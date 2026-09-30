Съюзът на международните превозвачи: Илиян Филипов не се страхуваше да поема големи предизвикателства

"Съюзът на международните превозвачи изразява дълбока скръб и съпричастност във връзка с жестокото убийство на Илиян Филипов, съосновател на ПИМК, един от учредителите на Съюза на международните превозвачи и член на управителния му съвет. Поднасяме най-искрените си съболезнования на неговото семейство, близки, колеги и приятели" - това пишат в официална позиция от Съюза и допълват:
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт. Започвайки от малък бизнес, той изгради най-голямата транспортна компания в страната и допринесе съществено за утвърждаването на българския международен автомобилен превоз на европейско и световно ниво. С професионалния си път той доказа, че българският транспортен бизнес може да се конкурира равностойно с водещите компании на континента.
Той беше предприемач с визия, мащаб и стратегическо мислене, който не се страхуваше да поема големи предизвикателства. Сред колегите си беше уважаван като сериозен бизнесмен и надежден партньор – човек, чиято дума имаше тежест и чиято работа остави трайна следа в сектора. Постигнатото от него е принос не само за една компания, а за развитието на българския транспортен бранш и на националната икономика като цяло.
Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за транспортния сектор и за обществото. Насилието няма и не може да има място нито в българския бизнес, нито в българското общество.
Настояваме компетентните институции да проведат бързо, пълно и безпристрастно разследване, да установят всички обстоятелства около варварския акт и отговорните за него да понесат предвидената от закона отговорност.
Поклон пред паметта на Илиян Филипов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
Коментиран от #4
13:44 30.09.2026
2 Епа
13:48 30.09.2026
3 Последния Софиянец
13:49 30.09.2026
4 Хммммммм
До коментар #1 от "Интересно":А герберо-пеевските престъпници?! Наредени са един до друг в парламента. Там е заровено кучето.
13:50 30.09.2026
5 Емигрант
Коментиран от #10, #25
13:53 30.09.2026
6 превод от ганчовски
13:55 30.09.2026
7 Под Тепето
Коментиран от #12
14:01 30.09.2026
8 Емигрант
14:04 30.09.2026
9 Традиционно
14:05 30.09.2026
10 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Емигрант":Обществена тайна в Пловдив е, че ПИМК е фирма на ДПС, тоя чий приятел е няма значение. Явно си е повярвал, че вече е велик
14:10 30.09.2026
11 татко
Коментиран от #21
14:11 30.09.2026
12 ТИР
До коментар #7 от "Под Тепето":Ами щом е враждувал с Таки означава наркотрафик !
Коментиран от #22
14:11 30.09.2026
13 нннн
14:13 30.09.2026
14 Мимч
Коментиран от #26
14:16 30.09.2026
15 налъма от вазата
Коментиран от #38
14:16 30.09.2026
16 Плд
Коментиран от #18
14:18 30.09.2026
17 Фройд
Ай на бас че вече са почнали подялба на бизнеса му !
При такъв мащаб на работа , няма как да не те налазат прасетата !
Никой няма право да се развива без разрешение !
14:23 30.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мдаа
Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.
14:23 30.09.2026
20 Фарисей
14:23 30.09.2026
21 Европеец
До коментар #11 от "татко":Прав си.... Съгласен с коментара ти...
14:23 30.09.2026
22 Европеец
До коментар #12 от "ТИР":При толкова тирове няма начин да няма наркотици...
14:25 30.09.2026
23 Някой си
14:26 30.09.2026
24 Смешник
14:28 30.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Защо почти
До коментар #14 от "Мимч":Защо почти? Нито едно .
14:31 30.09.2026
27 Смешник
14:33 30.09.2026
28 Цвете
14:41 30.09.2026
29 Никой
Убит ли е какво, все пак.
Е така някакви неща.
14:43 30.09.2026
30 Майна
14:44 30.09.2026
31 Орлин Алексиев vs Боре Канадеца
Николай ПЕТЛЕШКО
Калин Ктоянав ДПС НН
Делян ПЕЕВСКИ ДПС НН
ТАКИ
Размиг Чакарян
14:45 30.09.2026
32 миме
14:51 30.09.2026
33 Оказва
14:51 30.09.2026
34 Гост
ЯВНО ТОЙ Я Е ПОЕЛ
14:52 30.09.2026
35 Пазарна икономика
14:52 30.09.2026
36 оня с коня
14:53 30.09.2026
37 604
14:56 30.09.2026
38 Не ти трябва да учиш
До коментар #15 от "налъма от вазата":Започваш са изнасяш снаксове за Албания и Косово и си забогатял,ха,ха,ха...това е рецептата
15:03 30.09.2026
39 Тако Маков
15:04 30.09.2026
40 ???
15:07 30.09.2026
41 Какво пък
15:15 30.09.2026
42 Чичо
15:21 30.09.2026