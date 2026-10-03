Почина Анатолий Кашпировски - феноменът, известен с тв сеансите си

Анатолий Кашпировски е починал в московска болница, съобщи неговият директор Сергей Рудых. По думите му психотерапевтът внезапно е получил рязко спадане на кръвното налягане, след което е била повикана спешна помощ и той е бил хоспитализиран.

„На Анатолий Михайлович му стана зле, кръвното му рязко спадна. Беше извикана линейка и той беше откаран в една от московските болници. Въпреки оказаната медицинска помощ в болницата той почина“, заяви Рудых пред РБК.

Директорът допълни, че е преждевременно да се говори за точната причина за смъртта и за диагнозата. По-рано за кончината на Кашпировски съобщи телевизионният водещ Андрей Малахов.

Телевизионният феномен на късния СССР

Кашпировски е роден на 11 август 1939 г. в село Ставница, тогава в Украинската ССР. През 1962 г. завършва Виницкия медицински институт, след което в продължение на 25 години работи в психиатрична болница във Виница. Изучава хипноза и психосоматика и изнася лекции към обществото „Знание“.

Широката му популярност идва в края на 1980-те години, когато започва да води телевизионни сеанси по съветската телевизия. На 9 октомври 1989 г. по Централната телевизия на СССР е излъчен първият му „Сеанс за здраве“. Фразата „Давам установка“ се превръща в негов отличителен израз, а предаванията му събират милиони зрители.

Кашпировски твърди, че чрез внушение и психотерапия може да влияе върху различни здравословни проблеми. Методите му са оспорвани от медици и учени, които ги определят като ненаучни и свързват наблюдаваните ефекти с внушение и самовнушение.

Кратка политическа кариера

Освен с телевизионните си изяви Кашпировски е известен и с политическата си дейност. През 1993 г. е избран за депутат в Държавната дума на Русия от Либерално-демократическата партия.

До смъртта си той остава разпознаваема фигура от епохата на перестройката, когато телевизионните сеанси и обещанията за въздействие върху здравето привличат огромна публика в целия Съветски съюз. Кашпировски е починал на 87 години.

Източник: РБК