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Ангел Найденов: България не разполага със способности за унищожаване на балистични ракети

Ангел Найденов: България не разполага със способности за унищожаване на балистични ракети

31 Август, 2026 21:34 568 26

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  • отбрана-
  • нато-
  • балистични ракети

Пазим небето с МиГ-29 поне до 2028 г., заяви бившият министър на отбраната

Ангел Найденов: България не разполага със способности за унищожаване на балистични ракети - 1
Кадър: Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България ще трябва да поддържа МиГ-29 поне до 2028 г., когато се очаква първите F-16 да достигнат необходимата готовност за изпълнение на различни задачи. Дотогава съветските изтребители ще продължат да имат допълваща роля в охраната на въздушното ни пространство, заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му страната ни разполага с добре ешелонирана противовъздушна отбрана, но за част от заплахите разчита и на общите способности на НАТО.

Найденов подчерта, че България не разполага със самостоятелни способности за прихващане и унищожаване на балистични ракети например.

Съвсем не всички държави от НАТО обаче имат подобни възможности, подчерта гостът в ефира на Bulgaria ON AIR.

При потенциални заплахи от Близкия изток България разчита и на съюзническите способности – системи Patriot, радари и средства за противовъздушна отбрана, разположени в Турция.

МиГ-29 остават необходими

Найденов посочи, че с получаването на първата партида F-16 започва нов етап за Военновъздушните сили, но достигането на необходимата оперативна готовност изисква време.

"С първата партида F-16 тяхното използване за различни задачи трябва да бъде заложено за 2027-2028 г. Получихме самолетите със закъснение и обучението на пилотите започна по-късно от планираното", обясни бившият военен министър.

По думите му ресурсът на МиГ-29 е до 2029-2030 г., а след 2028 г. те ще имат предимно допълващи функции.

Дотогава България трябва да търси възможности за поддържането им. Като потенциални източници на резервни части Найденов посочи Полша и донякъде Унгария.

Той уточни, че страната ни разполага с повече от два изтребителя МиГ-29, противно да твърденията в онлайн пространството. Точният брой на изправните машини е класифицирана информация, но според него те са достатъчни за изпълнението на поставените задачи.

Самолетите втора ръка отиват за Украйна

Според Найденов отказът на САЩ да предоставят на България употребявани изтребители не е изненадващ.

"Не ни отказват за първи път. Опити за самолети втора ръка имаше през 2021-2022 г. Тези самолети се предоставят на Украйна", обясни той.

България е проучвала възможности и с Нидерландия, която обаче участва в коалицията за предоставяне на F-16 на Украйна.

Бившият военен министър отбеляза, че подготовката на българските пилоти върви по график. Страната разполага с обучени летци, включително инструктори и водачи, които летят с наличните F-16.

Целта е до 2030 г. България да разполага с 32 обучени пилоти. В началния етап е имало затруднения с езиковата подготовка.

България вече получава нови антидрон системи

България разполага с различни антидрон системи, като вече е започнала и доставка на ново оборудване за Военна полиция.

По думите на Найденов две системи с ограничен обхват от около 3 до 5 км вече са налични, а предстои доставката на още две.

Армията разполага и с различни видове дронове – FPV, разузнавателни, ударни и дронове камикадзе. Правят се усилия и за придобиването на по-големи системи за прихващане и унищожаване на безпилотни летателни апарати.

"Усилията на която и да е държава не са достатъчни, за да гарантират спирането на нахлуване на дрон от друга държава", подчерта Найденов.

Затова се разчита и на изграждането на многослойна система в рамките на НАТО, която включва сензори, наблюдение и различни средства за противодействие.

Бившият министър припомни и зачестилите случаи с безпилотни апарати в региона. По думите му около 20 са случаите на открити дронове или останки от тях в акваторията на Черно море, докато в Румъния броят им е около 100.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    9 0 Отговор
    Много противен тоя, няма да го коментирам...... Назначиха ли го вече в кintex....

    21:44 31.08.2026

  • 2 Да бе

    8 1 Отговор
    Добре де. Защо тагарев обезкости българската армия и подари почти всичкото джепане на украйна? Даже подари противоракетно джелане пак на украйна, щото било с изтекла "трайност". Няма и дума в писанията на пенсионера на снимката. Даходи да ляля пред блока с наборчетата.

    21:44 31.08.2026

  • 3 Тик-Ток

    9 0 Отговор
    То България не разполага с възможности за унищожаване на комари ,камо ли на балистични ракети ,това лято покрай Дунава комарите ни изпиха кръвта,даже мислех да ходя в София в центъра по хематология да ми прилеят малко кръв ,ама после като се замислих се уплаших че може да ми прелеят кръв от някой който е заразен с ваксини за Ковид

    21:45 31.08.2026

  • 4 Дън Бай

    7 0 Отговор
    Вече не разполага с никакви възможности. На гол тумбак...

