Омбудсманът иска промяна в системата на ТЕЛК

Омбудсманът Велислава Делчева настоява за цялостна промяна на системата на ТЕЛК заради увеличаващи се проблеми пред хората с увреждания. Тя е поставила въпроса пред министъра на здравеопазването по време на посещение в Павликени.

По думите на Делчева децентрализацията на Трудово-експертните лекарски комисии, въведена преди няколко години с цел да се избегнат корупционни практики, създава нови затруднения за пациентите. Сред тях са насочването към комисии в отдалечени населени места, изискването на допълнителна документация и разходите за пътуване.

„Това създава допълнителни грижи на гражданите, разходи за пътуване“, заяви Велислава Делчева.

Тя даде пример с жител на Павликени, чийто ТЕЛК може да бъде разгледан в Благоевград. Според омбудсмана подобно разстояние е сериозно препятствие за човек с увреждане, който трябва да пътува за прегледи или да представя допълнителни документи.

Омбудсманът посочи и проблем със състава на комисия

Делчева разказа и за жалба на гражданин със сърдечно заболяване, чието телково решение е било взето от комисия, съставена от невролог, ортопед и очен лекар. Тя определи случая като недопустим.

„Настоявам да бъде променена цялата система на ТЕЛК-а“, каза омбудсманът. Според нея една от най-болезнените за гражданите теми е липсата на достатъчно информация защо им е определен конкретен начален процент нетрудоспособност.

Делчева настоява пациентите да получават ясни обяснения за решенията на комисиите и за начина, по който е определен процентът. В изявлението ѝ не се посочва конкретен срок за законодателни или административни промени.

Източници: БНР