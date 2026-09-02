Премиерът Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей

Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
По време на срещата бяха обсъдени средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО. В срещата участваха председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване" Антоан Гечев.
ГЕРБ, „Демократична България" и „Продължаваме промяната" призоваха президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност , след като вчера правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон на летището в Лайпциг/Хале миналия месец.
Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затваряне на руското генерално консулство в Бон, прекратяване на договора с културния институт „Руска къща” в Берлин, както и допълнителни санкции, припомня БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЦК на БКП
Явно от учтивост !
19:01 02.09.2026
2 А регресивните
Коментиран от #4
19:05 02.09.2026
3 Няма такъв резил
19:08 02.09.2026
4 Питане
До коментар #2 от "А регресивните":Витанов - комунистическият разследващ ???
19:11 02.09.2026
5 грийн сок
на нашия!
Всичко ще снесе в Москва.
19:12 02.09.2026
6 Много
19:15 02.09.2026