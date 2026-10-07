Капитан Папукчиев: Три са хипотезите за потъналия кораб

Сблъсък с друг плавателен съд, атака с дрон или подводно оръжие и взрив на мина на борда са трите основни хипотези за потъването на търговски кораб в българската икономическа зона на Черно море. Това заяви пред Нова Нюз капитан далечно плаване Христо Папукчиев.

Капитанът, който преди години е работил в звено за разследване на морски произшествия към Министерството на транспорта, призова да не се правят категорични заключения, преди да бъдат събрани достатъчно доказателства.

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„Всички хипотези трябва да бъдат разгледани“, каза Христо Папукчиев.

Сред обсъжданите варианти за атака са удар с дрон, торпедо или подводен дрон. Според Папукчиев обаче тази версия трябва да бъде подкрепена с конкретни факти, а не само със свидетелски предположения.

„Това, че един моряк е казал „нещо като подводен дрон“, не е доказателство“, коментира капитанът.

Той посочи, че инцидентът е станал около 3:30 часа, когато екипажът вероятно е спял, и призова разследването да се води обективно. Папукчиев не изключи и възможността на борда да е имало мина, която да е била взривена дистанционно.

„Всичко е възможно“, каза той по повод тази хипотеза.

Ключова за изясняването на случая може да се окаже информацията от друг български кораб, който се е намирал в района на инцидента. Според Папукчиев трябва да бъдат анализирани и техническите данни от плавателните съдове, както и записите, свързани с подаването на сигнала за бедствие.

Капитанът постави под въпрос твърдението, че корабът е потънал точно за три минути. По думите му този интервал може да е изчислен между момента на задействане на аварийния плаващ предавател и получаването на сигнала от спасителните центрове. Между двете събития е възможно да има технологично забавяне.

Аварийният плаващ предавател е последната възможност от кораба да бъде изпратен сигнал за бедствие. По него могат да бъдат възстановени данни за вероятното място на произшествието.

Папукчиев обърна внимание и на товара на потъналия плавателен съд. По думите му все още не е ясно какво точно е превозвал корабът, а това е важна част от разследването.

„Аз не мога да твърдя, че корабът е превозвал оръжия, защото понякога никой на борда не знае какво има на борда“, заяви капитанът.

По информацията, с която разполага, корабът е пътувал от Турция на север към Украйна. Именно маршрутът е сред аргументите, с които украински политици и медии допускат версията за руска атака.

Папукчиев подчерта, че оценката на риска и изборът на маршрут са отговорност на командирите на корабите.

„Нито Путин, нито Ердоган ще вземат решение вместо капитаните на корабите“, каза Христо Папукчиев.