Новини
България »
Делото за АТВ катастрофата: Откриха следи от марихуана в пробите на Никола Бургазлиев

Делото за АТВ катастрофата: Откриха следи от марихуана в пробите на Никола Бургазлиев

31 Август, 2026 16:38 672 15

  • катастрофа-
  • атв-
  • никола бургазлиев

Защитата постави въпроси относно начина на вземане на пробите и оспори процедурата по пробовземането. Обсъден беше и отрицателният резултат от полевия тест за наркотици, направен непосредствено след катастрофата

Делото за АТВ катастрофата: Откриха следи от марихуана в пробите на Никола Бургазлиев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При лабораторните изследвания на кръв и урина на Никола Бургазлиев е установено наличие на тетрахидроканабинол (THC), активната съставка на марихуаната. Това стана ясно по време на днешното заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният ѝ син Мартин беше тежко ранен.

Окръжният съд в Бургас отхвърли искането на защитата на Никола Бургазлиев за отвод на съдебния състав по делото. Искането беше направено с мотив, че съдът е проявил предубеденост при разглеждането на доказателствените искания на защитата. След като съдът се произнесе по него, делото продължи с изслушване на вещите лица, изготвили химико-токсикологичните експертизи на пробите на Бургазлиев.

Според експертите резултатите сочат употреба на марихуана в период между 36 и 48 часа преди вземането на пробите. Употребата е определена като инцидентна, а не системна, подчертаха експертите по делото. Съдът прие заключенията на вещите лица, пише БТА.

Защитата постави въпроси относно начина на вземане на пробите и оспори процедурата по пробовземането. Обсъден беше и отрицателният резултат от полевия тест за наркотици, направен непосредствено след катастрофата.

По делото предстои разпит на двама свидетели, сред които полицейски служител, бил на мястото на инцидента, както и служител на фирмата, собственик на АТВ-то. Очаква се съдът да разгледа и видеозаписи от катастрофата. Делото продължава и утре.

Катастрофата е от 14 август 2025 година в Слънчев бряг. Според обвинението Никола Бургазлиев е управлявал АТВ, с което е навлязъл на тротоар и е блъснал група пешеходци. При удара пострадаха петима души, сред които и 35-годишна жена, която почина след едномесечна кома. Нейното дете също беше хоспитализирано в критично състояние с тежка черепно-мозъчна травма и транспортирано за спешно лечение в София.

Прокуратурата поддържа тезата, че деянието е извършено при евентуален умисъл.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    13 0 Отговор
    верно ли
    ама чак ся ли

    "Експертиза установи: Никола Бургазлиев е карал АТВ-то под въздействието на марихуана
    26 Август, 2025"

    16:41 31.08.2026

  • 2 Ами то това

    15 0 Отговор
    беше ясно от самото начало... Въпросът е сега, какво наказание ще му дадат от съда, ако мама и тате не са прехвърлили на съдията някой скъп имот...

    Коментиран от #9

    16:41 31.08.2026

  • 3 О, Морес

    15 0 Отговор
    Я му проверете черепната кутия на това милиционерско отроче-има ли следи от мозък вътре ?

    16:42 31.08.2026

  • 4 бавят се пробите

    2 0 Отговор
    и на габровските милицаи.... що така.... на пътя излизат веднага...

    16:42 31.08.2026

  • 5 Гост

    14 0 Отговор
    Родителите - полицаи на един келеш, който се прави на мъж правят съда на маймунарник само да оневинят отрочето си. А УБИТАТА ЖЕНА, А ДЕТЕНЦЕТО ИНВАЛИД ??????

    16:43 31.08.2026

  • 6 Без Марихуана !

    2 2 Отговор
    На АТВ !

    Не се Качвам !

    Коментиран от #8

    16:44 31.08.2026

  • 7 Който Си Е Дробил Манджата !

    4 0 Отговор
    Да си Я Сърба !

    16:49 31.08.2026

  • 8 Трябва да съм Готов !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без Марихуана !":

    И за най - Лошото !
    Че повече !
    Няма Да мога да го прявя !

    16:52 31.08.2026

  • 9 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами то това":

    Тука трябваше да бъдат ония лицемерни недоразумения които ходиха до Кочани...

    16:54 31.08.2026

  • 10 терористите се врязват в тълпа от хора

    4 0 Отговор
    такива назапад където се врязват във тълпа от хора ги разстрелват на място казват им терористи

    16:58 31.08.2026

  • 11 Чорбара

    7 0 Отговор
    Това наркоманче по бай Тошово време щеше да от несе смъртна присъда ,за това единствената правилна присъда е доживотен без право на замяна.

    17:00 31.08.2026

  • 12 Чак сега ли ?????

    0 0 Отговор
    Браво на нашите разследващи ОРГАНИ !!!!!!

    17:17 31.08.2026

  • 13 Абе тоя с АТВ- то

    1 0 Отговор
    Не го ли пуснаха поради липса на доказателства за престъпление ?

    17:18 31.08.2026

  • 14 Хи хи хи

    1 1 Отговор
    А за Петрохан какво стана Демерджиев ???? Май ще да е петорно самоубийство ????? Беше се засилил много но какво се получи ?????

    17:20 31.08.2026

  • 15 вта

    0 0 Отговор
    Неговите родители още ли са служители на МВР?

    17:24 31.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове