Омбудсманът иска промяна в системата на ТЕЛК

Омбудсманът Велислава Делчева настоява за цялостна промяна на системата на ТЕЛК заради увеличаващи се проблеми пред хората с увреждания. Тя е поставила въпроса пред министъра на здравеопазването по време на посещение в Павликени.
По думите на Делчева децентрализацията на Трудово-експертните лекарски комисии, въведена преди няколко години с цел да се избегнат корупционни практики, създава нови затруднения за пациентите. Сред тях са насочването към комисии в отдалечени населени места, изискването на допълнителна документация и разходите за пътуване.„Това създава допълнителни грижи на гражданите, разходи за пътуване“, заяви Велислава Делчева.
Тя даде пример с жител на Павликени, чийто ТЕЛК може да бъде разгледан в Благоевград. Според омбудсмана подобно разстояние е сериозно препятствие за човек с увреждане, който трябва да пътува за прегледи или да представя допълнителни документи.
Омбудсманът посочи и проблем със състава на комисия
Делчева разказа и за жалба на гражданин със сърдечно заболяване, чието телково решение е било взето от комисия, съставена от невролог, ортопед и очен лекар. Тя определи случая като недопустим.
„Настоявам да бъде променена цялата система на ТЕЛК-а“, каза омбудсманът. Според нея една от най-болезнените за гражданите теми е липсата на достатъчно информация защо им е определен конкретен начален процент нетрудоспособност.
Делчева настоява пациентите да получават ясни обяснения за решенията на комисиите и за начина, по който е определен процентът. В изявлението ѝ не се посочва конкретен срок за законодателни или административни промени.
Източници: БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Горски
За тях няма наказания. Те са защитени от закона крадци и престъпници. Тях не ги тестват за наркотици с фалшивите мвр тестове. Диагнозите, които най-често водят до ТЕЛК решение - шизофренията например е на четвърто място след инсулта, инфаркта и диабета..... После се чудим защо луди хора ни управляват. Шизофренията е на четвърто място по епикризи за ТЕЛК . Доста шкембаци и в МВР на заплата,пенсия и телк и само дневни смени - живот.
Коментиран от #4
04:31 01.10.2026
4 Дзак
До коментар #3 от "Горски":Кажете кои са?
04:47 01.10.2026