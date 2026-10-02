Димитър Хаджидимитров: Цените на горивата на международните пазари се нормализират

Цените на бензина и дизела започват да се понижават, а ситуацията на международните пазари постепенно се нормализира. Това заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в „Интервюто на NOVA”.
По думите през последните дни се наблюдава промяна в тенденцията при горивата. „Цената на едро при газа спадна с 0,11 евро. Ситуацията с бензина и дизела също се променя. Трендът се обръща. Цените тръгват надолу, а това са много добри новини”, заяви Хаджидимитров.
Според него през последните 10 дни се възстановява износът през Ормузкия проток на нефт и готови петролни продукти от региона. „От време на време има проблеми с кораби, но това е поправимо. Цените бяха толкова високи заради притеснението какво ще се случва на пазарите. Сега обстановката се нормализира”, посочи той.
Експертът коментира и потреблението на горива в България. По думите му в началото на септември много хора са започнали да зареждат предварително. „Потреблението беше увеличено с 10-15% спрямо стандарта за този месец през миналата година”, каза той.
Според него обаче няма опасност от недостиг на горива у нас. По думите му към края на септември повишеното потребление вече се е нормализирало. „Недостиг в България не е възможен. В момента в резервоарите на страната има излишък на дизелово гориво. В следващите 2-3 месеца дори не трябва да си помисляме за подобно нещо”, заяви Хаджидимитров.
Той коментира и темата за евентуални спекулации от страна на търговците. Според експерта няма основания за подобни съмнения. „Печалбите на търговците за последния месец са паднали с 20% при бензина, при дизела с 40 на сто. Това означава, че търговците като част от бранша сме в подкрепа на потребителите”, посочи Хаджидимитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
21:08 02.10.2026
2 Асам кандидато за президентГюрю
21:10 02.10.2026
3 Тити
Коментиран от #11
21:12 02.10.2026
4 ПамелаАсенкаВасилева спасителка на къра
21:13 02.10.2026
5 видял
Коментиран от #6, #8, #10
21:14 02.10.2026
6 И всяка
До коментар #5 от "видял":Кифла с огромен "джип" в града на мол, фризьор и маникюр или само да се види с приятелка.
21:20 02.10.2026
7 Цените
очи темнеят, глава се люшка,
уста проклинат цяла вселена.
Есен е сега ....Пейте робини,
тез тъжни песни. Грей и ти слънце,
в таз робска земя. Ще да се качат
цените още..... Но, млъкни сърце!
21:26 02.10.2026
8 Предлагам яден шпек за бедни
До коментар #5 от "видял":Пестиш за да хвърлят повече бомби и ракети от самолетите???Пестиш за да запалят петролните кладенци???Сигурно караш електричка за да ти е по-евтин тока и да могат да затворят и останалите АЕЦ.
21:31 02.10.2026
9 мне
21:43 02.10.2026
10 Хм...
До коментар #5 от "видял":И в София не е лош градския транспорт. Но Ганьо иска да се вози с каруцата. И имат по 2-3 коли в семейство.
21:52 02.10.2026
11 Ахъм
До коментар #3 от "Тити":Само чакай утре да се повиши цената на международните пазари, веднага ще я вдигнат.
21:54 02.10.2026
12 ВИС-2 🦁
21:56 02.10.2026