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Стоянов: България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО. Изпълняваме сходен проект по линия на ЕС

Стоянов: България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО. Изпълняваме сходен проект по линия на ЕС

11 Септември, 2026 11:55 601 13

  • димитър стоянов-
  • българия-
  • нато-
  • антидрон инициатива-
  • участие

"Ние не можем да си позволим с наличния финансов ресурс да участваме в две инициативи със сходен характер", коментира още военният министър.

Стоянов: България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО. Изпълняваме сходен проект по линия на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО, тъй като вече изпълнява сходен проект по линия на ЕС и това би разпиляло ограничените финансови възможности на Министерството на отбраната. Това заяви военният министър Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в Народното събрание, цитиран от БНТ.

Атанас Славов, депутат от ДБ: "В Анкара, на срещата на НАТО, юли месец, беше обявена антидрон инициатива за 40 млрд. долара. Бихме ли се включили в тази антидрон инициатива на НАТО, независимо че имаме и някакви други проекти, които осъществяваме?"

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Ние не можем да си позволим с наличния финансов ресурс да участваме в две инициативи със сходен характер. Това, което вие споменахте за 40-милиардния проект на НАТО, ами същия проект го имаме, и България е заявила участие в ЕС. Нали разбирате, че това дублиране не носи кой знае колко принадена стойност, ако ние участваме във всички възможни проекти. Ние трябва наистина да подхождаме балансирано, според нашите способности, според нашите възможности и там, където наистина можем да реализираме. Ще ви дам и друг пример. Един от тези проекти е за участие в транспортен самолет С-400. Да, де, ама България е заплатила и плаща всяка година за стратегически транспорт С-17. Знаете, че там плащаме часове. Относно наблюдение с безпилотни летателни апарати. Да, де, ама България вече участва в такъв проект на НАТО за получаване на разузнавателна информация от безпилотни летателни системи в реално време. Разбира се, че следим всеки един проект и там, където военната експертиза счете за необходимо ние да се включим и разполагаме с необходимия финансови ресурс, ние ще го направим."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нямам думи

    16 6 Отговор
    Тея са такива смешници, че не знам, какво ще остане след тяхното управление!

    12:05 11.09.2026

  • 2 Робот

    10 11 Отговор
    България купува в момента скъпи горива от вампири ...Русия ги дава на ПОЛОВИН ЦЕНА..!

    12:05 11.09.2026

  • 3 "С наличния финансов ресурс"

    8 2 Отговор
    можем да осигурим барангата и да платим на дементната певачка да изпее за щурчето като закрие кампанията си женската рунда

    12:09 11.09.2026

  • 4 Що не

    9 4 Отговор
    се махате всички , топтан с вожд си о време ?

    12:10 11.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хой

    9 4 Отговор
    Радев,оставка

    12:14 11.09.2026

  • 7 ОФФФ

    11 5 Отговор
    На прогресивните чорапи още им дрънка Варшавския договор в главите!

    12:14 11.09.2026

  • 8 zeлен чураб

    3 4 Отговор
    няма штото не знаем кво е това дрон

    12:21 11.09.2026

  • 9 защо бе

    3 2 Отговор
    Защо не сте по площадите? Няма кой да ви плаща ли?

    Коментиран от #10

    12:25 11.09.2026

  • 10 Споко , брачет

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "защо бе":

    Есента идва .. 😁

    12:32 11.09.2026

  • 11 малийййй

    0 0 Отговор
    А можем да участваме в далаверата на Радев и Ердоган, като плащаме по половин милион долара всеки ден на Боташ за да не работи. Когато трябва да се "усвояват" от управляващите едни обществени средства има пари в излишък, а когато трябва да се направи нещо полезно за увеличаване сигурността на обикновените граждани няма пари понеже не остават средства за "усвояване". Проблема не е толкова в наличието на средства, а начина по който се разпределят. Ако се предотвратят кражбите от общата хазна поне наполовина, средства ще има за всичко, че даже и за сериозно повишаване на доходите на населението

    12:39 11.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 руски гъсок

    1 0 Отговор
    путиниста се усуква яко!

    12:41 11.09.2026

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