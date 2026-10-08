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Новата метростанция „Панчо Владигеров“ в кв. „Обеля“ ще бъде готова през лятото на 2027 г.

Новата метростанция „Панчо Владигеров“ в кв. „Обеля“ ще бъде готова през лятото на 2027 г.

8 Октомври, 2026 14:25 545 2

  • метростанция „панчо владигеров“-
  • кв. „обеля“-
  • васил терзиев-
  • метро

Изграждането й ще позволи намаляване на интервалите на движение по Линия 2 и ще има значение за разширението към „Студентски град“

Новата метростанция „Панчо Владигеров“ в кв. „Обеля“ ще бъде готова през лятото на 2027 г. - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Напредва строителството и се очаква през лятото на 2027 г. да бъде завършено изграждането на новата метростанция „Панчо Владигеров“ в кв. „Обеля“.

„Искаме повече хора да избират градския транспорт вместо автомобила. За това ни трябва свързана система – с лесни прекачвания, по-кратки интервали и добри връзки между различните видове транспорт. Метростанция „Панчо Владигеров“ ще улесни прекачването между Линия 1 и Линия 2, ще позволи по-кратки интервали по Линия 2.“ Това съобщи кметът на София Васил Терзиев по време на проверка на изграждането на новата метростанция.

В проверката участваха и заместник-кметът по финанси Георги Клисурски, изпълнителният директор на “Метрополитен” Николай Найденов и проф. Стоян Братоев.

Станцията е разположена на едноименния булевард между метростанциите „Сливница“ и „Обеля“. Строителството започна на 10 октомври 2023 г. и е част от мащабен проект за интермодален транспортен хъб, който ще обедини метро, железопътен и автобусен транспорт.

Към момента на 90 процента е изпълнен грубият строеж на станцията

Изградена е конструкцията на станцията, релсовият път на служебната връзка, завършва се изпълнението на контактната релса и системите на същата. Довършва се покритието на открития наземен участък.

Основната цел на проекта е да осигури удобен и бърз достъп до метрото за пътуващите от района и съседните населени места към София. Новата метростанция ще има директна връзка с бъдещата жп гара „Обеля“, която се очаква да бъде изградена от Национална компания „Железопътна инфраструктура“, като вече е заложено изходите на метростанцията да водят директно към железопътните перони.

Удобна връзка между Линия 1 и 2

С въвеждането в експлоатация на бъдещата метростанция „Панчо Владигеров“ ще се улесни значително връзката между Линия 1 и Линия 2 на метрото. Затова станцията е организирана с централен перон, което улеснява връзките за пътуващите. На единият коловоз ще пристигат и отпътуват влаковете по Линия 1, а на другия по Линия 2. Станцията ще бъде начална/крайна за двете линии, което ще позволи бързото прехвърляне на пътниците. След като слязат от влака на Линия 1, те ще могат практически само да пресекат перона и да се качат на влак от Линия 2, за който това ще бъде първата спирка. Така прекачването ще става директно и без необходимост от продължително ходене през транзитни коридори и тунели.

Новата организация ще отдели и двата метродиаметъра, които в момента са свързани чрез общата станция „Сливница“, и ще позволи Линия 1 и Линия 2 да имат независими разписания, съобразени с натовареността им. Това ще създаде възможност интервалите на движение по Линия 2 да бъдат намалени от 7 на 4 минути, а връзката на Линия 2 с депо „Обеля“ ще позволи по-гъвкаво и ефективно пускане на влаковете както в предпиковите, така и в пиковите часове.

В дългосрочен план се очаква увеличение на пътникопотока в метрото с около 12 000 души. В средносрочен план прогнозният пътникопоток е около 5500 пътници дневно.

Още една важна полза от изграждането на тази станция - физическото отделяне на първи и втори метродиаметър е ключово за реализацията на бъдещото продължение на Линия 2 към „Студентски град“, като новата служебна връзка ще гарантира капацитета на зареждане на влакове по Линия 2 независимо от Линия 1 и ще осигури ефективни интервали за движение на влаковете.

Реализацията на станция „Панчо Владигеров“ ще допринесе значително за облекчаване на трафика в столицата. Очаква се намаление на автомобилите с около 5 600 дневно, както и на въглеродните емисии с приблизително 1 500 тона годишно.

В рамките на следващите шест месеца очакваме да започне и строителството на метрото по бул. “Царица Йоана” в “Люлин”, което ще направи връзка и с Околовръстен път, посочи изпълнителният директор на “Метрополитен” Николай Найденов. Тази връзка ще позволи метрото да се използва от идващите от югозападна посока.

Предвижда се и друг интермодален хъб при Южната дъга на Околовръстния път в района на „Симеоново“, където се подготвят проекти за връзка с трамвайния транспорт, информира кметът на Васил Терзиев.

Заедно с реализацията на разширението през „Слатина“, което е с 6 километра и 6 метростанции, метрото ще достигне 61 км и 57 метростанции. Очаква се намалението на вредните емисии във въздуха да бъде с над 7 хил. тона годишно.

Станция “Панчо Владигеров” се изпълнява от строителната компания „Геострой“, избрана след проведена обществена поръчка. Стойността на проекта е 22,5 млн. евро без ДДС и се финансира от държавния бюджет.


София / България
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