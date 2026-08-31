Делото за АТВ катастрофата: Откриха следи от марихуана в пробите на Никола Бургазлиев

При лабораторните изследвания на кръв и урина на Никола Бургазлиев е установено наличие на тетрахидроканабинол (THC), активната съставка на марихуаната. Това стана ясно по време на днешното заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният ѝ син Мартин беше тежко ранен.
Окръжният съд в Бургас отхвърли искането на защитата на Никола Бургазлиев за отвод на съдебния състав по делото. Искането беше направено с мотив, че съдът е проявил предубеденост при разглеждането на доказателствените искания на защитата. След като съдът се произнесе по него, делото продължи с изслушване на вещите лица, изготвили химико-токсикологичните експертизи на пробите на Бургазлиев.
Според експертите резултатите сочат употреба на марихуана в период между 36 и 48 часа преди вземането на пробите. Употребата е определена като инцидентна, а не системна, подчертаха експертите по делото. Съдът прие заключенията на вещите лица, пише БТА.
Защитата постави въпроси относно начина на вземане на пробите и оспори процедурата по пробовземането. Обсъден беше и отрицателният резултат от полевия тест за наркотици, направен непосредствено след катастрофата.
По делото предстои разпит на двама свидетели, сред които полицейски служител, бил на мястото на инцидента, както и служител на фирмата, собственик на АТВ-то. Очаква се съдът да разгледа и видеозаписи от катастрофата. Делото продължава и утре.
Катастрофата е от 14 август 2025 година в Слънчев бряг. Според обвинението Никола Бургазлиев е управлявал АТВ, с което е навлязъл на тротоар и е блъснал група пешеходци. При удара пострадаха петима души, сред които и 35-годишна жена, която почина след едномесечна кома. Нейното дете също беше хоспитализирано в критично състояние с тежка черепно-мозъчна травма и транспортирано за спешно лечение в София.
Прокуратурата поддържа тезата, че деянието е извършено при евентуален умисъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
ама чак ся ли
"Експертиза установи: Никола Бургазлиев е карал АТВ-то под въздействието на марихуана
26 Август, 2025"
16:41 31.08.2026
2 Ами то това
Коментиран от #9
16:41 31.08.2026
3 О, Морес
16:42 31.08.2026
4 бавят се пробите
16:42 31.08.2026
5 Гост
16:43 31.08.2026
6 Без Марихуана !
Не се Качвам !
Коментиран от #8
16:44 31.08.2026
7 Който Си Е Дробил Манджата !
16:49 31.08.2026
8 Трябва да съм Готов !
До коментар #6 от "Без Марихуана !":И за най - Лошото !
Че повече !
Няма Да мога да го прявя !
16:52 31.08.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Ами то това":Тука трябваше да бъдат ония лицемерни недоразумения които ходиха до Кочани...
16:54 31.08.2026
10 терористите се врязват в тълпа от хора
16:58 31.08.2026
11 Чорбара
17:00 31.08.2026
12 Чак сега ли ?????
17:17 31.08.2026
13 Абе тоя с АТВ- то
17:18 31.08.2026
14 Хи хи хи
17:20 31.08.2026
15 вта
17:24 31.08.2026