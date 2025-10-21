Новини
България »
15 000 лв. за наследниците на загиналите при наводненията в Елените

15 000 лв. за наследниците на загиналите при наводненията в Елените

21 Октомври, 2025 15:12 718 22

  • пари-
  • наследници-
  • загинали-
  • наводнения

Еднократните помощи ще бъдат изплатени чрез Агенцията за социално подпомагане

15 000 лв. за наследниците на загиналите при наводненията в Елените - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството отпусна по 15 000 лева еднократна помощ на законните наследници на загиналите при наводненията в област Бургас в началото на октомври. Решението беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Еднократните помощи ще бъдат изплатени чрез Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за семействата на загиналите.

В началото на октомври кабинетът отпусна допълнителна помощ от 3000 лв. за пострадалите от наводненията. За тях остава възможността да получат и еднократната помощ при бедствие, която е равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лв. Те могат да кандидатстват и за средства за унищожени електроуреди в размер до 2500 лева от Фонд „Социална закрила“. По този начин общата подкрепата по линия на МТСП може да достигне близо 7500 лв.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Испански

    15 1 Отговор
    15,000 лева струва един човешки живот

    15:14 21.10.2025

  • 2 Машала

    25 0 Отговор
    Юнашка държава! Няма виновни и народа плаща по 15 хиляди лева за погребението на невинни хора. Ейййй Шишита и Тулипчета как не ви е срам, че доведохте тази прекрасна страна дио това идиотско положение. Нагли и некадърни! Само да крадете можете и нищо повече!

    15:20 21.10.2025

  • 3 Питам:

    29 1 Отговор
    А защо няма разследване на инвеститора и органите разрешили строителството? Защо няма разследване за изхвърлените строителни отпадъци - основен причинител на бедствието? Всичко потъва - виновни няма! България - СТРАНА НА ПРАВЕДНИЦИ, АНГЕЛИ И ХЕРУВИМИ, ОСОБЕНО ВЛАСТИМАЩИТЕ!

    15:20 21.10.2025

  • 4 Ха ха ха егаси евтиният

    20 0 Отговор
    българин, 15 000 лв, колкото една крава с телето ? А може би са прави тези които тези евтини българи са избрали - разсъдъкът на една крава и един българин на кантара са равни ха ха ха ! Една кола нова е десетки пъти по-скъпа от един българин, а после се чудим защо никой не ни има за народ, че те самите ни избранници ни оценяват по-евтино от една каруца със зеле !

    15:21 21.10.2025

  • 5 Цвете

    20 0 Отговор
    ТОВА ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО ДОРИ НЕ СТИГА.?! ТЕ СЕ УДАВИХА ОТ НЕЧИЯ...ЛАКОМИЯ, ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ ПО БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА.

    15:26 21.10.2025

  • 6 15 000 лева еднократна помощ

    11 1 Отговор
    е все пак трябва да има винаги и за чекмеджарите
    и те семейства имат

    ако няма за те си тръгнат да си харчат другаде
    кой ще ни управлява
    не можем без тези кърлежи
    особено техните наивни преизбирачи

    15:28 21.10.2025

  • 7 Сила

    9 0 Отговор
    Много бе , те на Вълчо от "Родопа Пловдив " и Маринка от "Плод и зеленчука " в квартал Тракия пурите и капучиното струват повече !!!

    15:28 21.10.2025

  • 8 Опс

    9 0 Отговор
    7500 евро струва живота на един обикновен българин.
    Месечна заплата

    15:29 21.10.2025

  • 9 Тома

    20 0 Отговор
    А на ветко колко ще платите след като е взел милиони от строежите по реката.

    15:31 21.10.2025

  • 10 Цвете

    16 0 Отговор
    ТОВА Е ОНАЗИ ФАМИЛИЯ, КОЯТО БЕ ВЪРНАТА ОТ ИСПАНИЯ И СЕ КРИХА ДОСТА ВРЕМЕ. БЕЗОЧИЕ, НАГЛОСТ, МЕРЗОСТ, ХЛАДНОКРЪВИЕ. ХАЙДЕ СЕГА ДА РАЗТВОРЯТ ТОРБАТА С КРАДЕНИТЕ ПАРИ ОТ НАС И ДА ПЛАТЯТ, ТОЛКОВА, КОЛКОТО БЪДАТ ОСЪДЕНИ ОТ ИСТИНСКИ ПРОКУРОР. ТРАГЕДИЯТА ЗА СЕМЕЙСТВАТА Е ЖЕСТОКА.

