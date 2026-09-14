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Спасителна акция в Осоговска планина

Спасителна акция в Осоговска планина

14 Септември, 2026 07:42 899 6

  • осоговска планина-
  • спасяване-
  • водач-
  • атв

При инцидента мъжът е получил травма и е съобщил за болки в областта на гръдния кош

Спасителна акция в Осоговска планина - 1
Снимка: ПСС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В неделя екип на Планинската спасителна служба проведе спасителна акция в района на село Цървена ябълка, Осоговска планина, след подаден сигнал за инцидент с 40-годишен водач на АТВ.

При инцидента мъжът е получил травма и е съобщил за болки в областта на гръдния кош. Планинските спасители своевременно са достигнали до пострадалия и са му оказали първа долекарска помощ, като е преценена необходимостта от специализиран медицински транспорт.

Чрез Централата на Планинската спасителна служба е потърсено съдействие от въздушна линейка, която да транспортира пострадалия за допълнителен медицински преглед и лечение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    7 1 Отговор
    Куцо, кьораво и сакато се правят на алпинисти и офроудъри после хеликоптер, който плащаме всички.
    Докога?!

    08:17 14.09.2026

  • 2 Бай Коста

    4 0 Отговор
    Докато политиците се джафкат, тези хора си вършат работата.

    08:31 14.09.2026

  • 3 бушприт

    2 1 Отговор
    Село Червена ябълка.

    08:34 14.09.2026

  • 4 ъгъл

    3 0 Отговор
    Политиците се джафкат нарочно,за пред хората. После,след изборите ще си разпределят дебелите пачки с кинти и заедно ще смучат водки и уискита,ракии и коняци.

    08:37 14.09.2026

  • 5 ййй

    0 0 Отговор
    Този медицински хеликоптер на маршрлутка го обърнаха? Аман от пишман туристи! Планината не е за всеки, а само за разумните и подготвените, как пък не го разбраха. Цари масова олиггофрения при която никой не прави връзка между действия и последстивя и мисли, че ще му се размине по чудодеен начин Ами не е така! Като посееш плевел, няма да порасне роза.

    09:14 14.09.2026

  • 6 Хорейшо

    0 0 Отговор
    Спукал е ребро. Ще пъшка 2 месеца.

    09:28 14.09.2026

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