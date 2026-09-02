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Премиерът Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей

Премиерът Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей

2 Септември, 2026 18:54 377 6

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  • скот брей

По време на срещата бяха обсъдени средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на Алианса

Премиерът Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей - 1
Снимка: МС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

По време на срещата бяха обсъдени средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО. В срещата участваха председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване" Антоан Гечев.

ГЕРБ, „Демократична България" и „Продължаваме промяната" призоваха президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност , след като вчера правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон на летището в Лайпциг/Хале миналия месец.

Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затваряне на руското генерално консулство в Бон, прекратяване на договора с културния институт „Руска къща” в Берлин, както и допълнителни санкции, припомня БТА.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦК на БКП

    4 1 Отговор
    С нулевата необходимост за доворие, що ли си губи времето човека с доказания ТРОЯНСКИ КОН ???
    Явно от учтивост !

    19:01 02.09.2026

  • 2 А регресивните

    4 1 Отговор
    казаха , че Германия греши в разследването според Витанов , че Русия стои зад експлозиите с дронове в Лайпциг . Потвърдиха ли го и на срещата ?

    Коментиран от #4

    19:05 02.09.2026

  • 3 Няма такъв резил

    3 2 Отговор
    Дано не съм прав, ама ми се струва, че нашия червеноармеец го разузнават !!!

    19:08 02.09.2026

  • 4 Питане

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "А регресивните":

    Витанов - комунистическият разследващ ???

    19:11 02.09.2026

  • 5 грийн сок

    2 0 Отговор
    Не давайте никаква информация
    на нашия!
    Всичко ще снесе в Москва.

    19:12 02.09.2026

  • 6 Много

    1 0 Отговор
    окумен и напрегнат изглежда на срещата войника .

    19:15 02.09.2026

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