Съюзът на международните превозвачи: Илиян Филипов не се страхуваше да поема големи предизвикателства

"Съюзът на международните превозвачи изразява дълбока скръб и съпричастност във връзка с жестокото убийство на Илиян Филипов, съосновател на ПИМК, един от учредителите на Съюза на международните превозвачи и член на управителния му съвет. Поднасяме най-искрените си съболезнования на неговото семейство, близки, колеги и приятели" - това пишат в официална позиция от Съюза и допълват:

Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт. Започвайки от малък бизнес, той изгради най-голямата транспортна компания в страната и допринесе съществено за утвърждаването на българския международен автомобилен превоз на европейско и световно ниво. С професионалния си път той доказа, че българският транспортен бизнес може да се конкурира равностойно с водещите компании на континента.

Той беше предприемач с визия, мащаб и стратегическо мислене, който не се страхуваше да поема големи предизвикателства. Сред колегите си беше уважаван като сериозен бизнесмен и надежден партньор – човек, чиято дума имаше тежест и чиято работа остави трайна следа в сектора. Постигнатото от него е принос не само за една компания, а за развитието на българския транспортен бранш и на националната икономика като цяло.

Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за транспортния сектор и за обществото. Насилието няма и не може да има място нито в българския бизнес, нито в българското общество.

Настояваме компетентните институции да проведат бързо, пълно и безпристрастно разследване, да установят всички обстоятелства около варварския акт и отговорните за него да понесат предвидената от закона отговорност.

Поклон пред паметта на Илиян Филипов.