    15:31 21.10.2025

  • 11 Иван Вазов

    15 0 Отговор
    Това е по-малко от месечната заплата на един пловдивски прокурор....

    15:32 21.10.2025

  • 12 15 е добре

    3 0 Отговор
    То какви жертви. 4 само измрели. Не чули Алберта предупреждение. Единия от глупост. Лодка карал . 1 хотел бил виновен. Всяка есен там е потоп . 2-3 измират.

    15:39 21.10.2025

  • 13 Йкк

    8 0 Отговор
    Колко струва човешки живот - 7 хиляди евро - една работна заплата на западняр ! Важното е държавата ( от нашите данъци) да изплати на украинците апартаментите , а пък за загиналите ... Дреме и ...

    15:41 21.10.2025

  • 14 Защо ние да плащаме?

    12 0 Отговор
    Да плащат виновните, които застроиха комплекса!
    И на ония с водопада ли трябва да му плащаме, ако чучура му пресъхне!
    Скапаняци!
    Дайте ги от ваще заплати!

    15:47 21.10.2025

  • 15 Иван Грозни

    10 0 Отговор
    Да плащат тия които са разрешили строителството, защо всички останали данъкоплатци? И колко струва човешкият живот за държавата.? Ужас! Тия управници ще предизвикат голяма буря и няма да сравнява с тази предишната.

    15:47 21.10.2025

  • 16 Перо

    6 0 Отговор
    Извън обезщетението на загиналите е престъпно деяние да се плащат пари на хора, имащи частни и незастраховани имоти. Ако има нарушения на градоустройствения парк, престъпно несъгласуване и незаконно строителство, следва общината да заплати всички обезщетения за тяхна сметка, както и настоящите щети от наводнението! От къде на къде ще плащат всички данъкоплатци престъпната дейност на кметовете и частните собственици!

    15:48 21.10.2025

  • 17 Срам и Позор!!

    2 1 Отговор
    Само мизерните 15 000 лв. ли струва живота на един български гражданин?
    Това звучи като обида, подигравка, цинизъм!!
    15 000 лв. не покриват дори достойно погребение, камо ли разбит живот, загуба на близък човек и травмата, която остава завинаги. Когато държавата оценява човешкия живот с такава сума, тя не показва съпричастност – показва безсилие, цинизъм или просто дълбока институционална апатия.
    Тези хора не са загинали случайно – загинали са заради пропуски, бездействие и хронично безотговорно управление. А после наследниците им получават сума, която дори не доближава истинската стойност на човешкия живот.
    Това не е помощ. Това е срамно!!

    16:01 21.10.2025

  • 18 Възмутен

    2 0 Отговор
    В Обединеното кралство такива обезщетения достигат до £300 000 британски паунда се равняват приблизително на: 680 000 – 700 000 лева,

    Сравнено с 15 000 лв. компенсация в България, това е 45 пъти повече.
    Това е приблизителната разлика в оценката на човешкия живот между българската и британската практика при тежки случаи.

    Българският човешки живот толкова ли струва???

    16:07 21.10.2025

  • 19 Абсолютно.

    2 0 Отговор
    15 000 лв. не просто изглеждат мизерно – те са публичен шамар за всеки, който е изгубил близък човек. И когато ги сравниш с сотиците хиляди в други европейски държави, става ясно, че у нас не просто няма адекватна грижа – има институционално безсрамие.

    Животът на българския гражданин явно струва по-малко, отколкото един джип за някой чиновник.
    И после се чудят защо хората са гневни, апатични, или напускат страната.

    Това не е просто срамно. Това е дълбоко унизително.

    16:09 21.10.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Милиционера има застраховка. Багериста и другият дето се удави в мазето, трябва да бъдат обезщетени от работодателя.

    16:17 21.10.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Държавата, сиреч данъкоплатеца не е застрахователна агенция.
    Починалите ако имаха "Застраховка живот", сега наследниците щяха да получат добри пари.
    Такава застраховка има само милиционера, направена от МВР.

    16:21 21.10.2025

  • 22 Много бре............

    0 0 Отговор
    Гушата на кмета на Несебър само толкова ли пусна ? Николай Димитров да каже колко се е нагушил покрай Елените . За Св.Влас и Сл.Бряг няма даго питаме .

    16:56 21.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове