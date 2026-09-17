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Метрото в „Слатина“ няма да е готово до края на мандата

Метрото в „Слатина“ няма да е готово до края на мандата

17 Септември, 2026 10:22, обновена 17 Септември, 2026 10:52 530 2

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  • община

Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев и Столичната община посочват края на 2027 г. като срок за строителството на новия участък

Метрото в „Слатина“ няма да е готово до края на мандата - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Метрото през столичния район „Слатина“ няма да заработи до края на мандата, а официалният график към момента сочи завършване на строителството до края на 2027 г. Това става ясно от последните публични изявления на Столичната община и „Метрополитен“, в които участъкът е описан като изпълнен на около 45% към юни 2026 г., предаде БТА.

Кметът на София Васил Терзиев съобщи при инспекция на строежа на станция „Гео Милев“, че разширението на трета метролиния в посока „Слатина“ и „Младост“ е изпълнено общо на 45% и че по договора строителството трябва да приключи до края на 2027 г. По думите му участъкът не може да бъде пуснат в експлоатация по-рано, отколкото позволява сегашният график. На проверката са присъствали и кметът на район „Слатина“ Георги Илиев, както и ръководството на „Метрополитен“.

В официално съобщение на Столичната община от началото на юни 2026 г. се посочва, че строителството на трасето през „Слатина“ напредва и е изпълнено на 32%, а очакваният срок за завършване е есента на 2027 г. Разликата в процента е заради различните дати на проверките, но и в двата случая общинските данни сочат една и съща посока — участъкът няма как да бъде готов до края на сегашния мандат, ако се спазва публикуваният график

Какво е потвърдено към момента

По официални данни до края на юни 2026 г. по трасето през „Слатина“ са прокопани над 3 километра от тунела, остава да бъдат изкопани още около 1,6 км, а по шестте бъдещи станции се работи едновременно. Столичната община също така е обявила, че до 20 декември 2026 г. продължават ограниченията за движение по ул. „Гео Милев“ заради строителните дейности по метрото.

Според публикуваните данни след завършването на участъка през „Слатина“ се очаква той да обслужва над 75 000 пътници дневно и да намали автомобилния трафик в района с около 25%. Това са прогнозни стойности на възложителя, а не окончателни измервания след пускането на линията.

Защо темата е важна за района

Разширението на метрото е едно от най-значимите инфраструктурни вложения в източната част на София. Проектът трябва да свърже „Слатина“, „Гео Милев“, „Христо Смирненски“ и „Младост“ с останалата мрежа на столичното метро. В същото време строителството продължава да затруднява трафика по ключови улици в района, а общината поддържа временна организация на движение до края на годината.

Към този момент няма официална информация, която да променя обявения срок за завършване на строителството до края на 2027 г. След това ще са необходими тестове, изпитания и процедурите по въвеждане в експлоатация, преди новите станции да бъдат отворени за пътници.


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  • 1 Защко Да го Завършваме ?

    2 0 Отговор
    Нали трябва да Има Работа !

    И За Следващия Мандат !

    10:36 17.09.2026

  • 2 гого

    2 0 Отговор
    Кмета на Слатина е много гнусен, освен че има 4 деца, друго не може да свърши.

    10:39 17.09.2026

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