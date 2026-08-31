Ангел Найденов: България не разполага със способности за унищожаване на балистични ракети

България ще трябва да поддържа МиГ-29 поне до 2028 г., когато се очаква първите F-16 да достигнат необходимата готовност за изпълнение на различни задачи. Дотогава съветските изтребители ще продължат да имат допълваща роля в охраната на въздушното ни пространство, заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му страната ни разполага с добре ешелонирана противовъздушна отбрана, но за част от заплахите разчита и на общите способности на НАТО.

Найденов подчерта, че България не разполага със самостоятелни способности за прихващане и унищожаване на балистични ракети например.

Съвсем не всички държави от НАТО обаче имат подобни възможности, подчерта гостът в ефира на Bulgaria ON AIR.

При потенциални заплахи от Близкия изток България разчита и на съюзническите способности – системи Patriot, радари и средства за противовъздушна отбрана, разположени в Турция.

МиГ-29 остават необходими

Найденов посочи, че с получаването на първата партида F-16 започва нов етап за Военновъздушните сили, но достигането на необходимата оперативна готовност изисква време.

"С първата партида F-16 тяхното използване за различни задачи трябва да бъде заложено за 2027-2028 г. Получихме самолетите със закъснение и обучението на пилотите започна по-късно от планираното", обясни бившият военен министър.

По думите му ресурсът на МиГ-29 е до 2029-2030 г., а след 2028 г. те ще имат предимно допълващи функции.

Дотогава България трябва да търси възможности за поддържането им. Като потенциални източници на резервни части Найденов посочи Полша и донякъде Унгария.

Той уточни, че страната ни разполага с повече от два изтребителя МиГ-29, противно да твърденията в онлайн пространството. Точният брой на изправните машини е класифицирана информация, но според него те са достатъчни за изпълнението на поставените задачи.

Самолетите втора ръка отиват за Украйна

Според Найденов отказът на САЩ да предоставят на България употребявани изтребители не е изненадващ.

"Не ни отказват за първи път. Опити за самолети втора ръка имаше през 2021-2022 г. Тези самолети се предоставят на Украйна", обясни той.

България е проучвала възможности и с Нидерландия, която обаче участва в коалицията за предоставяне на F-16 на Украйна.

Бившият военен министър отбеляза, че подготовката на българските пилоти върви по график. Страната разполага с обучени летци, включително инструктори и водачи, които летят с наличните F-16.

Целта е до 2030 г. България да разполага с 32 обучени пилоти. В началния етап е имало затруднения с езиковата подготовка.

България вече получава нови антидрон системи

България разполага с различни антидрон системи, като вече е започнала и доставка на ново оборудване за Военна полиция.

По думите на Найденов две системи с ограничен обхват от около 3 до 5 км вече са налични, а предстои доставката на още две.

Армията разполага и с различни видове дронове – FPV, разузнавателни, ударни и дронове камикадзе. Правят се усилия и за придобиването на по-големи системи за прихващане и унищожаване на безпилотни летателни апарати.

"Усилията на която и да е държава не са достатъчни, за да гарантират спирането на нахлуване на дрон от друга държава", подчерта Найденов.

Затова се разчита и на изграждането на многослойна система в рамките на НАТО, която включва сензори, наблюдение и различни средства за противодействие.

Бившият министър припомни и зачестилите случаи с безпилотни апарати в региона. По думите му около 20 са случаите на открити дронове или останки от тях в акваторията на Черно море, докато в Румъния броят им е около 100.