Божанов: Мирът в Черно море минава през спиране на огъня

Мирът в Черно море минава през незабавно прекратяване на огъня и започване на мирни преговори между Русия и Украйна. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов в предаването „Лице в лице“ по bTV.
Изказването му дойде в деня, в който за първи път в мандата на президента Илияна Йотова беше свикан Консултативният съвет за национална сигурност. Поводът е атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият плавателен съд е потънал, а към момента няма открити членове на екипажа.
Божанов предлага нота до Русия
Божанов заяви, че от години настоява КСНС да заседава редовно. По думите му законът предвижда съветът да се събира на всеки три месеца, а националната сигурност не трябва да се разглежда единствено като въпрос на кризисно управление.
Според депутата заседанието трябва да доведе не само до обмен на информация, но и до стратегически консенсус за сигурността в Черно море и войната в Украйна. Той посочи, че „Демократична България“ предлага България да изпрати нота до Русия заради това, което партията определя като нарушаване на международното право.
„Редно е да изпратим нота на Русия да спре с всякакви военни действия, всякакви агресивни действия в тази зона, която е на България“, каза Божанов.
Не е установено чии са дроновете
Депутатът подчерта, че няма официално установена принадлежност на дроновете, свързвани с атаката срещу корабите. Той заяви, че обстоятелствата около инцидента трябва да бъдат изяснени, но България трябва да настоява за прекратяване на военните действия в Черно море.
Божанов отхвърли като „димка“ тезите, че призивите за прекратяване на войната са проява на „военолюбие“. По думите му президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев повтарят позиции, близки до тези на Москва. Това е политическа оценка на депутата.
Руското посолство в София заяви, че двата кораба не са били сред целите на руските въоръжени сили при ударите на 6 октомври. Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че украинската армия не е провеждала операции в изключителната икономическа зона на България.
Принадлежността на дроновете остава неустановена. Европейският съюз вече е обявил, че предоставя на България и Румъния спътникови данни, които да помогнат за изясняване на атаките.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Невероятен
Щеше да бъде интересен да му зададе директен въпрос за Петрохан и той съвсем щеше да оплете конците.
Разликата между него и господина с двата пръста чело е огромна защото този поне се опитва как да завоалира нещата адвокат директно атакува все едно че е готов да си тръгне недоволен от въпросите.
Смешници които в последно време постоянно се въртят в това измислено предаване
18:41 07.10.2026
5 Тоя ходил ли е в казармата?
18:41 07.10.2026
6 Ами
18:43 07.10.2026
7 Софиянец
18:43 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бай Иван
18:45 07.10.2026
11 Господамата Божанов
18:49 07.10.2026
12 Горски
18:50 07.10.2026
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14 ТоА па...?!
18:57 07.10.2026
15 така, така
Като ще изпраща ноти до посолства, да не забрава украинското.
19:03 07.10.2026
16 Тази прическа
19:10 07.10.2026
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18 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Божанов ти наясно ли си какво е война Ако това беше война нямаше да има ток вода интернет хляб и цигари До онзи ден в Киев дискотеки и барове пълни Паднаха пет ракети и започна вой до небесата Не ви ли е срам
19:19 07.10.2026
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