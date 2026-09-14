Спасителна акция в Осоговска планина

В неделя екип на Планинската спасителна служба проведе спасителна акция в района на село Цървена ябълка, Осоговска планина, след подаден сигнал за инцидент с 40-годишен водач на АТВ.
При инцидента мъжът е получил травма и е съобщил за болки в областта на гръдния кош. Планинските спасители своевременно са достигнали до пострадалия и са му оказали първа долекарска помощ, като е преценена необходимостта от специализиран медицински транспорт.
Чрез Централата на Планинската спасителна служба е потърсено съдействие от въздушна линейка, която да транспортира пострадалия за допълнителен медицински преглед и лечение.
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Докога?!
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