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Почина Анатолий Кашпировски - феноменът, известен с тв сеансите си
  Тема: Известни личности

Почина Анатолий Кашпировски - феноменът, известен с тв сеансите си

3 Октомври, 2026 13:18 975 14

  • анатолий кашпировски-
  • русия-
  • телевизионни сеанси-
  • андрей малахов-
  • сергей рудых

Психотерапевтът е бил приет в московска болница след рязко спадане на кръвното налягане, точната причина за смъртта му все още не е обявена.

Почина Анатолий Кашпировски - феноменът, известен с тв сеансите си - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анатолий Кашпировски е починал в московска болница, съобщи неговият директор Сергей Рудых. По думите му психотерапевтът внезапно е получил рязко спадане на кръвното налягане, след което е била повикана спешна помощ и той е бил хоспитализиран.

„На Анатолий Михайлович му стана зле, кръвното му рязко спадна. Беше извикана линейка и той беше откаран в една от московските болници. Въпреки оказаната медицинска помощ в болницата той почина“, заяви Рудых пред РБК.

Директорът допълни, че е преждевременно да се говори за точната причина за смъртта и за диагнозата. По-рано за кончината на Кашпировски съобщи телевизионният водещ Андрей Малахов.

Телевизионният феномен на късния СССР

Кашпировски е роден на 11 август 1939 г. в село Ставница, тогава в Украинската ССР. През 1962 г. завършва Виницкия медицински институт, след което в продължение на 25 години работи в психиатрична болница във Виница. Изучава хипноза и психосоматика и изнася лекции към обществото „Знание“.

Широката му популярност идва в края на 1980-те години, когато започва да води телевизионни сеанси по съветската телевизия. На 9 октомври 1989 г. по Централната телевизия на СССР е излъчен първият му „Сеанс за здраве“. Фразата „Давам установка“ се превръща в негов отличителен израз, а предаванията му събират милиони зрители.

Кашпировски твърди, че чрез внушение и психотерапия може да влияе върху различни здравословни проблеми. Методите му са оспорвани от медици и учени, които ги определят като ненаучни и свързват наблюдаваните ефекти с внушение и самовнушение.

Кратка политическа кариера

Освен с телевизионните си изяви Кашпировски е известен и с политическата си дейност. През 1993 г. е избран за депутат в Държавната дума на Русия от Либерално-демократическата партия.

До смъртта си той остава разпознаваема фигура от епохата на перестройката, когато телевизионните сеанси и обещанията за въздействие върху здравето привличат огромна публика в целия Съветски съюз. Кашпировски е починал на 87 години.

Източник: РБК


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаха

    10 8 Отговор
    Типичен съветски манипулатор.

    Коментиран от #10

    13:29 03.10.2026

  • 3 ма ДУРО

    8 4 Отговор
    Тоя що комунисти "излекува"... 🤣🤣🤣

    13:31 03.10.2026

  • 4 Щом Тоя

    11 6 Отговор
    Феномен гушна Букета
    Ботокс Мумията
    Още ли си мисли че ще живее 150 Години?

    13:32 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 маларт

    9 1 Отговор
    Един измамник и ненавистен Богу човек се пресели в отвъдното да лекува с хипноза дяволите

    13:36 03.10.2026

  • 8 И в България

    10 0 Отговор
    висяха и го гледаха по телевизията!

    Слагаха една чаша пред екрана, Кашпировски я зяпаше няколко минути и после цялата фамилия пиеха от нея против уроки! 🤗

    Коментиран от #11

    13:36 03.10.2026

  • 9 хех

    5 1 Отговор
    Единственото по-велико нещо от късния соц. от Кашпировски беше хапчето за безсмъртие на КГБ, което българските комунисти и русофили купуваха за 100 долара. : )))) Живите им наследници са същите като тях. : )))) Светла му памет! Добре им изстърска джобовете на руските дебили, също като нашия Ивелин от Исорическия Парк, който също много ме радва по същите причини. : )))

    13:47 03.10.2026

  • 10 Видьо Видев

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Алилуя! Еден шарлатанин по-малко!

    13:52 03.10.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "И в България":

    АМА ВЖ.
    МАЙ...МАЙ...Е ПОДЕЙСТВАЛО
    ЩОМ ЧОРАПА И БАРОНЕСАТА СА ДУЕТ

    13:57 03.10.2026

  • 12 Човек като всички

    1 0 Отговор
    Вечна му памет

    14:03 03.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 КЕШ ПИРОВСКИ

    0 0 Отговор
    ИЛИ ВИСОЦКИ КОЙ ГО БОЛИ, КОЙ Е ТОЯ ?!

    14:11 03.10.2026