род,Родина и родители...

    08:22 29.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове