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Президентът Илияна Йотова отмени визита след атаката срещу два кораба край Бяла
  Тема: Украйна

Президентът Илияна Йотова отмени визита след атаката срещу два кораба край Бяла

6 Октомври, 2026 11:14 954 29

  • илияна йотова-
  • румен радев-
  • черно море-
  • кораби-
  • диоскурия

Президентът промени програмата си заради поразените плавателни съдове в Черно море. Премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите

Президентът Илияна Йотова отмени визита след атаката срещу два кораба край Бяла - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова отмени посещението си във Велико Търново заради инцидента с два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. Държавният глава трябваше да участва в представянето на резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица в 11:00 часа.

Според първоначалната информация са били поразени корабите ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, регистриран под флага на Палау. ALFA WATAN е претърпял тежки структурни повреди и е потънал източно от българския бряг. Към момента няма потвърдена информация за съдбата на неговия екипаж.

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На борда на ABLE е избухнал пожар, след което целият 18-членен екипаж е напуснал плавателния съд. Българският ферибот DIOSCURIA е бил пренасочен към района и е приел моряците на борда си. Сред евакуираните има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ.

Правителствената информационна служба съобщи:

„Министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.“

Очаква се на срещата да бъдат обсъдени действията на службите и спасителната операция.

Има различни версии за причината

Версията за атака с дронове е съобщена като първоначална информация, но към момента не е окончателно потвърдена от българските морски власти. „Флагман“ посочва и друга версия, според която двата кораба може да са се сблъскали край Сулина, Румъния. Разликата между сведенията остава неизяснена.

Потвърдено е, че единият кораб е потънал, а от другия са евакуирани 18 моряци. Следващите действия са свързани с изясняване на причината за инцидента, установяване на съдбата на екипажа на ALFA WATAN и медицинската евакуация на пострадалите.

Източници: dnes.bg, bta.bg, flagman.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    11 7 Отговор
    Войната дойде и у нас а Йотова спи.

    11:18 06.10.2026

  • 3 Трол

    13 1 Отговор
    Г-жа Йотова спешно се насочва към Варна, където да се снима с камера.

    11:19 06.10.2026

  • 4 оня с коня

    9 3 Отговор
    и йотова го е правила
    отгазофустата

    Коментиран от #6, #22

    11:19 06.10.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    10 4 Отговор
    Рундьовите приятели "освободители".... в ролята миротворци

    11:20 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кметчо

    9 0 Отговор
    Язък за посрещачите че се бяхме подготвили ама напразно.

    11:23 06.10.2026

  • 8 По наколенки

    11 2 Отговор
    Отново ще кажат че са миролюбци и ще вдигнат белия байряк за милост

    11:26 06.10.2026

  • 9 Просто човек

    9 1 Отговор
    И защо, тая и без това не свиква КСНС…

    Коментиран от #24

    11:31 06.10.2026

  • 10 Значи !

    6 1 Отговор
    Може Да Скача !

    И На Въженце !

    11:34 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пламен

    8 1 Отговор
    Тая е пълна пародия за президент

    Коментиран от #15

    11:43 06.10.2026

  • 13 Язък !

    5 1 Отговор
    За Софрата !

    11:45 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ахаааа

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пламен":

    само тя ли - от 15г. нее имало свестен на този пост

    11:49 06.10.2026

  • 16 Пи Ар

    6 0 Отговор
    Илиянка е прекратила визитата си в Търново и се е юрнала към морето, където какво ще направи...нищоооо !

    11:50 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Митьо джибрата

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Русата Златка сподели упражнението,":

    Питай колегата Венцо да ти каже....

    11:50 06.10.2026

  • 19 Атина Палада

    4 3 Отговор
    Щом главнокомандващите

    Радев и Йотова мълчат и увъртат, значи дроновете са руски!

    Ако бяха украински, сега и двамата щяха да бълват логорея на миротворческа вълна.

    11:47 06.10.2026

    11:51 06.10.2026

  • 20 Факт

    1 0 Отговор
    Някой ще си прибере застраховките

    11:53 06.10.2026

  • 21 Главнокомандващият Йотова

    1 0 Отговор
    Така ще я наричаме в стил Факти, където традиционните родове на съществителните в българския език не важат!

    11:53 06.10.2026

  • 22 Русата Златка сподели упражнението

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Русата Златка сподели упражнението, с което поддържа стегнато дупе
    КЛОЗЕТНАТА ДАМА ЗНАЕ МНОГО ПОВЕЧЕ МУРАФЕТИ. АКО ЗАПОЧНЕ ДА ГИ РАЗПРАВЯ СУТРИНТА, ДОКАТО СПРЕ, СЛЪНЦЕТО ЩЕ ЗАЛЕЗЕ.

    11:55 06.10.2026

  • 23 Пеги Бънди

    3 0 Отговор
    Какво мисли? Нека позная - мир и любов, докато ни обстрелват дронове?

    12:15 06.10.2026

  • 24 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Просто човек":

    Бленува мир.

    12:16 06.10.2026

  • 25 Дориана

    2 0 Отговор
    Инцидентът е станал снощи в 3 часа,
    въртолетите още не са стигнали мястото за издирване на оцелели?!

    И как очакват да има оцелели, ако са във водата?!

    Язък за сумати учения по спасяване на оцелели в морски катастрофи, милиони изхарчени пари!

    12:15 06.10.2026

    12:19 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Няма такъв резил

    2 0 Отговор
    Е какво се е стресирала, В.Търново е много далеч от Шабла!!
    Минимален е шансът в Търново да я чукне някой миролюбив руски дрон!!!

    12:21 06.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 МУНЧО Пeдофилa

    0 0 Отговор
    Представете си го нашия МУНЧО Пeдофилa със Zeления чорап на кратунката по времето на Самуил как анатемосва и проклина Българския Цар като военнолюбив ястреб . милитарист и любител на войната защото не се е предал на ВаZeлиний 2 а се е сражавал за защитата на родината ни и за свободата й .

    12:34 06.10.2026

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