Провеждат учение на антидрон системи под егидата на НАТО у нас

Демонстрационно учение на антидрон системи ще се проведе през октомври в България. Това съобщи във Варна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Учението ще е под егидата на НАТО.

Въоръжените ни сили вече са придобили антидрон системи от български фирми, като взаимодействието продължава, каза началникът на отбраната.

"Сложността идва оттам да се събере информацията от всички сензори, да се анализира и да се избере най-подходящия вариант за действие, към това работим. Ние правим всичко възможно да минимизираме риска, риск към момента няма. Вчера унищожихме още един дрон, реагираме на всеки сигнал", каза адмирал Ефтимов.