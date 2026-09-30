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Съюзът на международните превозвачи: Илиян Филипов не се страхуваше да поема големи предизвикателства

Съюзът на международните превозвачи: Илиян Филипов не се страхуваше да поема големи предизвикателства

30 Септември, 2026 13:39 1 697 42

  • илиян филипов-
  • международни превозвачи-
  • транспорт

Убийството му е тежък удар за транспортния сектор и за обществото, пишат колегите на бизнесмена

Съюзът на международните превозвачи: Илиян Филипов не се страхуваше да поема големи предизвикателства - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Съюзът на международните превозвачи изразява дълбока скръб и съпричастност във връзка с жестокото убийство на Илиян Филипов, съосновател на ПИМК, един от учредителите на Съюза на международните превозвачи и член на управителния му съвет. Поднасяме най-искрените си съболезнования на неговото семейство, близки, колеги и приятели" - това пишат в официална позиция от Съюза и допълват:

Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт. Започвайки от малък бизнес, той изгради най-голямата транспортна компания в страната и допринесе съществено за утвърждаването на българския международен автомобилен превоз на европейско и световно ниво. С професионалния си път той доказа, че българският транспортен бизнес може да се конкурира равностойно с водещите компании на континента.

Той беше предприемач с визия, мащаб и стратегическо мислене, който не се страхуваше да поема големи предизвикателства. Сред колегите си беше уважаван като сериозен бизнесмен и надежден партньор – човек, чиято дума имаше тежест и чиято работа остави трайна следа в сектора. Постигнатото от него е принос не само за една компания, а за развитието на българския транспортен бранш и на националната икономика като цяло.

Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за транспортния сектор и за обществото. Насилието няма и не може да има място нито в българския бизнес, нито в българското общество.

Настояваме компетентните институции да проведат бързо, пълно и безпристрастно разследване, да установят всички обстоятелства около варварския акт и отговорните за него да понесат предвидената от закона отговорност.

Поклон пред паметта на Илиян Филипов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    32 2 Отговор
    Уж негов имот, а не живеел там. Обадила му се " приятелка", която го ползвала.

    Коментиран от #4

    13:44 30.09.2026

  • 2 Епа

    19 6 Отговор
    Тия от транспорта все са за там, треа да се забранят със закон

    13:48 30.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    25 5 Отговор
    Алексей Петров 2.Направи новата Сглобка и вече е излишен.

    13:49 30.09.2026

  • 4 Хммммммм

    29 2 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    А герберо-пеевските престъпници?! Наредени са един до друг в парламента. Там е заровено кучето.

    13:50 30.09.2026

  • 5 Емигрант

    40 2 Отговор
    Сега този умъртвения след като е бил пръв приятел на мутрата от Банкя, той мутра ли е бил през 90-те, много ми е важно да зная за да разбера бизнесът му честен ли е или престъпен ? Изглежда не трябваше да питам щом се занимава с футбол, този спорт в България само на мутри е "ХОБИ" и се вижда в какъв "ВЪЗХОД" се намира !

    Коментиран от #10, #25

    13:53 30.09.2026

  • 6 превод от ганчовски

    23 3 Отговор
    крадеше като за последно

    13:55 30.09.2026

  • 7 Под Тепето

    35 3 Отговор
    Филипов бе изключително близък до Бойко Борисов и неговия антураж, а после поведе война с него и с лейтенанта на Таки в Пловдив Иван Петлешков. Убийството на Илиян Филипов е знаково. Възможно е някой да отправя послание: „Не бързайте да ме отписвате!“ Не е тайна, че камионите на ПИМК бяха на свободно преминаващ режим по границите ни". Какво превозват тировете на Филипов, не се знае.😉 Публично известна е враждата му с лагера на Таки и Ами.

    Коментиран от #12

    14:01 30.09.2026

  • 8 Емигрант

    21 7 Отговор
    Не бах прочел цялата статия, той този не е бил за разстрел, а за орден "Стара планина", бре, бре, направо е "утепал" западните превозвачи, като не е заплащал на шофьорите си задължителните хотел и храна и те продължават да дремят в кабините ? Такива хвалебствия за утрепан може само истински комунист да изреди, вероятно онзи който не си изхвърли червената тапия е наредил така да се напише прощалното изказване, той и Путин такива ги харесва много ! Маргините ще ги посетят ли журналята за прощални изречения ?

