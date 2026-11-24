Благомир Коцев обжалва решението на Общинската избирателна комисия във Варна за предсрочно прекратяване на мандата му като кмет. В жалбата се иска и спиране на предварителното изпълнение, тъй като според защитата решението може да създаде правна несигурност за работата на общината.

ОИК – Варна прекрати пълномощията на Коцев на заседание на 23 ноември. Решението е подкрепено от 20 от 27 членове на комисията. Председателят Велин Жеков заяви, че всички аргументи и документи по сигналите са били обсъдени внимателно. „В крайна сметка общо хората, които са гласували – от всички партии и коалиции – са преценили, че аргументацията на този проект за решение отговаря на техните разбирания“, каза Жеков.

Какви са аргументите в жалбата

В документа се оспорва процедурата, по която комисията е стигнала до решението. Посочва се, че произнасянето е било забавено с повече от година, че Коцев не е бил уведомен за заседанието на 23 ноември и че не е получил възможност да се запознае с доказателствата и да представи позицията си пред ОИК.

Оспорен е и изводът, че кметът е отсъствал неоснователно от работното си място за период, който може да бъде основание за прекратяване на мандата. Според изложените в жалбата аргументи отсъствието му е било свързано със задържането му и с ползването на отпуск, а не с отказ да изпълнява задълженията си.

Адвокатът на Коцев Марин Пандов заяви, че документите, на които се основава решението, е трябвало да бъдат разгледани до 21 ноември 2025 г. „Ако се бяха произнесли в този срок, който е законов, тогава щяхме да сме в съвсем друга хипотеза, която е предсрочни избори“, каза Пандов.

Какво според жалбата е заложено за общината

В искането за спиране на предварителното изпълнение се посочват възможни затруднения при разплащанията, изпълнението на договори, обществените поръчки и управлението на общинската собственост. Според жалбата правната несигурност може да засегне и проектите с национално и европейско финансиране, както и да доведе до забавяне на административни процедури и оспорване на действия на общината.

Коцев определи решението на ОИК като „преврат“ и заяви, че то е резултат от желание за контрол върху общината. Той съобщи и че ще сезира прокуратурата за твърденията си за лични заплахи.

Председателят на ОИК заяви, че след гласуването членове на комисията са получили заплахи онлайн, включително за физическа саморазправа. Междувременно Коцев е издал заповед заместник-кметът по социалните дейности и здравеопазването Снежана Апостолова да го замества през следващите дни.

Жалбата предстои да бъде разгледана от Административния съд във Варна. Съдът трябва да се произнесе както по законосъобразността на решението на ОИК, така и по искането за спиране на предварителното му изпълнение.

Източници: nova.bg, bta.bg, bntnews.bg