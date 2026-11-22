Телефон и смарт часовник, представени като подарък при преподписване на договор с мобилен оператор, се оказаха предмет на лизинг за 24 месеца. След сигнал до БНТ възрастният мъж от Варна Георги Георгиев е получил възможност да прекрати договорите без оставащи вноски и неустойки.

Георгиев разказва, че първоначално е бил потърсен по телефона с предложение да преподпише договора си. В офиса на оператора му предложили нов телефон и смарт часовник.

„Аз му казах да не пише, нямам нужда от тези неща, пенсията ми е минимална, не мога да си позволя това. Той ми каза няколко пъти, че това е само за 52 евро с 24 месеца гаранция“, разказва Георги Георгиев.

Мъжът останал с впечатлението, че 52 евро е еднократната сума за устройствата. След като се усъмнили, синът и дъщеря му проверили документите и установили, че е подписан договор за лизинг.

„Лизингът – 24 вноски, излязоха по 56 евро“, казва Георгиев. Дъщеря му Христина Георгиева посочва, че при разговор със служител е разбрала за общо задължение от около 1300 евро за двете години.

Опитът за прекратяване

Георги Георгиев и дъщеря му посетили офис на оператора, за да прекратят договора в предвидения от закона срок. По думите на Христина Георгиева при подаването на жалбата възникнала грешка при изписването на имената, след което служителят скъсал първата бланка и дал нова.

„Когато написах нова, ме уведоми, че не може да ми даде входящ номер, защото си поисках. Щели да ми се обадят по телефона и да ми го дадат допълнително“, разказва тя.

На въпрос дали номерът е бил предоставен, Христина Георгиева отговаря: „Не, не ми го дадоха.“

След това Георгиев изпратил жалби до Комисията за защита на потребителите и до омбудсмана.

Moбилният оператор обяснил, че Георги Георгиев може да прекрати лизинговите си договори без оставащи вноски или неустойки.

От компанията посочили, че първоначално договорите не са били анулирани, тъй като мъжът не е носел телефона и смарт часовника за проверка на състоянието им.

Случаят показва разликата между представена при разговор сума и реалните условия в подписания лизингов договор. В конкретния случай въпросът е решен след подадени жалби и сигнал до БНТ, а операторът е потвърдил прекратяването без допълнителни плащания.