    14:04 30.09.2026

  • 9 Традиционно

    26 0 Отговор
    футболните президенти в пловдивско не са дълголетници.

    14:05 30.09.2026

  • 10 Хохо Бохо

    27 2 Отговор

    До коментар #5 от "Емигрант":

    Обществена тайна в Пловдив е, че ПИМК е фирма на ДПС, тоя чий приятел е няма значение. Явно си е повярвал, че вече е велик

    14:10 30.09.2026

  • 11 татко

    24 1 Отговор
    Хубаво написано но то не дава обяснение защо е убит.Много народ има синове на същата възраст,както и аз двама.Това богатство на тази възраст сам,без нарушение на законите на може да се придобие по никакъв начин.Хората на запад го имат ,но по наследство,с поколения труд.Стига сте ни взимали за баламурници.Аман от Вас!Добър бил,поздравявал,помагал бил.Никой не отнема живота на някого ей така,а има основателни икономически интереси.Всичко на този свят е пари.Другото са лъжи и измама.Оня,другия,дето го изпържиха и го запалиха?Замълча се и толкоз.И сега ще е така.И добре,че го убиха та да спрат с цар Самуил.Сега мисирките имат тема.

    Коментиран от #21

    14:11 30.09.2026

  • 12 ТИР

    24 0 Отговор

    До коментар #7 от "Под Тепето":

    Ами щом е враждувал с Таки означава наркотрафик !

    Коментиран от #22

    14:11 30.09.2026

  • 13 нннн

    14 0 Отговор
    Явно е имал и конкуренция...

    14:13 30.09.2026

  • 14 Мимч

    26 3 Отговор
    Ще установят колкото установиха и под Околчица,а и да не казваме за другите знакови десетки убийства.Почти,нито едно разкрито....

    Коментиран от #26

    14:16 30.09.2026

  • 15 налъма от вазата

    25 0 Отговор
    Ами пишете къде е учил,какви специалности,та и ние да почерпим опит как се забогатява.Как се става умен и оправен.

    Коментиран от #38

    14:16 30.09.2026

  • 16 Плд

    21 1 Отговор
    На 99,9% съм убеден,че е убит от триото Борисов-Пеевски-Таки! Стрелецът и отцепките са на Таки хора. Филипов беше с ГЕРБ,но после се скараха с Борисов,защото Тиквата много го муфтеше.Отделно и Петлешков,човекът на Таки за Пловдив се опитваше да го рекетира.Филипов не беше светец,но не беше мутра.

    Коментиран от #18

    14:18 30.09.2026

  • 17 Фройд

    17 1 Отговор
    Като е бил толкова хубав човек , ами направете му паметник !
    Ай на бас че вече са почнали подялба на бизнеса му !

    При такъв мащаб на работа , няма как да не те налазат прасетата !
    Никой няма право да се развива без разрешение !

    14:23 30.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мдаа

    9 0 Отговор
    И плачат и богатите със сълзи на очите...

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    14:23 30.09.2026

  • 20 Фарисей

    16 0 Отговор
    Илиян имаше 2500 камиона,това само транспортната фирма.Огромни пари,няма как да не те наскачат политици,бандити и конкурентни!

    14:23 30.09.2026

  • 21 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "татко":

    Прав си.... Съгласен с коментара ти...

    14:23 30.09.2026

  • 22 Европеец

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "ТИР":

    При толкова тирове няма начин да няма наркотици...

    14:25 30.09.2026

  • 23 Някой си

    10 0 Отговор
    Коварната тиква утрепа човеко.

    14:26 30.09.2026

  • 24 Смешник

    10 2 Отговор
    Притиснаха мафията и мафиотите започнаха да се трепят един друг

    14:28 30.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Защо почти

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мимч":

    Защо почти? Нито едно .

