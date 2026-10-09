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Румен Радев за атаката с дронове: Има предпоставки, които сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства

Румен Радев за атаката с дронове: Има предпоставки, които сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства

9 Октомври, 2026 17:52 490 28

  • румен радев-
  • атака-
  • дронове

Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички канали за комуникация и за диалог – това правим в момента

Румен Радев за атаката с дронове: Има предпоставки, които сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа. Прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Пловдив.

Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички канали за комуникация и за диалог – това правим в момента, обяви той.

Радев уточни, че тази среща е била по молба на госта.

До момента чух всякакви хипотези, много от тях базирани на логични предположения, но до момента не съм видял нито едно доказателство, изтъкна министър-председателят. По думите му не е ясно чии са дроновете.

„Искам да поздравя нашите военнослужещи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба. Направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента. Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност“, каза още Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 8 Отговор
    Радев го изловиха и компроментираха Сега каквото и да говори е късно

    Коментиран от #4, #6

    17:54 09.10.2026

  • 2 Даа

    11 5 Отговор
    Абсолютно правилната позиция на неутралитет, макар че дразни жълтопаветниците, е разумна и отговорна позиция!

    17:54 09.10.2026

  • 3 нищо не се разбира

    3 3 Отговор
    На инглиш моля Ви

    17:54 09.10.2026

  • 4 защото

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    обича да се самоизтъква за уменията Си

    17:57 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ахааа

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Изловил си му на Радев- дедовия! Напразно се пънете! Голямото мнозинство българи са солидарни с неутралната политика на правителството! Че спряха милионите и оръжията за Украйна, също се одобрява от мнозинството! А иначе, тук много тролове хейтят, нека те са крещящо малцинство!

    Коментиран от #13

    17:58 09.10.2026

  • 7 Значи

    6 2 Отговор
    се омазахте до ушите !

    18:00 09.10.2026

  • 8 Горски

    7 2 Отговор
    Призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват?

    18:00 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гробар

    1 6 Отговор
    Предизборни напъни на натовската подлога Чорапа.

    18:03 09.10.2026

  • 11 Хохо Бохо

    6 3 Отговор
    Аз само не разбрах защо потъналият кораб е карал зърно към 404? Нали 404 изнася? Или не е било баш зърно?

    18:03 09.10.2026

  • 12 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    3 2 Отговор
    Ни набутват във войната.

    18:03 09.10.2026

  • 13 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ахааа":

    Оръжието за Украйна си върви. Не знам какво е спрял Чорапа ама щом така ти е казал сигурно е вярно.

    18:04 09.10.2026

  • 14 Радев може и да не е

    1 1 Отговор
    Радев може и да не е кремълски вувузел и ретранслатор на кремълски опорки. Тоя може просто да стопля бавно с едната си мозъчна гънка от шапката.

    18:04 09.10.2026

  • 15 14/88

    2 3 Отговор
    фатмакa си търси боя и ще го п0лyчu

    18:05 09.10.2026

  • 16 РУСКИЯ АКТИВ

    1 3 Отговор
    РАДЕВ ПАК ЛИ
    ВЪРТИ СУЧИ
    И ГЛЕДА ДА СЕ СНИШИ
    ДОКАТО ОТМИНЕ БУРЯТА ?

    18:05 09.10.2026

  • 17 Зеленски

    2 2 Отговор
    бил конфиденциално на гости
    вероятно предава инфо. Нещо като:
    ние сме ама не сме ние

    18:05 09.10.2026

  • 18 факт

    1 3 Отговор
    Позицията на Радев е много балансирана и премерена. Още не се е разбрало откъде идват и къде отиват тези кораби, не се знае какъв товар са имали, не се знае чии са дроновете, които са ги ударили. Знае се само, че това не е наша война, знае се само, че ние не искаме да участваме във война, знае се само, че нашият интерес е да има курортен сезон следващото лято, знае се само, че искаме морските пътища да са безопасни. При тези обстоятелства позицията на Радев е напълно адекватна. В тези дни, ако Борисов беше премиер, силно се съмнявам, че позицията му щеше да бъде адекватна.

    Коментиран от #22

    18:05 09.10.2026

  • 19 За кой гост

    0 0 Отговор
    става дума?!
    Нищо не е обяснено в тоя материал!

    За Буданов ли, който наскоро беше тук?

    18:08 09.10.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Щом Буданов е бил в България, значи е ясно , кое страна стои зад ударите по корабите. Иде ли шеф на разузнаване на посещение, значи са се наакали. Шефът на ЦРУ ходи в Русия, само , когато пръстът на Путин е на червения бутон. Случи се наскоро и преди след потапянето на Курск.

    18:08 09.10.2026

  • 21 Промяната

    1 0 Отговор
    Подобно на криминалистиката, щом го няма оръжието на убийството, остават само догадките. Доказателства трябват, за да хвърлиш обвинение, с хипотези не става!

    18:08 09.10.2026

  • 22 Неоспорима истина

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "факт":

    Никой нищо не знае, но едно е ясно - скоро няма да има танкери, желаещи да снабдяват Нефтохим. Чорапа ще трябва да слага феса и да се моли на Султана за горива.

    18:10 09.10.2026

  • 23 Можге и Да Е Така !

    1 0 Отговор
    Но !

    Това Го Казваш !

    Ти !

    Но Дали Е ?

    Така !

    Нямам !?

    Никакви !

    Основания !

    Да Ти Вярвам !

    След Като Газиш !

    Закона !

    И Конституцията !

    Както Си Искаш !

    18:10 09.10.2026

  • 24 Даката

    2 0 Отговор
    Браво на Радев!

    18:10 09.10.2026

  • 25 Радев и Йотова

    2 0 Отговор
    взеха цялата власт, с помощта на т.н. евроатлантически партии.
    Единствената дясна двойка са Николай Ненчев и Цвета Кирилова.

    Щом ГЕРБ, ДПС И СДС не ги подкрепят открито и ясно, значи играят играта на т.н. опозиция в подкрепа на Радев и Йотова.

    Срам и позор за ТЯХ!

    18:10 09.10.2026

  • 26 ГУНДЯЕВ

    0 0 Отговор
    Внимавайте
    Какви ги вършите
    Ще вия наредя
    Пак Керемидите и
    На Двамата .

    18:11 09.10.2026

  • 27 Софето

    0 0 Отговор
    Радев е пътник, йотова също - тези дронове и изядоха мандата.

    18:11 09.10.2026

  • 28 Мдаа

    0 0 Отговор
    Полската прокуратурата внезапно прекрати разследването за падналите дронове на полска територия, защото се оказа, че в дроновете бяха открити полски СИМ карти.

    Мдаа....

    18:12 09.10.2026

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