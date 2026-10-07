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Капитан Папукчиев: Три са хипотезите за потъналия кораб
  Тема: Украйна

Капитан Папукчиев: Три са хипотезите за потъналия кораб

7 Октомври, 2026 19:26 884 27

  • христо папукчиев-
  • черно море-
  • потънал кораб-
  • корабоплаване-
  • дронове

Капитанът призова за доказателства, преди да се правят категорични заключения за причините за инцидента в Черно море.

Капитан Папукчиев: Три са хипотезите за потъналия кораб - 1
Кадър Нова Нюз
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сблъсък с друг плавателен съд, атака с дрон или подводно оръжие и взрив на мина на борда са трите основни хипотези за потъването на търговски кораб в българската икономическа зона на Черно море. Това заяви пред Нова Нюз капитан далечно плаване Христо Папукчиев.

Капитанът, който преди години е работил в звено за разследване на морски произшествия към Министерството на транспорта, призова да не се правят категорични заключения, преди да бъдат събрани достатъчно доказателства.

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„Всички хипотези трябва да бъдат разгледани“, каза Христо Папукчиев.

Сред обсъжданите варианти за атака са удар с дрон, торпедо или подводен дрон. Според Папукчиев обаче тази версия трябва да бъде подкрепена с конкретни факти, а не само със свидетелски предположения.

„Това, че един моряк е казал „нещо като подводен дрон“, не е доказателство“, коментира капитанът.

Той посочи, че инцидентът е станал около 3:30 часа, когато екипажът вероятно е спял, и призова разследването да се води обективно. Папукчиев не изключи и възможността на борда да е имало мина, която да е била взривена дистанционно.

„Всичко е възможно“, каза той по повод тази хипотеза.

Ключова за изясняването на случая може да се окаже информацията от друг български кораб, който се е намирал в района на инцидента. Според Папукчиев трябва да бъдат анализирани и техническите данни от плавателните съдове, както и записите, свързани с подаването на сигнала за бедствие.

Капитанът постави под въпрос твърдението, че корабът е потънал точно за три минути. По думите му този интервал може да е изчислен между момента на задействане на аварийния плаващ предавател и получаването на сигнала от спасителните центрове. Между двете събития е възможно да има технологично забавяне.

Аварийният плаващ предавател е последната възможност от кораба да бъде изпратен сигнал за бедствие. По него могат да бъдат възстановени данни за вероятното място на произшествието.

Папукчиев обърна внимание и на товара на потъналия плавателен съд. По думите му все още не е ясно какво точно е превозвал корабът, а това е важна част от разследването.

„Аз не мога да твърдя, че корабът е превозвал оръжия, защото понякога никой на борда не знае какво има на борда“, заяви капитанът.

По информацията, с която разполага, корабът е пътувал от Турция на север към Украйна. Именно маршрутът е сред аргументите, с които украински политици и медии допускат версията за руска атака.

Папукчиев подчерта, че оценката на риска и изборът на маршрут са отговорност на командирите на корабите.

„Нито Путин, нито Ердоган ще вземат решение вместо капитаните на корабите“, каза Христо Папукчиев.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Титаник

    19 0 Отговор
    Може пък и айсберг да е ударил.

    19:31 07.10.2026

  • 3 Питам

    13 1 Отговор
    При кораб с водонепроницаеми отсеци да потъне за 3 минути не означава ли че всички отсеци са поразени в рамките на тези 3 минути при удар само с един дрон. КАКВО ЛИ Е ВОЗИЛ ЗА ДА ПОТЪНЕ ЗА 3 МИНУТИ ?

    Коментиран от #12

    19:31 07.10.2026

  • 4 КАПИТНЕ

    8 2 Отговор
    Сблъсък с друг кораб не е опция.

    Коментиран от #18

    19:31 07.10.2026

  • 5 Дън Бай

    4 6 Отговор
    Откъде извадихте този нафталин?

    Коментиран от #26

    19:31 07.10.2026

  • 6 Пич

    8 2 Отговор
    Сутринта ви казах какво е станало, а една умна дама ми доразви мисълта!
    Това че сме нацелили истината се потвърждава от одиозните реакции на тези, които знаят за какво става въпрос!!!
    Само Надка и Мирчев ни чули, ни разбрали...

    Коментиран от #14

    19:33 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 идиоти вън

    6 0 Отговор
    А защо се изключва и 4-та възможнос, взрив от морска мина, такива в Черно море ги има много, дори и в турски води имаше проблем с откъснала се мина и стигнала турски води?!?!?!

