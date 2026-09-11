Стоянов: България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО. Изпълняваме сходен проект по линия на ЕС

България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО, тъй като вече изпълнява сходен проект по линия на ЕС и това би разпиляло ограничените финансови възможности на Министерството на отбраната. Това заяви военният министър Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в Народното събрание, цитиран от БНТ.

Атанас Славов, депутат от ДБ: "В Анкара, на срещата на НАТО, юли месец, беше обявена антидрон инициатива за 40 млрд. долара. Бихме ли се включили в тази антидрон инициатива на НАТО, независимо че имаме и някакви други проекти, които осъществяваме?"

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Ние не можем да си позволим с наличния финансов ресурс да участваме в две инициативи със сходен характер. Това, което вие споменахте за 40-милиардния проект на НАТО, ами същия проект го имаме, и България е заявила участие в ЕС. Нали разбирате, че това дублиране не носи кой знае колко принадена стойност, ако ние участваме във всички възможни проекти. Ние трябва наистина да подхождаме балансирано, според нашите способности, според нашите възможности и там, където наистина можем да реализираме. Ще ви дам и друг пример. Един от тези проекти е за участие в транспортен самолет С-400. Да, де, ама България е заплатила и плаща всяка година за стратегически транспорт С-17. Знаете, че там плащаме часове. Относно наблюдение с безпилотни летателни апарати. Да, де, ама България вече участва в такъв проект на НАТО за получаване на разузнавателна информация от безпилотни летателни системи в реално време. Разбира се, че следим всеки един проект и там, където военната експертиза счете за необходимо ние да се включим и разполагаме с необходимия финансови ресурс, ние ще го направим."