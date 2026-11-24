Отстраняването на Благомир Коцев като кмет на Варна е безпрецедентно и представлява опит да бъде наложен удобен за местни интереси човек, заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ Богдан Богданов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Коцев беше отстранен с решение на Общинската избирателна комисия във Варна. Той вече е подал жалба в съда срещу решението.

„Не можаха да го пречупят и това е последният им шанс да назначат един послушен човек“, каза Богданов. По думите му в продължение на три години е имало опити работата на Коцев да бъде саботирана.

Спор за момента на решението

Богданов заяви, че сигналът, послужил като основание за решението на ОИК, е подаден преди повече от година и е бил разгледан през октомври 2025 г. Според него тогава не е последвало отстраняване, тъй като до редовните местни избори е оставала повече от година.

Депутатът посочи, че законовото ограничение за провеждане на частични избори през последната година от мандата означава, че при прекратени правомощия временен наследник ще бъде избран от Общинския съвет. Той заяви, че според него целта е да бъде поставен човек, който да довърши мандата и да изпълнява решенията на определен местен кръг.

В изказването си Богданов спомена интереси, които според него са свързани с лице с прякор Дънката и с ТИМ. Той не представи конкретни доказателства за тези твърдения.

Очакват се протести

Богданов каза, че във Варна се подготвят протести и че Коцев ще разчита на подкрепа извън „Продължаваме промяната“. „Много хора излязоха и застанаха зад Благомир Коцев в един от най-трудните моменти, ще излязат и сега“, заяви депутатът.

Той критикува и позициите на представители на ГЕРБ, които са подкрепили решението на ОИК, както и публичното разграничаване на Бойко Борисов и Делян Пеевски от отстраняването. По думите му това показва отслабване на влиянието на Борисов, но твърдението е политическа оценка на Богданов.

След подадената жалба следва съдът да се произнесе по законосъобразността на решението на Общинската избирателна комисия. До произнасянето му твърденията за мотивите и за местните интереси остават позиции на политическия представител.

Източници: novini.bg