    14:31 30.09.2026

  • 27 Смешник

    7 0 Отговор
    Тиквата в Пловдив за разлика от други места им построи стадиони Интересно с какви пари

    14:33 30.09.2026

  • 28 Цвете

    5 0 Отговор
    ДА НЕ БИ ДА СЕ ВРЪЩАТ ВРЕМЕНАТА НА МУТРИТЕ ? ТВЪРДЕ БРУТАЛНО Е ,ЗАЩОТО, АКО Е ПОСТИГНАЛ ВСИЧКО САМ Е ЖЕСТОКО.ДА ВИДИМ ДАЛИ ЩЕ СЕ СПРАВЯТ И ОТКРИЯТ НА КОГО Е ПРЕЧИЛ, ЗА ДА СЕ СЛУЧИ ОТСРАНЯВАНЕТО МУ? ПОКЛОН. 🤦‍♂️🇧🇬🔎🚔🤔

    14:41 30.09.2026

  • 29 Никой

    1 0 Отговор
    Нищо не стана ясно.

    Убит ли е какво, все пак.

    Е така някакви неща.

    14:43 30.09.2026

  • 30 Майна

    8 0 Отговор
    Банкята много го тормозеше за пари.Като дойде Радев ,Филипов направи опит да спре да се отчита на мутрака и може заради това да му е посегнал.

    14:44 30.09.2026

  • 31 Орлин Алексиев vs Боре Канадеца

    8 0 Отговор
    Зоподзрените:
    Николай ПЕТЛЕШКО
    Калин Ктоянав ДПС НН
    Делян ПЕЕВСКИ ДПС НН
    ТАКИ
    Размиг Чакарян

    14:45 30.09.2026

  • 32 миме

    2 0 Отговор
    поредния частник заклан от свойте, явно за модерните чорбаджий даже не требва Белене-те самите ше се изколат един друг

    14:51 30.09.2026

  • 33 Оказва

    6 0 Отговор
    Се смъртоносно да имаш любовница - Загатото го убиват след скандал с поредната. А този, докато отива при бременната си " позната". Не е лесно и милионер да си.

    14:51 30.09.2026

  • 34 Гост

    3 0 Отговор
    Еми...Някой трябваше за поеме ,,ОТГОВОРНОСТ,, за КАМИОНЧЕТО с 20кг,дето го хванаха...
    ЯВНО ТОЙ Я Е ПОЕЛ

    14:52 30.09.2026

  • 35 Пазарна икономика

    5 0 Отговор
    Отваря се пазарна ниша, не пазарна дупка в международния транспорт. Този бизнес иска много и непрекъсната компетентна работа, не е като с един валяк + багер и ЗИЛ= “ ПЪТИЩАР”. А иначе лакомията никога не завършва добре… Илиян Филипов не се страхуваше да поема големи предизвикателства и не само предизвикателства, а поръчки, пари от бюджета, сделки на тъмно и т.н.

    14:52 30.09.2026

  • 36 оня с коня

    4 1 Отговор
    дано скоро се оправи човека

    14:53 30.09.2026

  • 37 604

    3 0 Отговор
    Убийството на всеки олигарх е радост за народа!

    14:56 30.09.2026

  • 38 Не ти трябва да учиш

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "налъма от вазата":

    Започваш са изнасяш снаксове за Албания и Косово и си забогатял,ха,ха,ха...това е рецептата

    15:03 30.09.2026

  • 39 Тако Маков

    0 0 Отговор
    Таки го е поръчал.

    15:04 30.09.2026

  • 40 ???

    0 0 Отговор
    Една подсказка към компетентните органи - който премахна Алексей,той премахна и Илиян! Който премахна Мишо Бирата,той премахна Ваньо Танов! Кой е той?

    15:07 30.09.2026

  • 41 Какво пък

    1 0 Отговор
    Ще текат реки от пари, от концесии и държавни поръчки, приватизация.. И се избиват, тече реки от кръв заради тези реки от пари.. Та и тез от Петрохан, са нали, еколозите правили рекет препятстват проектите. Което трябва да е първа версия и най-реална и важна, но я няма, значи е истинската..

    15:15 30.09.2026

  • 42 Чичо

    0 0 Отговор
    Убит е при някое от гаджетата му. Аз мисля, че е изненадал някой паникьосан крадец и оня го е застрелял. В блока живеели само три семейства.

    15:21 30.09.2026

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