Военни следят дрейфащ кораб, ударен от дрон, навлязъл в български води

Военнослужещи от Военновъздушните сили и от Военноморските сили изпълниха днес задача по разузнаване и локализиране на дрейфащ товарен кораб във водите на Черно море.
От 11:30 ч. до 13:10 ч. екипажи от ВВС с два хеликоптера „Кугър“ съвместно със специалисти от Военноморските сили изпълниха задача по търсене и локализиране на състоянието на дрейфащ моторен кораб “EMIL”, който се намира на 40 морски мили източно от нос Шабла, съобщиха от пресцентъра на МО.
След удар от дрон в района на град Одеса на 5 август, последвал пожар и отказ на техническите системи, плавателният съд остава без възможност за маневриране и е напуснат от екипажа. От тогава до момента корабът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, като под влияние на морските течения, се придвижва в южно направление към изключителната икономическа зона на Република България.
От Военноморските сили на Република България е излъчено известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район.
Продължава наблюдението на плавателния съд от компетентните институции, които поддържат готовност за предприемане на необходимите действия при промяна на обстановката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Последния Софиянец
Коментиран от #30
17:00 04.10.2026
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4 Тагаренко
17:02 04.10.2026
5 Читател
Ударили са го Руснаците защото е носел оръжие за бандеровските фашисти.
17:02 04.10.2026
6 Морски дар
Коментиран от #8
17:03 04.10.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #35
17:06 04.10.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Морски дар":Може да гръмне по всяко време.Затова е избягал екипажа.
17:06 04.10.2026
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10 Промяната
Коментиран от #12
17:15 04.10.2026
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12 Демократ
До коментар #10 от "Промяната":Аз пък друго съм забелязал че тия жени дето не пускат имат комплекса че са непривлекателни.Красива жена пуска на вдичко и на всеки.
17:19 04.10.2026
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16 Бивш от запаса на БНА
Най-вероятно гребат с гумените лодки всяка командвана от поне един ,,флотски адмирал"...
Това са фактите днес...
БАНГАРАНГИЯ в ЕС ,НАТО и в ....,,КЛУБА НА БОГАТИТЕ"...
17:34 04.10.2026
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23 14/88
17:55 04.10.2026
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28 14/88
по точно
17:56 04.10.2026
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33 Цепеш
18:12 04.10.2026
34 Гробар
18:17 04.10.2026
35 ако е така
До коментар #7 от "Последния Софиянец":наште ВМС/ВВС да си направят едно истинско учение с няколко ракети и да го взривят преди да е доближил нашия бряг.
18:27 04.10.2026