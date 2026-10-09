Румен Радев за атаката с дронове: Има предпоставки, които сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства

Усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа. Прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Пловдив.
Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички канали за комуникация и за диалог – това правим в момента, обяви той.
Радев уточни, че тази среща е била по молба на госта.
До момента чух всякакви хипотези, много от тях базирани на логични предположения, но до момента не съм видял нито едно доказателство, изтъкна министър-председателят. По думите му не е ясно чии са дроновете.
„Искам да поздравя нашите военнослужещи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба. Направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента. Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност“, каза още Румен Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #4, #6
17:54 09.10.2026
2 Даа
17:54 09.10.2026
3 нищо не се разбира
17:54 09.10.2026
4 защото
До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":обича да се самоизтъква за уменията Си
17:57 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ахааа
До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Изловил си му на Радев- дедовия! Напразно се пънете! Голямото мнозинство българи са солидарни с неутралната политика на правителството! Че спряха милионите и оръжията за Украйна, също се одобрява от мнозинството! А иначе, тук много тролове хейтят, нека те са крещящо малцинство!
Коментиран от #13
17:58 09.10.2026
7 Значи
18:00 09.10.2026
8 Горски
18:00 09.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гробар
18:03 09.10.2026
11 Хохо Бохо
18:03 09.10.2026
12 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
18:03 09.10.2026
13 Гробар
До коментар #6 от "Ахааа":Оръжието за Украйна си върви. Не знам какво е спрял Чорапа ама щом така ти е казал сигурно е вярно.
18:04 09.10.2026
14 Радев може и да не е
18:04 09.10.2026
15 14/88
18:05 09.10.2026
16 РУСКИЯ АКТИВ
ВЪРТИ СУЧИ
И ГЛЕДА ДА СЕ СНИШИ
ДОКАТО ОТМИНЕ БУРЯТА ?
18:05 09.10.2026
17 Зеленски
вероятно предава инфо. Нещо като:
ние сме ама не сме ние
18:05 09.10.2026
18 факт
Коментиран от #22
18:05 09.10.2026
19 За кой гост
Нищо не е обяснено в тоя материал!
За Буданов ли, който наскоро беше тук?
18:08 09.10.2026
20 РЕАЛИСТ
18:08 09.10.2026
21 Промяната
18:08 09.10.2026
22 Неоспорима истина
До коментар #18 от "факт":Никой нищо не знае, но едно е ясно - скоро няма да има танкери, желаещи да снабдяват Нефтохим. Чорапа ще трябва да слага феса и да се моли на Султана за горива.
18:10 09.10.2026
23 Можге и Да Е Така !
Това Го Казваш !
Ти !
Но Дали Е ?
Така !
Нямам !?
Никакви !
Основания !
Да Ти Вярвам !
След Като Газиш !
Закона !
И Конституцията !
Както Си Искаш !
18:10 09.10.2026
24 Даката
18:10 09.10.2026
25 Радев и Йотова
Единствената дясна двойка са Николай Ненчев и Цвета Кирилова.
Щом ГЕРБ, ДПС И СДС не ги подкрепят открито и ясно, значи играят играта на т.н. опозиция в подкрепа на Радев и Йотова.
Срам и позор за ТЯХ!
18:10 09.10.2026
26 ГУНДЯЕВ
Какви ги вършите
Ще вия наредя
Пак Керемидите и
На Двамата .
18:11 09.10.2026
27 Софето
18:11 09.10.2026
28 Мдаа
Мдаа....
18:12 09.10.2026