Капитан Папукчиев: Три са хипотезите за потъналия кораб

Сблъсък с друг плавателен съд, атака с дрон или подводно оръжие и взрив на мина на борда са трите основни хипотези за потъването на търговски кораб в българската икономическа зона на Черно море. Това заяви пред Нова Нюз капитан далечно плаване Христо Папукчиев.
Капитанът, който преди години е работил в звено за разследване на морски произшествия към Министерството на транспорта, призова да не се правят категорични заключения, преди да бъдат събрани достатъчно доказателства.
Сред обсъжданите варианти за атака са удар с дрон, торпедо или подводен дрон. Според Папукчиев обаче тази версия трябва да бъде подкрепена с конкретни факти, а не само със свидетелски предположения.
Той посочи, че инцидентът е станал около 3:30 часа, когато екипажът вероятно е спял, и призова разследването да се води обективно. Папукчиев не изключи и възможността на борда да е имало мина, която да е била взривена дистанционно.„Всичко е възможно“, каза той по повод тази хипотеза.
Ключова за изясняването на случая може да се окаже информацията от друг български кораб, който се е намирал в района на инцидента. Според Папукчиев трябва да бъдат анализирани и техническите данни от плавателните съдове, както и записите, свързани с подаването на сигнала за бедствие.
Капитанът постави под въпрос твърдението, че корабът е потънал точно за три минути. По думите му този интервал може да е изчислен между момента на задействане на аварийния плаващ предавател и получаването на сигнала от спасителните центрове. Между двете събития е възможно да има технологично забавяне.
Аварийният плаващ предавател е последната възможност от кораба да бъде изпратен сигнал за бедствие. По него могат да бъдат възстановени данни за вероятното място на произшествието.
Папукчиев обърна внимание и на товара на потъналия плавателен съд. По думите му все още не е ясно какво точно е превозвал корабът, а това е важна част от разследването.„Аз не мога да твърдя, че корабът е превозвал оръжия, защото понякога никой на борда не знае какво има на борда“, заяви капитанът.
По информацията, с която разполага, корабът е пътувал от Турция на север към Украйна. Именно маршрутът е сред аргументите, с които украински политици и медии допускат версията за руска атака.
Папукчиев подчерта, че оценката на риска и изборът на маршрут са отговорност на командирите на корабите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Титаник
19:31 07.10.2026
3 Питам
Коментиран от #12
19:31 07.10.2026
4 КАПИТНЕ
Коментиран от #18
19:31 07.10.2026
5 Дън Бай
Коментиран от #26
19:31 07.10.2026
6 Пич
Това че сме нацелили истината се потвърждава от одиозните реакции на тези, които знаят за какво става въпрос!!!
Само Надка и Мирчев ни чули, ни разбрали...
Коментиран от #14
19:33 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 идиоти вън
Коментиран от #23
19:38 07.10.2026
10 Никой
Коментиран от #16
19:38 07.10.2026
11 авантгард
Запушена тоалетна??
Самоубийство???
19:39 07.10.2026
12 Експерт
До коментар #3 от "Питам":Превозвал е барутна пшеница, която е детонирала.
19:39 07.10.2026
13 Овчар
19:40 07.10.2026
14 Сандо
До коментар #6 от "Пич":И надка,и мирчев много добре са чули и разбрали какво им се заповядва да говорят,затова са и включени в списъците за грантове.Балъците са тия,които им вярват.
19:41 07.10.2026
15 ТРИТЕ ОПЦИИ
ФСБ
ВМФРФ
19:46 07.10.2026
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #10 от "Никой":Най после един свестен човек да направи изявление И пак не сме доволни НЯМА ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА РУСКА НАМЕСА НЯМА Първоначално казаха че корабите са се сблъскали После започнаха манипулациите
19:47 07.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Морски
До коментар #4 от "КАПИТНЕ":Папук-капитан...
19:49 07.10.2026
19 Иванов
19:49 07.10.2026
20 ИМА ЕДНА ХИПОТЕЗА
УДРЯТ КОРАБИ КОИТО
ПРЕВОЗВАТ ЗЪРНО.ОТ УКРАЙНА.
СТИГА СЪС АЛА БАЛА
И ПРОСТОТИИ ЗА
МАЛОУМНИЦИ .
19:49 07.10.2026
21 Гражданин
19:51 07.10.2026
22 Емигрант
19:53 07.10.2026
23 Морски
До коментар #9 от "идиоти вън":Дори морска мина НЕ МОЖЕ да потопи 5-6000 тонен кораб разцепвайки го на три части за три минути след такъв мощен взрив,от който дори парцал не е останал от екипажа му...
Смятай с какво са били натъпкани трюмовете му...още повече,че е плавал с курс към Украйна...
Коментиран от #27
19:56 07.10.2026
24 Ддд
19:56 07.10.2026
25 Кораба е потопен
19:58 07.10.2026
26 Бай Дончо
До коментар #5 от "Дън Бай":...от папукчийницата на дедо ми...
19:58 07.10.2026
27 Гого
До коментар #23 от "Морски":Бил е пълен с помощи, които са избухнали.... Всичко е ясно
20:00 07.10.2026