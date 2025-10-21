15 000 лв. за наследниците на загиналите при наводненията в Елените

Правителството отпусна по 15 000 лева еднократна помощ на законните наследници на загиналите при наводненията в област Бургас в началото на октомври. Решението беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.
Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Еднократните помощи ще бъдат изплатени чрез Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за семействата на загиналите.
В началото на октомври кабинетът отпусна допълнителна помощ от 3000 лв. за пострадалите от наводненията. За тях остава възможността да получат и еднократната помощ при бедствие, която е равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лв. Те могат да кандидатстват и за средства за унищожени електроуреди в размер до 2500 лева от Фонд „Социална закрила“. По този начин общата подкрепата по линия на МТСП може да достигне близо 7500 лв.
1 Испански
15:14 21.10.2025
2 Машала
15:20 21.10.2025
3 Питам:
15:20 21.10.2025
4 Ха ха ха егаси евтиният
15:21 21.10.2025
5 Цвете
15:26 21.10.2025
6 15 000 лева еднократна помощ
и те семейства имат
ако няма за те си тръгнат да си харчат другаде
кой ще ни управлява
не можем без тези кърлежи
особено техните наивни преизбирачи
15:28 21.10.2025
7 Сила
15:28 21.10.2025
8 Опс
Месечна заплата
15:29 21.10.2025
9 Тома
15:31 21.10.2025
10 Цвете
15:31 21.10.2025
11 Иван Вазов
15:32 21.10.2025
12 15 е добре
15:39 21.10.2025
13 Йкк
15:41 21.10.2025
14 Защо ние да плащаме?
И на ония с водопада ли трябва да му плащаме, ако чучура му пресъхне!
Скапаняци!
Дайте ги от ваще заплати!
15:47 21.10.2025
15 Иван Грозни
15:47 21.10.2025
16 Перо
15:48 21.10.2025
17 Срам и Позор!!
Това звучи като обида, подигравка, цинизъм!!
15 000 лв. не покриват дори достойно погребение, камо ли разбит живот, загуба на близък човек и травмата, която остава завинаги. Когато държавата оценява човешкия живот с такава сума, тя не показва съпричастност – показва безсилие, цинизъм или просто дълбока институционална апатия.
Тези хора не са загинали случайно – загинали са заради пропуски, бездействие и хронично безотговорно управление. А после наследниците им получават сума, която дори не доближава истинската стойност на човешкия живот.
Това не е помощ. Това е срамно!!
16:01 21.10.2025
18 Възмутен
Сравнено с 15 000 лв. компенсация в България, това е 45 пъти повече.
Това е приблизителната разлика в оценката на човешкия живот между българската и британската практика при тежки случаи.
Българският човешки живот толкова ли струва???
16:07 21.10.2025
19 Абсолютно.
Животът на българския гражданин явно струва по-малко, отколкото един джип за някой чиновник.
И после се чудят защо хората са гневни, апатични, или напускат страната.
Това не е просто срамно. Това е дълбоко унизително.
16:09 21.10.2025
20 Данко Харсъзина
16:17 21.10.2025
21 Данко Харсъзина
Починалите ако имаха "Застраховка живот", сега наследниците щяха да получат добри пари.
Такава застраховка има само милиционера, направена от МВР.
16:21 21.10.2025
22 Много бре............
16:56 21.10.2025