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Поморие създава първия геопарк в България

Поморие създава първия геопарк в България

8 Октомври, 2026 07:35 1 609 10

Ще се кандидатства и за включването му в Глобалната мрежа на геопарковете на ЮНЕСКО, съобщи кметът на Поморие Иван Алексиев

Поморие създава първия геопарк в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проект за създаване на първия геопарк в България, който да обедини природни и културно-исторически обекти в общ туристически продукт, беше представен в Поморие. Концепцията е разработена от Местната инициативна група (МИГ) „Поморие“ и цели привличане на повече туристи и създаване на нови възможности за местния бизнес.

Предвижда се геопаркът да обхване цялата територия на община Поморие и район около село Голица в община Долни чифлик, област Варна. Ще се кандидатства и за включването му в Глобалната мрежа на геопарковете на ЮНЕСКО, съобщи кметът на Поморие Иван Алексиев, цитиран от БТВ.

„Работим по този проект вече две години. Структурата на геопарка ще бъде към Регионалния исторически музей в Поморие“, каза Алексиев.

По думите му Общинският съвет вече е дал положително становище.

Разработването на концепцията е започнало през 2024 г. и вече е в заключителен етап. Сред предвидените обекти са три палеовулкана в районите на Дъбник, Каблешково и Каменар, Поморийската лагуна, Поморийското езеро, солниците и находищата на лечебна кал.

Включен е и районът край село Козичино, където са запазени следи от геоложкия преход отпреди около 66 млн. години, свързан с масовото измиране на видове и изчезването на нептичите динозаври.

Обектите ще бъдат свързани чрез тематични туристически маршрути. Сред тях са маршрути около Поморийската лагуна и Нимфейския бряг, „Огнената земя“, който ще свързва палеовулканите, маршрут край устието на Ахелой и маршрут до границата креда–терциер край Козичино.

Предвиждат се информационни табла, аудиогидове, QR кодове и карти, както и посетителски центрове, образователни материали и инициативи за деца. Туристическият продукт ще бъде предназначен както за индивидуални посетители, така и за използване от туристическия бизнес.

При разработването на концепцията е проучен опитът на геопаркове в Италия, Гърция, Румъния, Испания, Португалия и Норвегия.

По данни на ЮНЕСКО в света има 241 глобални геопарка в 51 държави. България все още няма геопарк, признат от организацията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    2 1 Отговор
    тия искат да са като нас -хей парк !
    менте

    07:37 08.10.2026

  • 2 НОВО НАЗВАНИЕ

    7 0 Отговор
    На хотел на плажа - казват му геопарк.

    07:40 08.10.2026

  • 3 НАБЛЮДАТЕЛ

    7 1 Отговор
    По ще им подхожда гейпарк

    07:47 08.10.2026

  • 4 Тик-Ток

    10 0 Отговор
    Бетон парк, всичко е залято с бетон,няма трева дървета цветя ,няма въздух,половината хотели трябва да бъдат съборени за да стане парк

    07:58 08.10.2026

  • 5 Поморин

    9 1 Отговор
    Пак незаконни строежи по плажа. Има си достатъчно гейопаркове по черноморието.

    08:01 08.10.2026

  • 6 Гербер

    5 2 Отговор
    Хехе яко ще краднем 😏🤑🤑

    08:17 08.10.2026

  • 7 Филолога

    6 0 Отговор
    Като чуя проект веднага го асоциирам с кражба. Време е тези думи да станат синоними в Речник на българския език.

    08:22 08.10.2026

  • 8 хихи

    1 2 Отговор
    а в София гейопарк

    08:29 08.10.2026

  • 9 усвояване на пари ...

    1 0 Отговор
    правени на гротески и унищожаване на природата ...

    09:22 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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