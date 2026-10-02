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Димитър Хаджидимитров: Цените на горивата на международните пазари се нормализират

Димитър Хаджидимитров: Цените на горивата на международните пазари се нормализират

2 Октомври, 2026 20:59 640 12

  • горива-
  • цени-
  • международни пазари

Износът на нефт и готови петролни продукти от Ормузкия проток се възстановява, твърди експертът

Димитър Хаджидимитров: Цените на горивата на международните пазари се нормализират - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

Цените на бензина и дизела започват да се понижават, а ситуацията на международните пазари постепенно се нормализира. Това заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в „Интервюто на NOVA”.

По думите през последните дни се наблюдава промяна в тенденцията при горивата. „Цената на едро при газа спадна с 0,11 евро. Ситуацията с бензина и дизела също се променя. Трендът се обръща. Цените тръгват надолу, а това са много добри новини”, заяви Хаджидимитров.

Според него през последните 10 дни се възстановява износът през Ормузкия проток на нефт и готови петролни продукти от региона. „От време на време има проблеми с кораби, но това е поправимо. Цените бяха толкова високи заради притеснението какво ще се случва на пазарите. Сега обстановката се нормализира”, посочи той.

Експертът коментира и потреблението на горива в България. По думите му в началото на септември много хора са започнали да зареждат предварително. „Потреблението беше увеличено с 10-15% спрямо стандарта за този месец през миналата година”, каза той.

Според него обаче няма опасност от недостиг на горива у нас. По думите му към края на септември повишеното потребление вече се е нормализирало. „Недостиг в България не е възможен. В момента в резервоарите на страната има излишък на дизелово гориво. В следващите 2-3 месеца дори не трябва да си помисляме за подобно нещо”, заяви Хаджидимитров.

Той коментира и темата за евентуални спекулации от страна на търговците. Според експерта няма основания за подобни съмнения. „Печалбите на търговците за последния месец са паднали с 20% при бензина, при дизела с 40 на сто. Това означава, че търговците като част от бранша сме в подкрепа на потребителите”, посочи Хаджидимитров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    А У БУГАРСКО КОГАА... НИКОГА!МАФИЯТА СИ ИМА ДЪРЖАВА!

    21:08 02.10.2026

  • 2 Асам кандидато за президентГюрю

    1 0 Отговор
    Ама моля ви спрете им белото и пиенето на тия бе.Тоя виждал ли е скоро Сауди Арамко как изглежда ???

    21:10 02.10.2026

  • 3 Тити

    4 0 Отговор
    Като гледам на нашите бензиностанции цените не мърдат на долу ???

    Коментиран от #11

    21:12 02.10.2026

  • 4 ПамелаАсенкаВасилева спасителка на къра

    2 1 Отговор
    И млекото е поевтиняло ,аз вече пия мляко за 20 стотинки от един бик.

    21:13 02.10.2026

  • 5 видял

    5 0 Отговор
    В Испания ако видят кола между 7 и 10 часа от камерите само с водач , глобата е 200 евра . А тук всеки е сам в собствената си талига , а автобусният транспорт, поне в Бургас е перфектен. И наче дизела бил много - хай !

    Коментиран от #6, #8, #10

    21:14 02.10.2026

  • 6 И всяка

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "видял":

    Кифла с огромен "джип" в града на мол, фризьор и маникюр или само да се види с приятелка.

    21:20 02.10.2026

  • 7 Цените

    1 0 Отговор
    уж падат, а джобовете изтъняват,
    очи темнеят, глава се люшка,
    уста проклинат цяла вселена.
    Есен е сега ....Пейте робини,
    тез тъжни песни. Грей и ти слънце,
    в таз робска земя. Ще да се качат
    цените още..... Но, млъкни сърце!

    21:26 02.10.2026

  • 8 Предлагам яден шпек за бедни

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "видял":

    Пестиш за да хвърлят повече бомби и ракети от самолетите???Пестиш за да запалят петролните кладенци???Сигурно караш електричка за да ти е по-евтин тока и да могат да затворят и останалите АЕЦ.

    21:31 02.10.2026

  • 9 мне

    2 0 Отговор
    ЕС освобождава от резервите си. Но това е до време. После идва големия скок. Тоя лъже за да не се запасяват хората.

    21:43 02.10.2026

  • 10 Хм...

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "видял":

    И в София не е лош градския транспорт. Но Ганьо иска да се вози с каруцата. И имат по 2-3 коли в семейство.

    21:52 02.10.2026

  • 11 Ахъм

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тити":

    Само чакай утре да се повиши цената на международните пазари, веднага ще я вдигнат.

    21:54 02.10.2026

  • 12 ВИС-2 🦁

    0 0 Отговор
    Евала на Жоро Илиев.

    21:56 02.10.2026

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