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Омбудсманът иска промяна в системата на ТЕЛК

Омбудсманът иска промяна в системата на ТЕЛК

1 Октомври, 2026 03:52 407 4

  • телк-
  • велислава делчева-
  • хора с увреждания-
  • омбудсман-
  • медицинска експертиза

Велислава Делчева предупреждава за повече жалби, допълнителни разходи и трудности за хората с увреждания.

Омбудсманът иска промяна в системата на ТЕЛК - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева настоява за цялостна промяна на системата на ТЕЛК заради увеличаващи се проблеми пред хората с увреждания. Тя е поставила въпроса пред министъра на здравеопазването по време на посещение в Павликени.

По думите на Делчева децентрализацията на Трудово-експертните лекарски комисии, въведена преди няколко години с цел да се избегнат корупционни практики, създава нови затруднения за пациентите. Сред тях са насочването към комисии в отдалечени населени места, изискването на допълнителна документация и разходите за пътуване.

„Това създава допълнителни грижи на гражданите, разходи за пътуване“, заяви Велислава Делчева.

Тя даде пример с жител на Павликени, чийто ТЕЛК може да бъде разгледан в Благоевград. Според омбудсмана подобно разстояние е сериозно препятствие за човек с увреждане, който трябва да пътува за прегледи или да представя допълнителни документи.

Омбудсманът посочи и проблем със състава на комисия

Делчева разказа и за жалба на гражданин със сърдечно заболяване, чието телково решение е било взето от комисия, съставена от невролог, ортопед и очен лекар. Тя определи случая като недопустим.

„Настоявам да бъде променена цялата система на ТЕЛК-а“, каза омбудсманът. Според нея една от най-болезнените за гражданите теми е липсата на достатъчно информация защо им е определен конкретен начален процент нетрудоспособност.

Делчева настоява пациентите да получават ясни обяснения за решенията на комисиите и за начина, по който е определен процентът. В изявлението ѝ не се посочва конкретен срок за законодателни или административни промени.

Източници: БНР


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Горски

    1 0 Отговор
    Има цели римски села в които 100% от ромлвмите се водят слепи и в същите села герб и дпс печелят винаги с по 100% от гласовете. На 5 млн население с ТЕЛК са 800 000. Богата държава сме щом сме в състояние да изпълним поговорката,,Болен здрав носи,,.Органите за ред и сигурност се занимават с по-важни мероприятия,а държавният бюджет се източва безнаказано. 240 в парламента крадат и съсипват държавата, още хиляди в мвр са корумпета.
    За тях няма наказания. Те са защитени от закона крадци и престъпници. Тях не ги тестват за наркотици с фалшивите мвр тестове. Диагнозите, които най-често водят до ТЕЛК решение - шизофренията например е на четвърто място след инсулта, инфаркта и диабета..... После се чудим защо луди хора ни управляват. Шизофренията е на четвърто място по епикризи за ТЕЛК . Доста шкембаци и в МВР на заплата,пенсия и телк и само дневни смени - живот.

    Коментиран от #4

    04:31 01.10.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Кажете кои са?

    04:47 01.10.2026

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