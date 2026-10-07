Божанов: Мирът в Черно море минава през спиране на огъня

Мирът в Черно море минава през незабавно прекратяване на огъня и започване на мирни преговори между Русия и Украйна. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Изказването му дойде в деня, в който за първи път в мандата на президента Илияна Йотова беше свикан Консултативният съвет за национална сигурност. Поводът е атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият плавателен съд е потънал, а към момента няма открити членове на екипажа.

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Божанов предлага нота до Русия

Божанов заяви, че от години настоява КСНС да заседава редовно. По думите му законът предвижда съветът да се събира на всеки три месеца, а националната сигурност не трябва да се разглежда единствено като въпрос на кризисно управление.

„Важно е, защото националната сигурност е стратегическият въпрос. Тя не е въпрос на кризисен щаб, който да реши конкретно с този случай какво да правим“, заяви Божанов.

Според депутата заседанието трябва да доведе не само до обмен на информация, но и до стратегически консенсус за сигурността в Черно море и войната в Украйна. Той посочи, че „Демократична България“ предлага България да изпрати нота до Русия заради това, което партията определя като нарушаване на международното право.

„Редно е да изпратим нота на Русия да спре с всякакви военни действия, всякакви агресивни действия в тази зона, която е на България“, каза Божанов.

Не е установено чии са дроновете

Депутатът подчерта, че няма официално установена принадлежност на дроновете, свързвани с атаката срещу корабите. Той заяви, че обстоятелствата около инцидента трябва да бъдат изяснени, но България трябва да настоява за прекратяване на военните действия в Черно море.

Божанов отхвърли като „димка“ тезите, че призивите за прекратяване на войната са проява на „военолюбие“. По думите му президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев повтарят позиции, близки до тези на Москва. Това е политическа оценка на депутата.

Руското посолство в София заяви, че двата кораба не са били сред целите на руските въоръжени сили при ударите на 6 октомври. Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че украинската армия не е провеждала операции в изключителната икономическа зона на България.

Принадлежността на дроновете остава неустановена. Европейският съюз вече е обявил, че предоставя на България и Румъния спътникови данни, които да помогнат за изясняване на атаките.