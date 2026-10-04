Новини
България »
Военни следят дрейфащ кораб, ударен от дрон, навлязъл в български води

Военни следят дрейфащ кораб, ударен от дрон, навлязъл в български води

4 Октомври, 2026 16:48 1 137 35

  • дрефащ-
  • кораб-
  • черно море

Корабът е на 40 морски мили източно от нос Шабла

Военни следят дрейфащ кораб, ударен от дрон, навлязъл в български води - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военнослужещи от Военновъздушните сили и от Военноморските сили изпълниха днес задача по разузнаване и локализиране на дрейфащ товарен кораб във водите на Черно море.

От 11:30 ч. до 13:10 ч. екипажи от ВВС с два хеликоптера „Кугър“ съвместно със специалисти от Военноморските сили изпълниха задача по търсене и локализиране на състоянието на дрейфащ моторен кораб “EMIL”, който се намира на 40 морски мили източно от нос Шабла, съобщиха от пресцентъра на МО.

След удар от дрон в района на град Одеса на 5 август, последвал пожар и отказ на техническите системи, плавателният съд остава без възможност за маневриране и е напуснат от екипажа. От тогава до момента корабът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, като под влияние на морските течения, се придвижва в южно направление към изключителната икономическа зона на Република България.

От Военноморските сили на Република България е излъчено известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район.

Продължава наблюдението на плавателния съд от компетентните институции, които поддържат готовност за предприемане на необходимите действия при промяна на обстановката.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Още един кораб да ни замърсява плажовете.

    Коментиран от #30

    17:00 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тагаренко

    10 1 Отговор
    Товарът опасен ли е?

    17:02 04.10.2026

  • 5 Читател

    20 6 Отговор
    Съветвам българи да не се качват на този кораб. Румънците също не са се качили.
    Ударили са го Руснаците защото е носел оръжие за бандеровските фашисти.

    17:02 04.10.2026

  • 6 Морски дар

    15 1 Отговор
    Да го взимат на буксир и корабът заедно с товара стават българска собственост.

    Коментиран от #8

    17:03 04.10.2026

  • 7 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Кораба Емил пренася експлозиви от Германия и затова екипажа е избягал .Много е опасен.

    Коментиран от #35

    17:06 04.10.2026

  • 8 Последния Софиянец

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Морски дар":

    Може да гръмне по всяко време.Затова е избягал екипажа.

    17:06 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Промяната

    10 3 Отговор
    Да пратят Гебрев да си прибере барутеца.

    Коментиран от #12

    17:15 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Демократ

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Промяната":

    Аз пък друго съм забелязал че тия жени дето не пускат имат комплекса че са непривлекателни.Красива жена пуска на вдичко и на всеки.

    17:19 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бивш от запаса на БНА

    8 2 Отговор
    Изненадах се от заглавието ,че ,,военни следят..."...
    Най-вероятно гребат с гумените лодки всяка командвана от поне един ,,флотски адмирал"...
    Това са фактите днес...
    БАНГАРАНГИЯ в ЕС ,НАТО и в ....,,КЛУБА НА БОГАТИТЕ"...

    17:34 04.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 14/88

    1 1 Отговор
    то военни следят и 6ългарите

    17:55 04.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 14/88

    1 1 Отговор
    то военни следят и българите
    по точно

    17:56 04.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Цепеш

    0 0 Отговор
    Летящия влах....

    18:12 04.10.2026

  • 34 Гробар

    0 0 Отговор
    Варна и Бургас ще станат гробища за ударени кораби. Забравете за туризъм следващите 20 години. ЕС ни храни, нато ни брани.

    18:17 04.10.2026

  • 35 ако е така

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    наште ВМС/ВВС да си направят едно истинско учение с няколко ракети и да го взривят преди да е доближил нашия бряг.

    18:27 04.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове