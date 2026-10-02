И архимандрит Никанор остава без право да служи

Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор (Христо Христов Мишков) срещу започналото църковно дело за клевети, обиди и други нарушения, както и срещу временното му отстраняване от свещенослужение.

На заседанието си на 2 октомври Синодът, който разглежда случая като Църковен съд, потвърди, че делото срещу Никанор трябва да бъде разгледано на първа инстанция от Софийския епархийски църковен съд.

Така делото се връща в Софийския епархийски църковен съд и ще продължи по същество. Според Синода обвиненията са свързани с поведението на Никанор като свещенослужител в Софийската епархия и с неговите задължения като духовник.

С отделно решение Светият Синод потвърди и трите заповеди на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, с които на 10 август, 26 август и 9 септември на архимандрит Никанор е наложена временна забрана да извършва богослужения и други свещенически служби.

От Синода посочват, че мярката е временна и има предпазен характер. Целта ѝ е да се избегне напрежение и „съблазън“ в църковната общност.

Решенията на Светия Синод по разгледаните жалби са окончателни съгласно Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия. „Против“ горното решение, с особено мнение относно процедурата по съдопроизводство, гласува Старозагорският митрополит Киприан.