    Коментиран от #23

    19:38 07.10.2026

  • 10 Никой

    4 14 Отговор
    Винаги ще се намери някой папук който да оправдае злодействата на Русия . Искат видео или аудиозапис с доказателства , които в българската джунгла не са доказателства . Ако живеехме в цивилизовано и демократично общество Толупа или проскубаната бабка след кюлчета и наркотрафиканти щяха да са подобаващо място за тях .

    Коментиран от #16

    19:38 07.10.2026

  • 11 авантгард

    3 2 Отговор
    Цигара?
    Запушена тоалетна??
    Самоубийство???

    19:39 07.10.2026

  • 12 Експерт

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Питам":

    Превозвал е барутна пшеница, която е детонирала.

    19:39 07.10.2026

  • 13 Овчар

    6 1 Отговор
    Може да са извън-земни..! ЕС трябва да отдели средства за космическа защита..!

    19:40 07.10.2026

  • 14 Сандо

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    И надка,и мирчев много добре са чули и разбрали какво им се заповядва да говорят,затова са и включени в списъците за грантове.Балъците са тия,които им вярват.

    19:41 07.10.2026

  • 15 ТРИТЕ ОПЦИИ

    3 3 Отговор
    ГРУ
    ФСБ
    ВМФРФ

    19:46 07.10.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    Най после един свестен човек да направи изявление И пак не сме доволни НЯМА ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА РУСКА НАМЕСА НЯМА Първоначално казаха че корабите са се сблъскали После започнаха манипулациите

    19:47 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Морски

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "КАПИТНЕ":

    Папук-капитан...

    19:49 07.10.2026

  • 19 Иванов

    3 0 Отговор
    Украинците ги одариха те са майстори на това както в Буча труповете пушеха цигари и се движеха

    19:49 07.10.2026

  • 20 ИМА ЕДНА ХИПОТЕЗА

    4 1 Отговор
    РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
    УДРЯТ КОРАБИ КОИТО
    ПРЕВОЗВАТ ЗЪРНО.ОТ УКРАЙНА.

    СТИГА СЪС АЛА БАЛА
    И ПРОСТОТИИ ЗА
    МАЛОУМНИЦИ .

    19:49 07.10.2026

  • 21 Гражданин

    2 1 Отговор
    Тавариш капитан, украинците са се самозастреляли! Както се самозастреляли каналджиите-трафиканти от Петрохан...

    19:51 07.10.2026

  • 22 Емигрант

    2 0 Отговор
    ФАКТИ.БГ. СА ОПГ, ВРЕДНА ДОРИ И ЗА ТЕЗИ КОИТО И ВЯРВАТ ! ТУК ВЛАСТВА ЦЕНЗУРАТА НА БОЛШЕВИЗМЪТ ЧРЕЗ НЕЯ ЧЕРВЕНАТА РЪКОВОДНА ИЗzМЕТ БЪРКА В ГЛАВИТЕ НА МАЛОУМНИТЕ И РЪКОВОДИ ОСНОВНИЯТ ИМ ЖИТЕЙСКИ "ДВИГАТЕЛ" ПРЪСТИТЕ ! А СЕГА ЦЕНЗУРАТА МОЛЯ ДА СЕ ЗАДЕЙСТВА ВЪРХУ КОМЕНТАРЪТ МИ !

    19:53 07.10.2026

  • 23 Морски

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "идиоти вън":

    Дори морска мина НЕ МОЖЕ да потопи 5-6000 тонен кораб разцепвайки го на три части за три минути след такъв мощен взрив,от който дори парцал не е останал от екипажа му...
    Смятай с какво са били натъпкани трюмовете му...още повече,че е плавал с курс към Украйна...

    Коментиран от #27

    19:56 07.10.2026

  • 24 Ддд

    1 0 Отговор
    Четеш и плачеш, колко много русофилски предатели има в България.

    19:56 07.10.2026

  • 25 Кораба е потопен

    0 0 Отговор
    С свръх квитационно торбедо

    19:58 07.10.2026

  • 26 Бай Дончо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дън Бай":

    ...от папукчийницата на дедо ми...

    19:58 07.10.2026

  • 27 Гого

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Морски":

    Бил е пълен с помощи, които са избухнали.... Всичко е ясно

    20:00 07.10.2026

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