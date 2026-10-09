Румен Радев за атаката с дронове: Има предпоставки, които сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства

Усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа. Прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Пловдив.

Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички канали за комуникация и за диалог – това правим в момента, обяви той.

Радев уточни, че тази среща е била по молба на госта.

До момента чух всякакви хипотези, много от тях базирани на логични предположения, но до момента не съм видял нито едно доказателство, изтъкна министър-председателят. По думите му не е ясно чии са дроновете.

„Искам да поздравя нашите военнослужещи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба. Направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента. Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност“, каза още Румен Радев.