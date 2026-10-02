Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
И архимандрит Никанор остава без право да служи

И архимандрит Никанор остава без право да служи

2 Октомври, 2026 22:06 1 051 12

  • архимандрит никанор-
  • христо мишков-
  • свети синод

Светият Синод отхвърли жалбите му

И архимандрит Никанор остава без право да служи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор (Христо Христов Мишков) срещу започналото църковно дело за клевети, обиди и други нарушения, както и срещу временното му отстраняване от свещенослужение.

На заседанието си на 2 октомври Синодът, който разглежда случая като Църковен съд, потвърди, че делото срещу Никанор трябва да бъде разгледано на първа инстанция от Софийския епархийски църковен съд.

Така делото се връща в Софийския епархийски църковен съд и ще продължи по същество. Според Синода обвиненията са свързани с поведението на Никанор като свещенослужител в Софийската епархия и с неговите задължения като духовник.

С отделно решение Светият Синод потвърди и трите заповеди на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, с които на 10 август, 26 август и 9 септември на архимандрит Никанор е наложена временна забрана да извършва богослужения и други свещенически служби.

От Синода посочват, че мярката е временна и има предпазен характер. Целта ѝ е да се избегне напрежение и „съблазън“ в църковната общност.

Решенията на Светия Синод по разгледаните жалби са окончателни съгласно Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия. „Против“ горното решение, с особено мнение относно процедурата по съдопроизводство, гласува Старозагорският митрополит Киприан.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    5 3 Отговор
    И тез чада божий ще започнат да се поръчват като олигарсите..! Алчността няма граници накрая печели само килара..!

    22:10 02.10.2026

  • 2 Яшар

    8 2 Отговор
    Поповете са мързеливи ,завистливи и прости хора ..всички от това наречено синод , и всички надолу

    Коментиран от #3

    22:10 02.10.2026

  • 3 Европеец

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Съгласен съм с коментара ти .. А що се касае ли за тоя на снимката, правилното решение е да го разпопват ....

    Коментиран от #7

    22:16 02.10.2026

  • 4 Бибитко от Банкя

    11 6 Отговор
    Тоя поп да отива направо в ПП-ДБ! Той не е свещенослужител, а политик.

    22:18 02.10.2026

  • 5 Хаха

    2 4 Отговор
    Да се събира с другия фалшив поп - Откачения "иподякон" Атанас и да почват...

    22:33 02.10.2026

  • 6 Православен

    4 5 Отговор
    Добро решение от светия синод !

    22:34 02.10.2026

  • 7 Стара чанта

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    А ако зависи от теб - направо на гилотината ?!

    22:35 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Свеци и Грешници

    3 3 Отговор
    Този поп да ходи направо в Печорската лавра в Киев. Зеленский Раб Божи да си изповядва греховете пред нашия Дедо Поп, че украинските ги разтури. Единият "Слуга на народа", а другият - "Слуга на Бога"..

    22:47 02.10.2026

  • 10 Хаджи Папурко

    3 3 Отговор
    Този не целува ли ръката на Бойко Богоравни.

    22:51 02.10.2026

  • 11 3.14К

    1 2 Отговор
    Гигинският поп е от мафиотската разколническа мрежа на Борисов в православието и трябва да му се забрани да влиза в българска църква!

    23:19 02.10.2026

  • 12 ?????

    2 1 Отговор
    Само да попитам.
    Сглобката не я ли сглобиха в неговия манастир?
    Или се бъркам?

    23:21 02.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове