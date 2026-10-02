И архимандрит Никанор остава без право да служи

Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор (Христо Христов Мишков) срещу започналото църковно дело за клевети, обиди и други нарушения, както и срещу временното му отстраняване от свещенослужение.
На заседанието си на 2 октомври Синодът, който разглежда случая като Църковен съд, потвърди, че делото срещу Никанор трябва да бъде разгледано на първа инстанция от Софийския епархийски църковен съд.
Така делото се връща в Софийския епархийски църковен съд и ще продължи по същество. Според Синода обвиненията са свързани с поведението на Никанор като свещенослужител в Софийската епархия и с неговите задължения като духовник.
С отделно решение Светият Синод потвърди и трите заповеди на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, с които на 10 август, 26 август и 9 септември на архимандрит Никанор е наложена временна забрана да извършва богослужения и други свещенически служби.
От Синода посочват, че мярката е временна и има предпазен характер. Целта ѝ е да се избегне напрежение и „съблазън“ в църковната общност.
Решенията на Светия Синод по разгледаните жалби са окончателни съгласно Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия. „Против“ горното решение, с особено мнение относно процедурата по съдопроизводство, гласува Старозагорският митрополит Киприан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
22:10 02.10.2026
2 Яшар
Коментиран от #3
22:10 02.10.2026
3 Европеец
До коментар #2 от "Яшар":Съгласен съм с коментара ти .. А що се касае ли за тоя на снимката, правилното решение е да го разпопват ....
Коментиран от #7
22:16 02.10.2026
4 Бибитко от Банкя
22:18 02.10.2026
5 Хаха
22:33 02.10.2026
6 Православен
22:34 02.10.2026
7 Стара чанта
До коментар #3 от "Европеец":А ако зависи от теб - направо на гилотината ?!
22:35 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Свеци и Грешници
22:47 02.10.2026
10 Хаджи Папурко
22:51 02.10.2026
11 3.14К
23:19 02.10.2026
12 ?????
Сглобката не я ли сглобиха в неговия манастир?
Или се бъркам?
23:21 02.10.2026