    21:47 31.08.2026

  • 5 Ку-куууу

    9 0 Отговор
    Найденов подчерта, че България НЕ разполага със самостоятелни способности за прихващане и унищожаване на балистични ракети например. А коя точно страна членка на НАТЮ разполага да го питам ? Ще прихванат те дедовият на Бай Иван

    21:48 31.08.2026

  • 6 ТОЯНЕСЧАСТНИК И ИЗЧАДИЕ Е

    9 1 Отговор
    ПРЕФОРМАТИРАЛ СЕ ДЪРТКАМУНЯГА В АТЛАНТИК...... ТАКЪВ ТРЯА ДА СА ПОСРЕЩА,С ВЪПРОСА СЛЕД ЕФКИТЕ КВИ БАКЛУЦИ ПАК ША НИ ПРОБУТВАТЕ....

    21:48 31.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Ние там едно време имахме доста пво вкл с-300,ама некой ще се сети ли да пита оня дребния евреин Паси ,защо позволи на натювците,да ни ги нарежат ,по точно ни накараха да си ги нарежем

    21:52 31.08.2026

  • 8 жив нещастник

    6 0 Отговор
    за кого е тайна, че даже с дронове може да ни сринат ?

    21:52 31.08.2026

  • 9 Ние пък

    3 1 Отговор
    Кво и от кого имаме нещо да пазим че системи с ограничен обхват от около 3 до 5 км да ни трябват ? Центъра на Бургас ще напада Меден Рудник ли? Или пък Несебър Равда?

    21:53 31.08.2026

  • 10 Ще прихваните вие

    6 0 Отговор
    Ама най много комина на някой ТЕЦ да ви кажа аз

    21:54 31.08.2026

  • 11 Точен

    5 1 Отговор
    Предател.

    21:55 31.08.2026

  • 12 Кво са купили тея мишки бре ?

    1 1 Отговор
    Как така две системи с ограничен обхват от около 3 до 5 км вече са налични, като уж трябваше да са с обхват 15-20 километра по технологични параметри ? .... нещо пак бракувана стока ли сме платили на тройна цена ?

    21:58 31.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Интересно

    4 0 Отговор
    Ке сюрприз?!?!
    37 години умишлено унищожение на армия и военен ресурс, и накрая - не разполагаме със защита?!
    Някой да обясни, моля, че съм атлантически розов европеец.

    21:59 31.08.2026

  • 15 Тогава си затвори гадната уста

    4 0 Отговор
    И спри с риториката против Русия, което и без друго е най гадното нещо на света особено от уста която претендира да е социалистическа. Минал си всяка граница на каквото и да е било житейско приличие.

    22:00 31.08.2026

  • 16 Абе Ангелчо Найденов

    2 0 Отговор
    Ами то римските катапулти от преди новата ера там някъде на 3 км. са мятали. Някой от музей нямаме ли.

    22:00 31.08.2026

  • 17 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    България може да унищожи само собственото си население

    22:01 31.08.2026

  • 18 Отстрани

    3 1 Отговор
    НАТО е пълна трагедия - грамофон свири майка плаче.

    Но горе главата, до 2028 братушките ще са наистина на Дунава и после ще имаме нови самолети Миг и Су.

    Коментиран от #22

    22:02 31.08.2026

  • 19 Руските С300

    0 1 Отговор
    защо са ни?

    22:04 31.08.2026

  • 20 Интересно

    0 0 Отговор
    В Гугъл пише с колко бойни самолети, хеликоптери и танкове разполагат САЩ, Франция, Германия.... Но дали България разполага с два или с три, било голяма тайна.

    22:04 31.08.2026

  • 21 Българоубиецът Борисов

    2 0 Отговор
    ....трябва да чука камъни до живот в каторга заедно с всички свои ортаци, съучастници в унищожаването на българската армия.

    22:04 31.08.2026

  • 22 Украинците

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Отстрани":

    са братушки!

    22:05 31.08.2026

  • 23 Никой още не го е измислил това

    0 0 Отговор
    унищожаване на "балистични ракети" ! Трябва с лазер с огромна мощност, вероятно ядрена и да е от сателит. Що се дрънкат тези глупости не мога само да разбера. Дронче е едно, балистични ракети съвсем друго

    22:06 31.08.2026

  • 24 Така де

    1 0 Отговор
    Изненадани няма, след като предадохте тайно всички наши системи с-200, с-300, с-125 на укронацистите, в замяна на което получихте медали и почетни снимки с наркомана и пари в брой за незаконни строителни комплекси.

    22:07 31.08.2026

  • 25 Аз съм 100% убеден че

    0 0 Отговор
    разполагаме със самостоятелни способности за прихващане на квот се сетите. Буркани, компоти, лютеница, кисело зеле .....всичко

    22:10 31.08.2026

  • 26 хъхъ

    0 0 Отговор
    Тагаренко подари последните С-300 на Украйна.

    22:11 31.08.2026

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