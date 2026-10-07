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Божанов: Мирът в Черно море минава през спиране на огъня
  Тема: Украйна

Божанов: Мирът в Черно море минава през спиране на огъня

7 Октомври, 2026 18:29 647 20

  • божидар божанов-
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  • кснс-
  • русия-
  • дронове

Депутатът настоя България да изпрати нота до Русия и да подкрепи мирни преговори между Москва и Киев. Принадлежността на дроновете, свързвани с атаката срещу два кораба, все още не е установена.

Божанов: Мирът в Черно море минава през спиране на огъня - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мирът в Черно море минава през незабавно прекратяване на огъня и започване на мирни преговори между Русия и Украйна. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Изказването му дойде в деня, в който за първи път в мандата на президента Илияна Йотова беше свикан Консултативният съвет за национална сигурност. Поводът е атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият плавателен съд е потънал, а към момента няма открити членове на екипажа.

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Божанов предлага нота до Русия

Божанов заяви, че от години настоява КСНС да заседава редовно. По думите му законът предвижда съветът да се събира на всеки три месеца, а националната сигурност не трябва да се разглежда единствено като въпрос на кризисно управление.

„Важно е, защото националната сигурност е стратегическият въпрос. Тя не е въпрос на кризисен щаб, който да реши конкретно с този случай какво да правим“, заяви Божанов.

Според депутата заседанието трябва да доведе не само до обмен на информация, но и до стратегически консенсус за сигурността в Черно море и войната в Украйна. Той посочи, че „Демократична България“ предлага България да изпрати нота до Русия заради това, което партията определя като нарушаване на международното право.

„Редно е да изпратим нота на Русия да спре с всякакви военни действия, всякакви агресивни действия в тази зона, която е на България“, каза Божанов.

Не е установено чии са дроновете

Депутатът подчерта, че няма официално установена принадлежност на дроновете, свързвани с атаката срещу корабите. Той заяви, че обстоятелствата около инцидента трябва да бъдат изяснени, но България трябва да настоява за прекратяване на военните действия в Черно море.

Божанов отхвърли като „димка“ тезите, че призивите за прекратяване на войната са проява на „военолюбие“. По думите му президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев повтарят позиции, близки до тези на Москва. Това е политическа оценка на депутата.

Руското посолство в София заяви, че двата кораба не са били сред целите на руските въоръжени сили при ударите на 6 октомври. Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че украинската армия не е провеждала операции в изключителната икономическа зона на България.

Принадлежността на дроновете остава неустановена. Европейският съюз вече е обявил, че предоставя на България и Румъния спътникови данни, които да помогнат за изясняване на атаките.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Невероятен

    11 1 Отговор
    Смешник. Госпожица четири очи му задава определени въпроси а той се опитва да се измъкне от тях защото те са му неудобни.
    Щеше да бъде интересен да му зададе директен въпрос за Петрохан и той съвсем щеше да оплете конците.
    Разликата между него и господина с двата пръста чело е огромна защото този поне се опитва как да завоалира нещата адвокат директно атакува все едно че е готов да си тръгне недоволен от въпросите.
    Смешници които в последно време постоянно се въртят в това измислено предаване

    18:41 07.10.2026

  • 5 Тоя ходил ли е в казармата?

    14 1 Отговор
    Като го гледам какъв е,нежен,ще му се случат случки.

    18:41 07.10.2026

  • 6 Ами

    1 9 Отговор
    А мира в световен план минава само през поредния разпад на остатъците от предишния тоест на Руската федерация

    18:43 07.10.2026

  • 7 Софиянец

    8 0 Отговор
    Ехааа! Тоя колко проницателен! Как така не е академик?

    18:43 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай Иван

    8 0 Отговор
    Ура!!! Пърхота е открил топлата вода!

    18:45 07.10.2026

  • 11 Господамата Божанов

    5 1 Отговор
    Най активни срещу Русия са децата на старата номенклатура

    18:49 07.10.2026

  • 12 Горски

    1 2 Отговор
    Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова? Някой в таи държава мисли ли за семействата на тези стотици хиляди работещи в отбранителната индустрия на какви тръни са последните месеци? То е взрив след взрив. Ако ударите бяха руски до сега щеше да е голямо лаене, декларации и т.н. Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява. Знаем ги нейните анализи, след такъв неин анализ е освободила от затвора наркопласьор, който после лудувал в затворническата болница, това ще ѝ се напомня винаги, Радев ще ни натресе още една "шарлатанка".

    18:50 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ТоА па...?!

    1 0 Отговор
    Откри топлата вода...!

    18:57 07.10.2026

  • 15 така, така

    6 0 Отговор
    Петроханецът се е изказал едностранчиво и преднамерено, но убеден, че е прав - типично за сектанската им парадигма.
    Като ще изпраща ноти до посолства, да не забрава украинското.

    19:03 07.10.2026

  • 16 Тази прическа

    3 0 Отговор
    имитация на мозъчна гънка ли е?

    19:10 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Божанов ти наясно ли си какво е война Ако това беше война нямаше да има ток вода интернет хляб и цигари До онзи ден в Киев дискотеки и барове пълни Паднаха пет ракети и започна вой до небесата Не ви ли е срам

    19:19 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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