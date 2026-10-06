Президентът Илияна Йотова отмени визита след атаката срещу два кораба край Бяла

Илияна Йотова отмени посещението си във Велико Търново заради инцидента с два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. Държавният глава трябваше да участва в представянето на резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица в 11:00 часа.

Според първоначалната информация са били поразени корабите ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, регистриран под флага на Палау. ALFA WATAN е претърпял тежки структурни повреди и е потънал източно от българския бряг. Към момента няма потвърдена информация за съдбата на неговия екипаж.

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На борда на ABLE е избухнал пожар, след което целият 18-членен екипаж е напуснал плавателния съд. Българският ферибот DIOSCURIA е бил пренасочен към района и е приел моряците на борда си. Сред евакуираните има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ.

Правителствената информационна служба съобщи:

„Министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.“

Очаква се на срещата да бъдат обсъдени действията на службите и спасителната операция.

Има различни версии за причината

Версията за атака с дронове е съобщена като първоначална информация, но към момента не е окончателно потвърдена от българските морски власти. „Флагман“ посочва и друга версия, според която двата кораба може да са се сблъскали край Сулина, Румъния. Разликата между сведенията остава неизяснена.

Потвърдено е, че единият кораб е потънал, а от другия са евакуирани 18 моряци. Следващите действия са свързани с изясняване на причината за инцидента, установяване на съдбата на екипажа на ALFA WATAN и медицинската евакуация на пострадалите.

Източници: dnes.bg, bta.bg, flagman.bg