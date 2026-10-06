Президентът Илияна Йотова отмени визита след атаката срещу два кораба край Бяла

Илияна Йотова отмени посещението си във Велико Търново заради инцидента с два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. Държавният глава трябваше да участва в представянето на резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица в 11:00 часа.
Според първоначалната информация са били поразени корабите ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, регистриран под флага на Палау. ALFA WATAN е претърпял тежки структурни повреди и е потънал източно от българския бряг. Към момента няма потвърдена информация за съдбата на неговия екипаж.
На борда на ABLE е избухнал пожар, след което целият 18-членен екипаж е напуснал плавателния съд. Българският ферибот DIOSCURIA е бил пренасочен към района и е приел моряците на борда си. Сред евакуираните има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ.
Правителствената информационна служба съобщи:„Министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.“
Очаква се на срещата да бъдат обсъдени действията на службите и спасителната операция.
Има различни версии за причината
Версията за атака с дронове е съобщена като първоначална информация, но към момента не е окончателно потвърдена от българските морски власти. „Флагман“ посочва и друга версия, според която двата кораба може да са се сблъскали край Сулина, Румъния. Разликата между сведенията остава неизяснена.
Потвърдено е, че единият кораб е потънал, а от другия са евакуирани 18 моряци. Следващите действия са свързани с изясняване на причината за инцидента, установяване на съдбата на екипажа на ALFA WATAN и медицинската евакуация на пострадалите.
Източници: dnes.bg, bta.bg, flagman.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
11:18 06.10.2026
3 Трол
11:19 06.10.2026
4 оня с коня
отгазофустата
Коментиран от #6, #22
11:19 06.10.2026
5 АГАТ а Кристи
11:20 06.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кметчо
11:23 06.10.2026
8 По наколенки
11:26 06.10.2026
9 Просто човек
Коментиран от #24
11:31 06.10.2026
10 Значи !
И На Въженце !
11:34 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пламен
Коментиран от #15
11:43 06.10.2026
13 Язък !
11:45 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ахаааа
До коментар #12 от "Пламен":само тя ли - от 15г. нее имало свестен на този пост
11:49 06.10.2026
16 Пи Ар
11:50 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Митьо джибрата
До коментар #14 от "Русата Златка сподели упражнението,":Питай колегата Венцо да ти каже....
11:50 06.10.2026
19 Атина Палада
Радев и Йотова мълчат и увъртат, значи дроновете са руски!
Ако бяха украински, сега и двамата щяха да бълват логорея на миротворческа вълна.
11:47 06.10.2026
11:51 06.10.2026
20 Факт
11:53 06.10.2026
21 Главнокомандващият Йотова
11:53 06.10.2026
22 Русата Златка сподели упражнението
До коментар #4 от "оня с коня":Русата Златка сподели упражнението, с което поддържа стегнато дупе
КЛОЗЕТНАТА ДАМА ЗНАЕ МНОГО ПОВЕЧЕ МУРАФЕТИ. АКО ЗАПОЧНЕ ДА ГИ РАЗПРАВЯ СУТРИНТА, ДОКАТО СПРЕ, СЛЪНЦЕТО ЩЕ ЗАЛЕЗЕ.
11:55 06.10.2026
23 Пеги Бънди
12:15 06.10.2026
24 Защото
До коментар #9 от "Просто човек":Бленува мир.
12:16 06.10.2026
25 Дориана
въртолетите още не са стигнали мястото за издирване на оцелели?!
И как очакват да има оцелели, ако са във водата?!
Язък за сумати учения по спасяване на оцелели в морски катастрофи, милиони изхарчени пари!
12:15 06.10.2026
12:19 06.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Няма такъв резил
Минимален е шансът в Търново да я чукне някой миролюбив руски дрон!!!
12:21 06.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 МУНЧО Пeдофилa
12:34 06.10.2026